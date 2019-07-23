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الشرنوبي عن أزمته مع سارة الطباخ: مش عارف هيحصل إيه

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
محمد الشرنوبي وسارة الطباخ
محمد الشرنوبي وسارة الطباخ
أثار الفنان محمد الشرنوبي الجدل خلال الأيام الماضية وتصدر "تريند" مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أوضح فى منشور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، تفاصيل علاقته بالمنتجة سارة الطباخ، التى ارتبط بها فترة من الوقت، كما كشف سبب خروج فيديو الخطوبة بعد عام من خطوبتهما، وتحدث لأول مرة عن تفاصيل عقد الاحتكار بينهما الذي يمتد لمدة عشر سنوات بشرط جزائي 600 ألف دولار. وفي تصريح خاص لـ"التحرير" حول الأزمة، قال الشرنوبي: "أى شخص من الطبيعي أن يمر بأزمات، والأزمة إن شاء الله ستمر قريبا".
وبسؤاله عما سيقدمه فنيا الفترة المقبلة فى ظل وجود عقد احتكار يصل شرطه الجزائي لـ600 ألف دولار، قال إنه لا يعلم حتى الآن ماذا سيفعل خلال الأيام المقبلة، وقال نصًا: "مش عارف هيحصل إيه"، واكتفى بهذا التعليق. وتطرق للحديث عن مشاركته فى فيلم "الممر" الذي عرض فى موسم عيد الفطر وتخطت إيراداته الـ60 مليون،
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«حضرة المتهم أبي»: بكاء مديحة حمدي بعد ضرب نور لها

«حقك على عينى يا ابنى يا نور عينى.. لجل الوفا بدينى لك عندى بعض كلام.. حقك على عينى يا ابنى يا نور عينى.. أنا كنت وحداني والدنيا واخداني.. عايز ونيس تانى يقاسمني فى الأحلام.. غريب وانا فى بلدى جبتك تكون سندي.. إنصفني يا ولدى اصبر على الأيام.. حقك على عيني يا ابنى يا نور عيني.. لجل الوفا بديني لك عندي بعض كلام».. كلمات كتبها الشاعر أحمد فؤاد نجم ولحنها الموسيقار ياسر عبد الرحمن وغناها مدحت صالح، وبمجرد سماعها نتذكر سريعًا الظلم الذي وقع على عبد الحميد دراز ونجله أحمد بمسلسل «حضرة المتهم أبي» الذي لمس قلوب المشاهدين.
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المهرجان القومي للمسرح يكرم فاروق الفيشاوي

يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز في دورته الثانية عشرة، النجم الكبير فاروق الفيشاوي، وسيعلن المهرجان قريبا عن بقية أسماء المكرمين في الدورة المقبلة التي ستنطلق يوم 17 أغسطس. وعبر أعضاء اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري عن تمنيهم الشفاء العاجل للفنان الكبير فاروق الفيشاوي بعدما كان قد تعرض لوعكة صحية شديدة ودخل في حالة صحية حرجة للغاية، حسبما أكد نجله الفنان أحمد الفيشاوي الذي يرافقه في المنزل مع والدته الفنانة سمية الألفي، بعدما غادر المستشفى خلال الساعات الماضية.
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ريهام سعيد ترد على شائعة وفاتها: هي وصلت للدرجة دي؟

علّقت الإعلامية ريهام سعيد، على الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الأخيرة الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول وفاتها ومغادرتها دنيانا، وذلك على خلفية كشفها عن معاناتها صحيًا خلال الفترة الماضية. ونشرت ريهام سعيد، صباح اليوم الثلاثاء، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، مستعينة بصورة من إحدى الصفحات التي روّجت لهذه الشائعة، معلّقةً: "هي وصلت للدرجة دي؟ طب معلش حتى لو مت ليه أحمد سعيد عبد الغني شايل النعش بتاعي؟ هم يضحك وهم يبكي".
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أحمد عز يحتفل بعيد ميلاده الـ48 (صور)

احتفل الفنان أحمد عز بعيد ميلاده الـ48، ونشر عبر صفحته الرسمية بـ"إنستجرام" صورا له مع أصدقائه وأمامه تورتة وضع عليها صورته من فيلم "الممر" الذي شارك به فى موسم عيد الفطر الماضي، وحقق من خلاله نجاحا كبيرا، حيث تجاوزت إيراداته 65 مليون جنيه، وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، وشاركه البطولة النجوم: أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، وغيرهم، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
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بعد بيان الشرنوبي.. هل ستحضر سارة الطباخ حفل الميما؟

يقام مساء اليوم حفل توزيع جوائز (الميما MEMA) - Middle East Music Awards لعام 2019، بحضور كوكبة من أهم وأفضل صناع المزيكا في مصر والعالم العربي، ويتم تكريم الشرنوبي بجائزة أفضل مطرب شاب، بينما تمنح جائزة أفضل مديرة أعمال للطباخ عن جهودها في تطوير أداء الشرنوبي، ولكن السؤال هنا هل ستحضر سارة الطباخ مع "الشرنوبي" الحفل؟ خاصة بعد البيان الذي نشره الأخير أمس الأحد عبر صفحته على "فيسبوك"، وتحدث من خلاله عن تفاصيل علاقتهما على المستويين المهني والشخصي، وسبب خروج فيديو خطوبتهما بعد عام كامل على انفصالهما.
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الشرنوبي عن علاقته بسارة الطباخ: للأسف دي غلطتي

خرج الفنان محمد الشرنوبي عن صمته، وأوضح فى منشور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، تفاصيل علاقته بالمنتجة سارة الطباخ، التى ارتبط بها فترة من الوقت، وسبب خروج فيديو الخطوبة بعد عام من خطوبتهما، وكتب: "عايز أرد على شوية حاجات وعلى أسئلة كتير بتتسئل بقالها فترة ماكنتش حابب أتكلم فيها، أنا طول عمري باحب شغلي جداً ومابحبش أتكلم في أي حاجه تانية غيره، بس بقالي فترة عليا هجوم شخصي غير مبرر وكلام كتير له علاقة بحياتي الشخصية، ماحبتش أتكلم فيها غير لما أكون جربت كل الطرق في إني أحاول أحلها الأول".
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الأبرز على الساحة| ميلاد جديد لإياد نصار ومحمد ممدوح

فى الفترة الأخيرة تغير شكل المنافسة على الساحة الفنية سواء فى السينما أو التليفزيون، فلم يعد هناك أسماء فنانين تقتصر عليها المنافسة، فالنجومية لم تعد حكرًا على أحد، وأبسط مثال على ذلك هو تراجع جيل الكبار فى مواجهة الشباب، بعد أن خرج من المنافسة الرمضانية الماضية كل من الزعيم عادل إمام والفنان يحيى الفخرانى والفنانة يسرا، وفى المقابل تم الدفع بالشباب الذين نجح غالبيتهم العظمى فى الاختبار، وأثبتوا أن الموسم الرمضانى لم يتأثر بالكبار إلى حد كبير، ولكنه كان يعانى فقط من مشكلات فى السيناريو والأفكار المطروحة.
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