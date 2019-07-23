فنانون يدعمون فاروق الفشاوي: ستقهر المرض

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

فاروق الفيشاوي

غادر الفنان فاروق الفيشاوي المستشفى بعد تحسن حالته الصحية، بعد أن تعرض خلال الأيام الماضية لوعكة صحية نقل على أثرها إلى المستشفى، وطالب نجله الفنان أحمد الفيشاوي الجمهور بالدعاء لوالده، وحرص عدد من أهل الفن على الدعاء له متمنين الشفاء العاجل له، ومن بينهم الناقد السينمائي طارق الشناوي الذي كتب عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "فاروق الفيشاوي يستحق دعواتكم بالشفاء، أثق أن فاروق إن شاء لله سيقهر المرض، أكثروا من الدعاء له ولكل المرضى". بينما نشر المخرج أشرف فايق صورة له مع "الفيشاوي" معلّقًا: "ادعوا للنجم فاروق الفيشاوي بالشفاء".

وكتبت الإعلامية إنجي علي عبر حسابها على "إنستجرام": "فاروق الفيشاوي يحتاج لدعواتكم الآن.. اللهم اشفه وعافه واعف عنه". وكان الفيشاوي قد أعن خلال تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط، شهر أكتوبر الماضى، عن إصابته بمرض السرطان، وقال على المسرح أمام الجمهور، إنه فوجئ بطبيبه