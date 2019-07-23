رياضة

بيل يستعد لتخطي ميسي في قائمة الأعلى أجرا بالعالم

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م
جاريث بيل
جاريث بيل
بإمكان الويلزي جاريث بيل تخطي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في قائمة أعلى اللاعبين أجرًا في العالم، في حال وافق على الانتقال إلى الدوري الصيني مقابل الحصول على مليون جنيه إسترليني أسبوعيًا، وذلك بعد أن صرح المدرب الفرنسي لريال مدريد، زين الدين زيدان، بأنه يرغب في التخلص من خدمات اللاعب الويلزي هذا الصيف، الأمر الذي أثار التكهنات حول مستقبل بيل البالغ من العمر 30 عامًا، حيث ربطته العديد من التقارير الصحفية بالانتقال إلى أندية مثل مانشستر يونايتد وتوتنهام وبايرن ميونيخ، وآخرها اهتمام نادي جيانجسو سونينج وبكين جوان الصينيين.
ويحصل بيل حاليًا على أجر أسبوعي يصل إلى 600 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا مع ريال مدريد، وفي حال وافق على عرض الصين بالحصول على مليون إسترليني أسبوعيًا، سيصبح أعلى اللاعبين أجرًا في العالم. ويتصدر تلك القائمة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بـ900 ألف إسترليني، ويتواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في
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وكيل أعمال بيل يرفض رحيله على سبيل الإعارة

أكد جوناثان بارنيت وكيل أعمال جاريث بيل، بأن النجم الويلزي لن يرحل هذا الصيف عن ريال مدريد على سبيل الإعارة، وذلك بحسب ما نقل موقع "سكاي سبورتس" البريطاني، وخرج النجم الويزلي البالغ من العمر 30 عامًا من حسابات زين الدين زيدان، مدرب الفريق الملكي، للموسم الجديد، بعدما أكد المدرب الفرنسي بأنه من الأفضل رحيل اللاعب عن صفوف المرينجي سريعًا، ومع ذلك أكد وكيل أعماله، أنه في حال تمت أي صفقة، فستكون انتقالا نهائيا إلى أي فريق آخر، وليس على سبيل الإعارة كما أوردت بعد التقارير الصحفية.
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فيرنانديز يجدد رغبته في الانتقال للبريميرليج

أعرب متوسط الميدان البرتغالي برونو فيرنانديز، عن رغبته في اللعب في الدوري الإنجليزي، وسط اهتمام كبير من مانشستر يونايتد بالتعاقد معه من صفوف سبورتينج لشبونة هذا الصيف، وقال فيرنانديز حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس": "لا أهتم بسوق الانتقالات، تحدث عن ذلك الأمر مرات عدة، الأمر الذي يشغلني الآن هو اللحاق بطائرة سبورتينج لشبونة المتجهة إلى الولايات المتحدة، هل هذه هي المباراة الأخيرة لي مع الفريق؟ لا أعرف، المدرب هو من يقرر ذلك، سبق وأن صرحت برغبتي باللعب في إنجلترا، ولكني لا أهتم بذلك في الوقت الحالي".
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الرجاء: أزارو ممتاز وبوطيب ليس مؤهلا للعب لنا

أوضح سعيد وهبي، المتحدث الرسمي لنادي الرجاء البيضاوي المغربي، أن فريقه اقترب من التعاقد مع حميد أحداد، نجم الزمالك، ليكون بديلا لمحسن ياجور مهاجم الفريق السابق، كما يرى أن مستوى خالد بوطيب، مهاجم القلعة البيضاء، لا يجعله هدفا للنادي المغربي. وتشير بعض التقارير إلى أن الاتفاق تم بين الزمالك والرجاء على انتقال حميد أحداد صاحب الـ24 عامًا، معارا من الأول إلى الأخير لمدة موسم. حميد أحداد انضم إلى صفوف الزمالك قبل انطلاق الموسم الماضي قادما من صفوف الدفاع الحسني الجديدي المغربي، وشارك أحداد مع الزمالك في 22 مباراة في كل البطولات وسجل هدفا وحيدا.
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جريزمان يكشف عن عدم استقبال ميسي له في برشلونة

ظهر النجم الفرنسي أنطوان جريزمان في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة تشيلسي وديًا، مشيرًا إلى أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لم يتحدث إليه بعد منذ انضمامه إلى صفوف البرسا قادمًا من أتليتكو مدريد، ومؤكدًا على أن اللاعب الوحيد الذي تواصل معه ورحب بانضمامه إلى صفوف العملاق الكتالوني، هو المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز، وقال جريزمان في هذا الشأن: "لم يتواصل ميسي معي بعد، ولكني تلقيت رسالة ترحيب من قبل سواريز، وبشكل عام أشعر بالسعادة لتواجدي هنا، ومشاركة هؤلاء اللاعبين غرف خلع الملابس، وسأحاول مساعدة الفريق".
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ماذا قدم نجوم ريال مدريد في مباراتهم الأولى؟

يستعد النجم البلجيكي إيدين هازارد لخوض مباراته الأولى مع ريال مدريد اليوم ضد بايرن ميونخ وديا، ويملك الريال تاريخًا حافلًا مع الصفقات المدوية، واستعرضت صحيفة "ماركا" الإسبانية المباراة الأولى لهؤلاء النجوم مع الريال، وكانت البداية مع البرتغالي لويس فيجو، والذي انضم للريال عقب نهاية يورو 2000، وشارك في أول مباراة وديا ضد جالطا سراي التركي في الملعب الأوليمبي بيونخ يوم 5 أغسطس وشارك في فوز الريال بنتيجة 3-2، أما زيدان فخاض أول مباراة له أمام لوزان السويسري، وفاز الريال بهدفين دون رد.
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جريزمان: لا حاجة للاعتذار وهذا هو هدفي

يرى لاعب برشلونة الجديد أنطوان جريزمان، أنه لم يرتكب أي خطأ يستحق الاعتذار لجماهير البارسا، وذلك على الرغم من ظهوره في فيلم وثائقي العام الماضي، أعلن من خلاله استمراره مع أتلتيكو مدريد ورفضه الانتقال إلى العملاق الكتالوني، وعن هذا الأمر قال الفرنسي: "بالنظر إلى الفيلم الوثائقي، إذا كان يتوجب عليَّ الاعتذار، فسأفعل ذلك على أرض الملعب، فهذا هو المكان الذي أجيد التحدث فيه"، وحصل جريزمان على الرقم 17 في المؤتمر الخاص بتقديمه أمس، والذي حرص خلاله على توجيه الشكر لكل من عمل معهم في السابق.
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مكاسب وخسائر برشلونة من صفقة جريزمان

أنطوان جريزمان برشلوني، أخيرا انتهت التكهنات بشأن مستقبل اللاعب الفرنسي وانضمامه إلى برشلونة، تلك التكهنات التي استمرت لقرابة العام، وشهدت الكثير من الأحداث المثيرة، الآن بات جريزمان لاعبا في صفوف البارسا، ولكن هل هي صفقة رابحة أم لا؟ هذا هو السؤال الذي حاولت صحيفة "ماركا" الإسبانية تحليله، وكانت البداية من انقسام غرف خلع الملابس، حيث تغير مؤخرا سلوك نجم الفريق ليونيل ميسي، الذي بدأ الإشادة في السابق بإمكانية التعاقد مع جريزمان إلى أن وصل إلى رفض التعليق، وهو نفس الأمر الذي حدث مع المهاجم لويس سواريز، فهناك انقسام بين اللاعبين حول الصفقة.
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