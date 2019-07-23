بعد استدعائه.. ماذا يريد الديمقراطيون من مولر؟

ويأمل الديمقراطيون، في أن تؤدي مناقشة مولر للتقرير على شاشة التلفاز، إلى زيادة فهم الجمهور لما هو موجود في التقرير، وأن يؤدي ذلك إلى زيادة المعارضة العامة للرئيس.
غدا الأربعاء، سيدلي روبرت مولر المحقق الخاص في قضية التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية، بشهادته أمام لجنتي القضاء والاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي.
وكشف كبار النواب الديمقراطيين كيف يخططون لاستجواب مولر، حيث سيكون هدفهم النهائي هو جعل تقرير مولر المكون من 448 صفحة عن علاقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع روسيا، واتهامه بإعاقة العدالة جذابة ومثيرة للاهتمام للشعب الأمريكي.
حيث قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف، يوم الأحد، إن القيام بذلك أمر مهم لأن معظم الأميركيين لم يقرأوا ملخص مولر لتحقيقه الذي استمر عامين.
ووصف شيف التقرير بأنه "مجموعة من الحقائق السيئة للغاية حول حملة ترامب الانتخابية، التي رحب فيها بالحصول على مساعدة من قوة أجنبية معادية"، لكنه اعترف بأنه "منتج قضائي جاف للغاية".
ونقلت مجلة "فوكس" الأمريكية عن شيف تساؤله: "من أفضل من الرجل الذي أجرى التحقيق بنفسه حتى يجعله أكثر حيوية؟".
إلا أن مولر
ووصف شيف التقرير بأنه "مجموعة من الحقائق السيئة للغاية حول حملة ترامب الانتخابية، التي رحب فيها بالحصول على مساعدة من قوة أجنبية معادية"، لكنه اعترف بأنه "منتج قضائي جاف للغاية".
ونقلت مجلة "فوكس" الأمريكية عن شيف تساؤله: "من أفضل من الرجل الذي أجرى التحقيق بنفسه حتى يجعله أكثر حيوية؟".
إلا أن مولر كان واضحا في تصريحاته بأنه لا ينوي الخوض في أي أخبار مثيرة للتحقيق لم يتم تقديمها بالفعل في التقرير، وقال في بيان علني في وقت سابق من هذا العام، إن "التقرير هو شهادتي، لن أقدم معلومات تتجاوز تلك المعلنة بالفعل في أي شهادة أمام الكونجرس".
ومن جانبه أوضح جيري نادلر رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب، أن الديمقراطيين يخططون للتغلب على هذا الأمر من خلال جعل مولر يقرأ أجزاء من تقريره، ومن ثم الطلب منه التعليق عليها.
وقدم نادلر مثالا عن كيفية عمل هذا الأمر قائلا "سنخبره 'انظر إلى الصفحة 344، الفقرة 2، يرجى قراءتها'، وبعد ذلك سنسأله 'هل يصف ذلك كعرقلة للعدالة؟ هل وجدت أن الرئيس فعل ذلك؟'".
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وكان مولر قد وافق على التحدث علنا بعدما تلقي مذكرات استدعاء من كلتا اللجنتين، وتم تأجيل الجلسة، التي كان مقررا لها 17 يوليو الجاري، أسبوعا.
ليس من الواضح تماما سبب ذلك، ولكن مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، ذكرت أنه تمت إضافة ساعة ثالثة إلى وقت اللجنة القضائية، مما يشير إلى أن التأخير ربما كان لضمان حصول أعضاء اللجنة على مزيد من وقت لاستجواب مولر.
في غضون ذلك، كان الديمقراطيون ينسقون كيف يخططون لمقابلة المحقق الخاص؛ حيث قام شيف ونادلر بتقسيم قسمي التقرير بين لجنتيهما.
حيث ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن اللجنة القضائية ستركز على دعاوى عرقلة العدالة، بينما ستسأل لجنة الاستخبارات مولر عن اتصالات روسيا مع شركاء ترامب.
وقال نادلر إنه يعتقد أن التقرير يقدم "دليلا جوهريا للغاية" على أن ترامب مذنب في أنواع الجرائم التي تستحق المحاكمة، وأنه يأمل في أن يجعل مولر يشرح عددا من حالات الإعاقة المحتملة التي حددها المحامي الخاص في تقريره.
وأضاف "علينا أن ندع مولر يقدم هذه الحقائق للشعب الأمريكي ومن ثم نرى إلى أين نذهب من هناك، لأن الإدارة يجب أن تخضع للمساءلة ولا يمكن لأي رئيس أن يكون فوق القانون".
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ما الذي يريده الديمقراطيون من شهادة مولر؟
قالت "فوكس" إن نحو 3% فقط من الأمريكيين قرأوا تقرير مولر بأكمله، فيما قرأ 10% من الأمريكيين أجزاء منه فقط، وفقا لاستطلاع أجرته شبكة "سي إن إن" في مايو.
ويأمل الديمقراطيون، الذين يدركون أن هذه المعدلات منخفضة، في أن تؤدي مناقشة مولر للتقرير على شاشة التلفاز، إلى زيادة فهم الجمهور لما هو موجود في التقرير، وأن يؤدي ذلك إلى زيادة المعارضة العامة للرئيس.
ولديهم سبب للاعتقاد بأن هذا قد ينجح، فبعد أن تحدث مولر لفترة وجيزة في مايو الماضي، ارتفعت نسبة الأمريكيين الذين أيدوا بدء إجراءات إقالة ترامب من 16% إلى 22%.
وخلال شهادة لمولر في مايو، رفض مولر التأكيد على تصريحات ترامب بأن التقرير برأه، حيث أوضح مولر أن التقرير لم يبرئ أو يدين الرئيس.
لم يتهم مولر ترامب بعرقلة العدالة حيث اختار الالتزام بسياسة وزارة العدل التي تحظر توجيه الاتهام لرئيس حالي، ولم يقل مولر ما إذا كان ترامب قد انتهك القانون.