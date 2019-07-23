طرح وحدات سكنية بمدينة بدر لموظفي العاصمة الإدارية

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠١ م

وحدات سكنية - صورة أرشيفية

أصدر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بيانا، اليوم الثلاثاء، أعلن فيه أنه سيتم قريبا طرح وحدات سكنية بمساحة 118 مترا مربعا للوحدة، في مدينة بدر، للموظفين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية، وذلك عند انتقال المقرات الحكومية إلى العاصمة الجديدة. ومن جانبه أوضح المهندس طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أسلوب السداد للوحدات قائلا إن المتقدم للحجز عليه أن يسدد 25% من إجمالي قيمة الوحدة كمقدمة حجز.

وأضاف السباعي، أن مقدمة الحجز يتم تقسيمها على 3 دفعات الأولى بنسبة 5% عند التخصيص، والدفعة الثانية بنسبة 5% عند التعاقد على الوحدة، والدفعة الثالثة بنسبة 15% عند الاستلام، على أن يتم سداد باقي قيمة الوحدة مقسمة على 15 عاما بفائدة متناقصة وبأقساط ربع سنوية، كما يتم سداد 7% من قيمة الوحدة كوديعة صيانة.يذكر