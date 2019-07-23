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هكذا ردت شيري عادل على شائعة طلاقها من معز مسعود

تحرير:التحرير ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص
شيري عادل ومعز مسعود
شيري عادل ومعز مسعود
منذ إعلان انفصال الثنائي هنا شيحة وأحمد فلوكس، وانتشرت أيضًا العديد من الأخبار في الساعات الأخيرة الماضية حول طلاق الفنانة شيري عادل من زوجها الباحث الإسلامي والمنتج الفني معز مسعود، ولكنهما فضلا الرد عمليا، حيث نشرت شيري عادل عبر خاصية Stories من خلال حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو قصير لها بصحبة زوجها معز مسعود، وهو يتساءل إن كانت تصور فيديو فعلًا، ويمازحها ضاحكًا بقوله: "ده بجد.. أنتي مجنونة.. ممكن نشتغل؟".
وكانت الشائعة خرجت بعدما تبين أن شيري حذفت كل الصور التي جمعتها بمعز عبر حسابها بموقع "إنستجرام". معز مسعود أعلن زواجه من شيري عادل من خلال بيان يخص مسلسل "السهام المارقة" قال فيه إنه يستعد لتقديم جزء ثاني من المسلسل معلنا عن زواجهما في يوليو الماضي. وتحدث معز مسعود عن زوجته شيري عادل، وأشاد بأدائها
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رسميًّا.. Avengers يزيح Avatar من عرش الأعلى إيرادات

نجح فيلم الأبطال الخارقين Avengers: Endgame في إزاحة الفيلم الشهير Avatar، من عرشه كأعلى فليم حقق إيرادات في تاريخ السينما حول العالم، وهو اللقب الذي احتفظ به نحو 10 سنوات، منذ طرحه في دور السينما عام 2009. وبحسب ما ذكرته تقارير فنية، فقد حقق الفيلم خلال إعادة عرضه المزيد من الإيرادات، ليتجاوز إجمالي ما حققه من إيرادات عالميًّا 2.789 مليار دولار، وهي إيرادات صاحب المركز الأول سابقًا Avatar، وهو الإنجاز الذي سعت إليه شركة مارفل، وبالفعل توجت جهودها بالنجاح.
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السرطان هزمها.. وفاة صابرين بورشيد عن عمر 34 عاما

توفيت الفنانة والإعلامية البحرينية صابرين بورشيد، صباح اليوم الاثنين، عن عمر يناهز 34 عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان، حسبما أعلنت وسائل الإعلام البحرينية، حيث شغلت الراحلة الأوساط الفنية الخليجية منذ أشهر بعد الإعلان عن إصابتها بـ3 أورام في المخ وتم نقلها للخارج لحاجتها لتلقي العلاج السريع، طالب عدد من نجوم البحرين بسفرها للعلاج على نفقة الدولة، ولكن تدهورت حالتها الصحية في الفترة الأخيرة ودخلت العناية المركزة حتى رحلت صباح اليوم بعد أشهر من رحلة العلاج.
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الفنانون وخناقات السوشيال ميديا| حلا شيحة في المقدمة

حال تعرض أى شخص لانتقاد من قبل المحيطين به، على الفور يرد ويعبّر عن رفضه لما قيل، ولكن هل المشاهير والفنانون من حقهم الرد على منتقديهم وتعنيفهم بطريقة لاذعة؟ خاصة بعد أن أصبحت السوشيال ميديا من الأساسيات في حياتنا جميعا، حتى إن النجوم وجدوها الحل الأنسب للتواصل مع الجمهور دون وسيط، فهم يستمعون إلى آرائهم مباشرة، لذلك فهى أمر مهم وضروري، خاصة مع تراجع الصحف الورقية وتزايد عدد المواقع الإلكترونية، فأصبح الجميع يلجأ إلى مواقع التواصل الاجتماعي لأنها الأصدق، فسيعرف أخبار نجمه المفضل دون بهارات يضعها أي من الكُتاب.
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هنا شيحة تؤكد انفصالها عن أحمد فلوكس: ماحصلش نصيب

العديد من الأخبار تم تناقلها خلال الفترة الماضية حول انفصال النجمين أحمد فلوكس وهنا شيحة، بعد أقل من عام على زواجهما، حيث تم عقد القران في أكتوبر 2018 الماضي بعدما تعارفا خلال كواليس مسلسل "نصيبي وقسمتك". وزادت حدة هذه الأنباء خلال الساعات الأخيرة الماضية، وهو ما دعا "التحرير" للتأكد من حقيقة ذلك، وعليه هاتفنا الفنانة هنا شيحة، لتفاجئ الجميع وتؤكد خبر طلاقهما، وشددت هنا شيحة على أن الانفصال تم بكل هدوء ومودة، حيث تُكن لفلوكس كل الاحترام، وقالت نصًا لـ"التحرير": "حقيقي خبر الانفصال، ماحصلش نصيب".
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رسائل غامضة متبادلة.. هل انفصل أحمد فلوكس وهنا شيحة؟

أنباء عن انفصال الثنائي أحمد فلوكس وهنا شيحة دائمًا ما يتم تداولها، ولكنها انتشرت بكثرة هذه الأيام، والسبب وراء ذلك منشورات النجمين الغامضة على موقع "إنستجرام"، التي يتحدثان فيها عن الوجع والانكسار والاختيارات الصحيحة في الحياة، حيث نشرت هنا شيحة في البداية عبر خاصية "استوري" الموقع، عدة رسائل عن الجرح والصدمة في الآخرين وتمني سرعة الشفاء، وكتبت: "بكل صدق أتمنى أن تجد روحك السلام.. كسرتني ولكن حصل ذلك فقط لأنك مكسور. وسأشفى لمعرفتي أنني بحاجة لذلك، ولكن يقلقني أن لا تكتشف أنك بحاجة للشفاء".
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أول تعليق من زوجة عزت أبو عوف بعد رحيله: عشرة 25 سنة

في أول تعليق لها منذ رحيل زوجها الفنان الكبير عزت أبو عوف، شاركت أميرة أبو عوف، مديرة أعمال الراحل وزوجته، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بصورة تجمعها بالنجم الراحل الذي توفي فجر الإثنين 1 يوليو، عن عمر ناهز 71 عاما، بعد صراع مع المرض، حيث تدهورت حالته الصحية بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة. ويظهر في الصورة عزت أبو عوف وهو يقبل رأس زوجته، وعلّقت أميرة على الصورة قائلةً: "حب العمر كله، الزوج والأب والصديق، عشرة 25 سنة".
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ماذا قالت نوال الزغبي عن زواجها من وائل كفوري؟

على هامش حفل غنائى أحيته المطربة اللبنانية نوال الزغبي في سوريا بعد غياب 10 سنوات عن التواجد بالأراضي السورية، تحدثت نوال الزغبي عن الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول زواجها من مواطنها الفنان وائل كفوري، قائلة: "حبيبي وائل بموت فيه، كلنا بنعرف إنه وائل شاب حلو إزاي وبيعجب نسوان كتير، بس هو صديق بس"، وأضافت مازحة أنه الآن أصبح غير متزوج وهي أيضا نفس الأمر، فهو شخص مرح وهي تحبه كثيرا وصديقها منذ سنوات طويلة، وأكدت أنها تفضل الصراحة في أى حديث لها، طالما لا تجرح أو تؤذي أي شخص.
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