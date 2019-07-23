بيل يستعد لتخطي ميسي في قائمة الأعلى أجرا بالعالم

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م

جاريث بيل

بإمكان الويلزي جاريث بيل تخطي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في قائمة أعلى اللاعبين أجرًا في العالم، في حال وافق على الانتقال إلى الدوري الصيني مقابل الحصول على مليون جنيه إسترليني أسبوعيًا، وذلك بعد أن صرح المدرب الفرنسي لريال مدريد، زين الدين زيدان، بأنه يرغب في التخلص من خدمات اللاعب الويلزي هذا الصيف، الأمر الذي أثار التكهنات حول مستقبل بيل البالغ من العمر 30 عامًا، حيث ربطته العديد من التقارير الصحفية بالانتقال إلى أندية مثل مانشستر يونايتد وتوتنهام وبايرن ميونيخ، وآخرها اهتمام نادي جيانجسو سونينج وبكين جوان الصينيين.

ويحصل بيل حاليًا على أجر أسبوعي يصل إلى 600 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا مع ريال مدريد، وفي حال وافق على عرض الصين بالحصول على مليون إسترليني أسبوعيًا، سيصبح أعلى اللاعبين أجرًا في العالم. ويتصدر تلك القائمة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بـ900 ألف إسترليني، ويتواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في

ويحصل بيل حاليًا على أجر أسبوعي يصل إلى 600 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا مع ريال مدريد، وفي حال وافق على عرض الصين بالحصول على مليون إسترليني أسبوعيًا، سيصبح أعلى اللاعبين أجرًا في العالم.



ويتصدر تلك القائمة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بـ900 ألف إسترليني، ويتواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الثاني بـ850 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.



ويحتل الفرنسي أنطوان جريزمان المركز الثالث بأجر أسبوعي 725 ألف إسترليني، بينما يحصل نيمار على 676 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.



ويتوجد لويس سواريز في المركز الخامس بـ625 ألف إسترليني، مقابل 600 ألف إسترليني لبيل في المركز السادس، و505 آلاف إسترليني لأليكسيس سانشيز و500 ألف إسترليني لفيليب كوتينيو.