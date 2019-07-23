الاتصالات: إطلاق 18 خدمة رقمية ببورسعيد نهاية يوليو

تحرير:أحمد البرماوي ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٦ م

مؤتمر البريد بشرم الشيخ

كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، أن نهاية شهر يوليو الجاري سيتم إطلاق أول حزمة للخدمات الحكومية الرقمية بمحافظة بورسعيد والبالغ عددها 18 خدمة، وذلك ضمن خطة الدولة نحو التحول الرقمي، وسيتم الوصول إلى تقديم 100 خدمة حكومية رقمية بالمحافظة بنهاية العام الجاري 2019، جاء ذلك على هامش المنتدى الإقليمي الاستراتيجي للمنطقة العربية الذي افتتحت فعالياته، صباح اليوم الثلاثاء، بمدينة شرم الشيخ، ويشارك به ممثلو 22 دولة عربية، بجانب ممثلي الهيئات البريدية من عدة بلدان عربية وإفريقية.

وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات المنتدى البريدي الإقليمي الاستراتيجي للمنطقة العربية 2019، الذي ينظمه البريد المصري بالتعاون مع اتحاد البريد العالمي، تحت شعار "وجهات النظر الإقليمية بشأن الرؤية البريدية 2030"، ويشارك بالمنتدى نخبة كبيرة من الوزراء العرب والمسؤولين عن قطاعات البريد بعدة بلدان عربية.وسيتم