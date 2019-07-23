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بعد استدعائه.. ماذا يريد الديمقراطيون من مولر؟

ويأمل الديمقراطيون، في أن تؤدي مناقشة مولر للتقرير على شاشة التلفاز، إلى زيادة فهم الجمهور لما هو موجود في التقرير، وأن يؤدي ذلك إلى زيادة المعارضة العامة للرئيس.
تحرير:أحمد سليمان ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م
روبرت مولر
روبرت مولر
غدا الأربعاء، سيدلي روبرت مولر المحقق الخاص في قضية التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية، بشهادته أمام لجنتي القضاء والاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي. وكشف كبار النواب الديمقراطيين كيف يخططون لاستجواب مولر، حيث سيكون هدفهم النهائي هو جعل تقرير مولر المكون من 448 صفحة عن علاقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع روسيا، واتهامه بإعاقة العدالة جذابة ومثيرة للاهتمام للشعب الأمريكي. حيث قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف، يوم الأحد، إن القيام بذلك أمر مهم لأن معظم الأميركيين لم يقرأوا ملخص مولر لتحقيقه الذي استمر عامين.
ووصف شيف التقرير بأنه "مجموعة من الحقائق السيئة للغاية حول حملة ترامب الانتخابية، التي رحب فيها بالحصول على مساعدة من قوة أجنبية معادية"، لكنه اعترف بأنه "منتج قضائي جاف للغاية". ونقلت مجلة "فوكس" الأمريكية عن شيف تساؤله: "من أفضل من الرجل الذي أجرى التحقيق بنفسه حتى يجعله أكثر حيوية؟". إلا أن مولر
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مايك-بومبيو

أمريكا: نسعى لبناء تحالف دولي لحراسة مضيق هرمز

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة بصدد بناء تحالف دولي لحراسة مضيق هرمز، سيشمل دولا من جميع أنحاء العالم، إذ أن واشنطن تعمل على تغيير سلوك قادة طهران، وتسعى لتشكيل تحالف ينفذ دوريات في مضيق هرمز من أجل بقاء الممرات البحرية مفتوحة، وذلك بحسب تصريحات صحفية نقلتها قناة "العربية" الإخبارية. من ناحية أخرى، قال قائد البحرية الإيرانية، في تصريح له، اليوم، إن بلاده تراقب كل السفن الأمريكية التي تعبر مياه الخليج، ولديها أرشيف صور لتحركاتها، وذلك حسبما أورد موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل.
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ترامب يعلن يأسه من إيران: التفاوض أصبح أكثر صعوبة

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يأسه تجاه إيران، مؤكدا أنه أصبح يشعر بصعوبة أكبر في مسألة التفكير بالتفاوض مع طهران، بعدما وصلت حدة التوترات معها إلى مرحلة متقدمة، في أعقاب سلسلة من الحوادث كان آخرها قبل ساعات، بإعلان إيران اعتقال 17 شخصا، أشارت إلى أنهم جزء من خلية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، إذ قال ترامب في تصريحات للصحفيين: "أصبح من الأكثر صعوبة بالنسبة لي أن أرغب في التوصل إلى اتفاق مع إيران".. يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، رفضه القبض على المواطنين الأمريكيين.
القوات-الجوية-الفنزويلية

فنزويلا تتحرش بأمريكا.. وروسيا تستعد لمزيد من التدخل

يبدو أن انشغال الإدارة الأمريكية بالتوترات المتصاعدة في منطقة الخليج، والخلافات المستمرة مع إيران، تسبب في زيادة ثقة نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. حيث قالت السلطات الأمريكية إن طائرة مقاتلة فنزويلية "اقتربت بشكل خطير" على طائرة استخبارات أمريكية تحلق في المجال الجوي الدولي فوق منطقة البحر الكاريبي، مما يؤكد التوترات المتصاعدة بين البلدين. وصرحت القيادة الجنوبية للولايات المتحدة، أمس الأحد، بأن تحرك فنزويلا يدل على السلوك "المتهور" من قبل الرئيس نيكولاس مادورو، الذي اتهمت حكومته الطائرة الأمريكية بدخول المجال الجوي الفنزويلي.
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ترامب يكذب إيران بخصوص «جواسيس أمريكا»

