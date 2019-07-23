الشرنوبي عن أزمته مع سارة الطباخ: مش عارف هيحصل إيه

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

محمد الشرنوبي وسارة الطباخ

أثار الفنان محمد الشرنوبي الجدل خلال الأيام الماضية وتصدر "تريند" مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أوضح فى منشور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، تفاصيل علاقته بالمنتجة سارة الطباخ، التى ارتبط بها فترة من الوقت، كما كشف سبب خروج فيديو الخطوبة بعد عام من خطوبتهما، وتحدث لأول مرة عن تفاصيل عقد الاحتكار بينهما الذي يمتد لمدة عشر سنوات بشرط جزائي 600 ألف دولار. وفي تصريح خاص لـ"التحرير" حول الأزمة، قال الشرنوبي: "أى شخص من الطبيعي أن يمر بأزمات، والأزمة إن شاء الله ستمر قريبا".

وبسؤاله عما سيقدمه فنيا الفترة المقبلة فى ظل وجود عقد احتكار يصل شرطه الجزائي لـ600 ألف دولار، قال إنه لا يعلم حتى الآن ماذا سيفعل خلال الأيام المقبلة، وقال نصًا: "مش عارف هيحصل إيه"، واكتفى بهذا التعليق. وتطرق للحديث عن مشاركته فى فيلم "الممر" الذي عرض فى موسم عيد الفطر وتخطت إيراداته الـ60 مليون،