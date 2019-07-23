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الاتصالات: إطلاق 18 خدمة رقمية ببورسعيد نهاية يوليو

تحرير:أحمد البرماوي ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٦ م
مؤتمر البريد بشرم الشيخ
مؤتمر البريد بشرم الشيخ
كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، أن نهاية شهر يوليو الجاري سيتم إطلاق أول حزمة للخدمات الحكومية الرقمية بمحافظة بورسعيد والبالغ عددها 18 خدمة، وذلك ضمن خطة الدولة نحو التحول الرقمي، وسيتم الوصول إلى تقديم 100 خدمة حكومية رقمية بالمحافظة بنهاية العام الجاري 2019، جاء ذلك على هامش المنتدى الإقليمي الاستراتيجي للمنطقة العربية الذي افتتحت فعالياته، صباح اليوم الثلاثاء، بمدينة شرم الشيخ، ويشارك به ممثلو 22 دولة عربية، بجانب ممثلي الهيئات البريدية من عدة بلدان عربية وإفريقية.
وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات المنتدى البريدي الإقليمي الاستراتيجي للمنطقة العربية 2019، الذي ينظمه البريد المصري بالتعاون مع اتحاد البريد العالمي، تحت شعار "وجهات النظر الإقليمية بشأن الرؤية البريدية 2030"، ويشارك بالمنتدى نخبة كبيرة من الوزراء العرب والمسؤولين عن قطاعات البريد بعدة بلدان عربية.وسيتم
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ونترشال‎

بدعم حكومي.. «ونترشال» الألمانية تخطط لزيادة استثمارتها بمصر

رحب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باعتزام شركة ونتر شال الألمانية العاملة في مجال النفط، زيادة استثماراتها فى مصر، مؤكدا خلال لقائه مع ماريو ميهرين الرئيس التنفيذي للشركة، اليوم الإثنين، استعداد الحكومة لتقديم كل التيسيرات اللازمة للشركات العالمية الراغبة في الاستثمار فى مجال الطاقة بمصر، لا سيما في ظل الرؤية التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتصبح مصر محورا للطاقة في المنطقة، وذلك في حضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.
الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

معيط: الدولة تتحمل فارق تكلفة مياه الشرب وسعر البيع

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019- 2020، تستهدف العمل على توفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة الفئات والمناطق الأكثر احتياجا، موضحا الاستمرار فى توجيه موارد إضافية لتمويل الخطة الاستثمارية لتطوير البنية التحتية اللازمة لزيادة تنافسية الاقتصاد الوطنى، وتحسين الخدمات والمرافق العامة؛ كشبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي. وأضاف أنه "تخفيفا للأعباء على المواطنين، تتحمل الدولة الفرق بين التكلفة الاقتصادية للمياه وسعر بيعها طبقا للتعريفة المقررة".
الاقتصاد-المصري

سندات الجنيه المصري الأفضل في إفريقيا لهذه الأسباب

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، في تقرير لها، إن السندات المقومة بالجنية المصري حققت مكاسب إجمالية بحوالي 8% منذ شهر مايو الماضي، لافتة إلى أن السوق المصرية لا تزال هي الأفضل في أدوات الدين الإفريقية، خاصة مع تحقيق مصر معدل نمو بنسبة 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المنتهي 2018-2019. وفي فبراير الماضي، تمكنت السندات المصرية من تحقيق مكاسب بنسبة 5%، لتسجل بذلك أفضل مكاسب بين نظيراتها في الأسواق الناشئة، في حين تعافى الجنيه المصري إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار خلال عامين تقريبا، بحسب بلومبرج.
حديد (1)

مصانع الدرفلة تطالب بتنفيذ حكم إلغاء رسوم البليت

تقدم أصحاب 22 مصنعًا لدرفلة حديد التسليح بمذكرة رسمية إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يناشدونه خلالها تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 4 يوليو الجاري، والخاص بإلغاء قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 346 بفرض رسوم بنسبة 15% على خام البليت. وطالب أصحاب مصانع الدرفلة، رئيس مجلس الوزراء، بالتدخل وحماية استثمارات مصانع الحديد، وإصدار تعليماته بتنفيذ حكم المحكمة الذي ينقذ المصانع مما تتعرض له من انهيار نتيجة الأضرار الواقعة عليها يوميا، على أثر تعرض رسائلها من خام البليت يوميا إلى رسوم أرضيات باهظة.
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عادل-الغضبان

70 مليون جنيه في 4 أيام لإزالة ورد النيل ببورسعيد

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن المحافظة واجهت مشكلة ضعف تدفق مياه الشرب وعدم وصولها إلى الأدوار العليا، مؤكدا أن جهود أجهزة الدولة تضافرت على مدار 4 أيام لتطهير ترعة مياه الشرب من العوائق وورد النيل، بمتابعة على مدار الساعة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري. وأكد أنه تم إنفاق 70 مليون جنيه لإزالة كميات ورد النيل التي تدفقت بشكل غير مسبوق في تاريخ ترعة بورسعيد، وأثرت فى حصة المياه الواردة للمحافظة.
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يكرم الطلاب الأوائل خريجي مبادرة مبرمجي المستقبل (3)

وزير الاتصالات يكرم أوائل «مبادرة مبرمجي المستقبل»

استقبل الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الطلاب الأوائل خريجي البرنامج التدريبي "مبرمجي المستقبل"، وهو أحد برامج المبادرة الرئاسية "رواد تكنولوجيا المستقبل" التي ينفذها مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال "تيك" بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويستهدف طلبة الصف الأول الثانوي المتميزين، حيث يقدم البرنامج منحة تدريب مجانية في "أساسيات البرمجة Learn to Code" ويمنح شهادة معتمدة من المنصة العالمية "يوداسيتي" للتعلم الإلكتروني.
قناة-السويس-تشهد-عبور-سفينة-تكرير-البترول-العملاقة-FIRENZE-FPSO

هل تعثر مرور سفن عملاقة بقناة السويس؟.. الحكومة ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تزعُم تعثر مرور السفن العملاقة وذات الحمولات الكبيرة بمجرى قناة السويس والتي يزيد غاطسها عن 20 مترا، وتواصل المركز مع هيئة قناة السويس, والتي أوضحت أن عمق القناة يبلغ 24 مترا، ما يسمح لجميع سفن الصب والحاويات أيا كان حجمها أو حمولتها بالمرور من القناة، مشددة على أن القناة استقبلت مُؤخراً أكبر سفينة حاويات في العالم، وعلى متنها 22 ألف حاوية.
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وزير الاتصالات: هذه القطاعات مسئولة عن التحول الرقمي

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التحول الرقمي ليس مسئولية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحدها؛ ولكنه مسئولية تشاركية بين كل قطاعات الدولة المختلفة لإنجاح عمليات التحول إلى المجتمع الرقمي؛ موضحا أنه يتم العمل من أجل تحقيق التحول إلى حكومة رقمية، والتي بدأت بتنفيذ مشروع البنية المعلوماتية المصرية لتحقيق التكامل بين قواعد البيانات وهو الأمر الذي ساهم في تنقية قوائم دعم التموين وضمان وصوله لمستحقيه. جاء ذلك خلال كلمته في ندوة "الاقتصاد الرقمي.. الفرص والتحديات".
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