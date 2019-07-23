بعد استدعائه.. ماذا يريد الديمقراطيون من مولر؟

ويأمل الديمقراطيون، في أن تؤدي مناقشة مولر للتقرير على شاشة التلفاز، إلى زيادة فهم الجمهور لما هو موجود في التقرير، وأن يؤدي ذلك إلى زيادة المعارضة العامة للرئيس.

تحرير:أحمد سليمان ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م

روبرت مولر

غدا الأربعاء، سيدلي روبرت مولر المحقق الخاص في قضية التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية، بشهادته أمام لجنتي القضاء والاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي. وكشف كبار النواب الديمقراطيين كيف يخططون لاستجواب مولر، حيث سيكون هدفهم النهائي هو جعل تقرير مولر المكون من 448 صفحة عن علاقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع روسيا، واتهامه بإعاقة العدالة جذابة ومثيرة للاهتمام للشعب الأمريكي. حيث قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف، يوم الأحد، إن القيام بذلك أمر مهم لأن معظم الأميركيين لم يقرأوا ملخص مولر لتحقيقه الذي استمر عامين.

ووصف شيف التقرير بأنه "مجموعة من الحقائق السيئة للغاية حول حملة ترامب الانتخابية، التي رحب فيها بالحصول على مساعدة من قوة أجنبية معادية"، لكنه اعترف بأنه "منتج قضائي جاف للغاية". ونقلت مجلة "فوكس" الأمريكية عن شيف تساؤله: "من أفضل من الرجل الذي أجرى التحقيق بنفسه حتى يجعله أكثر حيوية؟". إلا أن مولر