هكذا ردت شيري عادل على شائعة طلاقها من معز مسعود

تحرير:التحرير ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص

شيري عادل ومعز مسعود

منذ إعلان انفصال الثنائي هنا شيحة وأحمد فلوكس، وانتشرت أيضًا العديد من الأخبار في الساعات الأخيرة الماضية حول طلاق الفنانة شيري عادل من زوجها الباحث الإسلامي والمنتج الفني معز مسعود، ولكنهما فضلا الرد عمليا، حيث نشرت شيري عادل عبر خاصية Stories من خلال حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو قصير لها بصحبة زوجها معز مسعود، وهو يتساءل إن كانت تصور فيديو فعلًا، ويمازحها ضاحكًا بقوله: "ده بجد.. أنتي مجنونة.. ممكن نشتغل؟".

وكانت الشائعة خرجت بعدما تبين أن شيري حذفت كل الصور التي جمعتها بمعز عبر حسابها بموقع "إنستجرام". معز مسعود أعلن زواجه من شيري عادل من خلال بيان يخص مسلسل "السهام المارقة" قال فيه إنه يستعد لتقديم جزء ثاني من المسلسل معلنا عن زواجهما في يوليو الماضي. وتحدث معز مسعود عن زوجته شيري عادل، وأشاد بأدائها