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طرح وحدات سكنية بمدينة بدر لموظفي العاصمة الإدارية

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠١ م
وحدات سكنية - صورة أرشيفية
وحدات سكنية - صورة أرشيفية
أصدر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بيانا، اليوم الثلاثاء، أعلن فيه أنه سيتم قريبا طرح وحدات سكنية بمساحة 118 مترا مربعا للوحدة، في مدينة بدر، للموظفين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية، وذلك عند انتقال المقرات الحكومية إلى العاصمة الجديدة. ومن جانبه أوضح المهندس طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أسلوب السداد للوحدات قائلا إن المتقدم للحجز عليه أن يسدد 25% من إجمالي قيمة الوحدة كمقدمة حجز.
وأضاف السباعي، أن مقدمة الحجز يتم تقسيمها على 3 دفعات الأولى بنسبة 5% عند التخصيص، والدفعة الثانية بنسبة 5% عند التعاقد على الوحدة، والدفعة الثالثة بنسبة 15% عند الاستلام، على أن يتم سداد باقي قيمة الوحدة مقسمة على 15 عاما بفائدة متناقصة وبأقساط ربع سنوية، كما يتم سداد 7% من قيمة الوحدة كوديعة صيانة.يذكر
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طقس-حار (6)

غدا.. طقس حار رطب على الوجه البحري والقاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، على أن يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طلاب-مصريون-في-الكويت

«بريق» الكويتي يكرم 300 طالب متفوق بينهم 230 مصريا

كرم برنامج "بريق" الكويتي، الهادف إلى تعزيز التفكير الإيجابي والصحة النفسية المتكاملة لطلاب وطالبات مدارس التعليم العام في الكويت، 300 طالب وطالبة من المتفوقين، بينهم نحو 230 مصريا، وذلك بحضور سفير مصر لدى الكويت طارق القوني. وقالت رئيس المجلس التنفيذي لبرنامج (بريق) الكويتي الشيخة انتصار سالم العلي الصباح، في تصريح، على هامش احتفالية التكريم: "الكويت دائما تحتوي جميع من يعيش على أرضها، ولا تفرق بين مواطن ووافد، فكل من يقيم بالكويت، له الحق في أن نحتويه ونسانده ونساعده، لأنه هو مستقبل الكويت، مهما كان جنسيته".
عبد-الفتاح-السيسي-يشهد-صباح-اليوم-بالكلية-الحربية-حفل-تخرج (14)

صحف الكويت تبرز تأكيد السيسي نجاح مصر في دحر الإرهاب

أبرزت الصحف الكويتية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نجاح مصر في دحر الإرهاب، وتحيته إلى الشعب المصري لتحمله الصعاب، وذلك خلال كلمته، أمس الإثنين، في احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، والتي تتزامن مع الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة. وقالت صحيفة (الأنباء)، تحت عنوان (السيسي: لن ننحني للإرهاب والمصريون بطل معركة الاقتصاد) إن الرئيس وجه الشكر للشعب المصري، لتحمله الصعاب في مواجهة خطر الإرهاب وتحدي الاقتصاد، إذ أنه البطل الحقيقي في نجاح مسيرة التنمية والبناء.
عبد-الفتاح-السيسي-يشهد-صباح-اليوم-بالكلية-الحربية-حفل-تخرج (15)

السيسي: ثورة يوليو ضربت مثالا على وعي الشعب المصري

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الشعب المصري بالذكرى السادسة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، وكتب الرئيس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشورا يقول فيه: "نحتفل اليوم بحلول ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، تلك الثورة التي ضربت مثالا على وعي الشعب المصري العظيم، ورغبتهم الشديدة في بناء مرحلة جديدة من عمر الوطن تقوم على العدل والكرامة". فيما كتبت قرينة الرئيس انتصار السيسي: "الثورة تجلت فيها تضحيات أبناء الوطن شعبا وجيشا لتظل ذكراها شاهدا على إرادة هذا الشعب".
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الرئيس السيسي

«الشباب يسأل والرئيس يجيب» في العاصمة الإدارية

على مدار عامين مضت حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، دوما على تلقي أسئلة الشباب والإجابة عليها، وتخصيص فقرة لهذا الأمر في كل مؤتمرات الشباب، التي تقام تحت رعايته، واليوم الإثنين، أعلنت الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطني للشباب على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن فتح باب الأسئلة للمصريين في جلسة «اسأل الرئيس»، والتي تقام ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة، والذي يقام في العاصمة الإدارية على مدار يومين 30 و31 يوليو الجاري، ويوجه المواطن أسئلته إلى السيسي من خلال «اسأل الرئيس»،
أراضي-وزارة-الإسكان (2)

بالأمر المباشر.. الإسكان تخصص أراضي بـ42 مليار جنيه

أعلن الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في بيان له، اليوم الإثنين، أن قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الخاص بتخصيص أراضي بالأمر المباشر، حقق نجاحا كبيرا في فترة قصيرة، ولاقى استجابة واسعة من المستثمرين، إذ تم اتخاذه بغرض التيسير على المستثمرين، وزيادة وتيرة التنمية بالمدن الجديدة، خاصة مدن الجيل الرابع، موضحا أنه منذ تطبيق هذه الآليات، ورد إلى الهيئة 512 طلبا لتخصيص قطع أراضٍ بأنشطة متنوعة بالمدن الجديدة، وتم تحديد سعر البيع لـ298 طلبا، وتوفير قطع أراض بمساحة نحو 4 آلاف و400 فدان.
مصطفى-مدبولى

مشروعات تنمية وفرص استثمارية.. مخطط تطوير الساحل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، اجتماعا لمناقشة أبعاد المخطط الاستراتيجي المتكامل لتنمية وتطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي في المنطقة الممتدة من العلمين وحتى السلوم، الذي أعدته لجنة مشكلة لهذا الغرض، بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، اللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، المهندس سراج الدين سعد رئيس هيئة التنمية السياحية، والمستشار محمد عبد الوهاب نائب رئيس هيئة الاستثمار.
شقق-موظفى-العاصمة-الادارية (1)

غدا.. بدء سداد حجز 538 شقة بالعاصمة الإدارية

أصدر المهندس طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بيانا، اليوم الأحد، يعلن فيه أنه بدءً من غد الإثنين، وحتى يوم 18 يوليو المقبل، سيتم التسجيل وسداد المقدمات لحجز 538 وحدة سكنية فاخرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالمجاورة (D8) بالحي السكني (R3)، بمساحات تتراوح بين 130 و173 مترا مربعا، تطرحها وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني، من خلال موقع (www.hdb-reservation.com).
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