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، على الادعاءات الإيرانية بشأن اعتقالها جواسيس تابعين لوكالة المخابرات المركزية" سي آي إيه"، واصفا تلك التقارير بأنها "باطلة". وقال ترامب في تغريدات عبر حسابه على "تويتر"، إن إيران تروج الأكاذيب، وتهدف من ادعاءاتها باعتقال جواسيس من وكالة المخابرات المركزية لإحداث ضجة إعلامية لا أكثر، حسب تعبيره. وشدد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، على أن اقتصاد النظام الإيراني ينهار ووضعه يزداد سوء بمرور الأيام.
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دونالد ترامب

«أعدها إلى بلادها».. مؤيدو ترامب يهاجمون إلهان عمر

يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجد شعارا جديدا لحملة إعادة انتخابه مرة أخرى في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقرر لها العام المقبل. هتف حشد من مؤيدي ترامب في تجمع انتخابي، ليلة أمس الأربعاء: "أعدها إلى بلادها!"، في إشارة إلى إلهان عمر، عضو الكونجرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، التي وصلت إلى الولايات المتحدة قبل 30 عاما كلاجئة. وكانت إلهان عمر واحدة من أربع نائبات ديمقراطيات، طالتهن إهانات الرئيس الأمريكي العنصرية، في تغريدة له طالبتهن بالعودة إلى بلدانهن.
دونالد ترامب

انقسام أمريكي بسبب تغريدات ترامب العنصرية

صوت مجلس النواب الأمريكي، أمس الثلاثاء، لإدانة التصريحات العنصرية التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع. ففي يوم الأحد الماضي، أثار ترامب حالة من الغضب عندما وجه سلسلة من التغريدات العنصرية، ضد 4 عضوات ديمقراطيات في مجلس النواب يطلب منهن "العودة" إلى بلدانهن الأصلية. في الوقت الذي يعد فيه عضوات الكونجرس اللاتي هاجمهن ترامب، أليكساندريا أوكاسيو كورتيز، ورشيدة طالب، وإلهان عمر وآيان بريسلي، مواطنات أمريكيات، ولد 3 منهن في الولايات المتحدة، فيما ولدت إلهان عمر في الصومال، ووصلت إلى الولايات المتحدة وهي في الثانية عشرة من عمرها.
دونالد ترامب

اتهام ترامب بالعنصرية بعد هجومه على نائبات بالكونجرس

يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهامات بالعنصرية بعد أن نشر تغريدة هاجم فيها عددا من عضوات الكونجرس الديمقراطيات، مدعيا أنهن "جئن أصلا من بلدان تعد حكوماتها كارثية"، قبل أن يقترح عليهن "العودة إليها". التغريدة كانت موجهة إلى 4 من عضوات الكونجرس من الأقليات، 3 منهن ولدن ونشأن في الولايات المتحدة، بينما انتقلت الرابعة إلى الولايات المتحدة وهي طفلة. وقد ردت النائبات الأربع "ألكسندريا أوكاسيو كورتيز ورشيدة طالب وإيان بريسلي وإلهان عمر" المقصودات بتغريدة ترامب، على الرئيس بأنه عنصري، وسط دعم من الديمقراطيين، بينما تجاهل الجمهوريون القضية.
انتخابات-الكونجرس (1)

كيف جرد الكونجرس ترامب من سلطات ضرب إيران؟

لم تكن معركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الملف الإيراني، تنحصر في مواجهته التهديدات النووية والإستراتيجية بمضيق هرمز فحسب، ولكن شملت هذه المعارك العديد من المواجهات السياسية مع الكونجرس، والذي بدا غير مقتنع بدوافع الدخول في معارك عسكرية بمنطقة الخليج. وعلى مدى عدة أشهر من النقاشات داخل أروقة البيت الأبيض، بدا الرئيس الأمريكي على قناعة تامة بأن هناك احتمالية ما لإقامة حرب شاملة ضد إيران، وذلك خال غياب الحلول الفعالة لعقد مفاوضات جديدة بين الجانبين بشأن الاتفاق النووي.
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