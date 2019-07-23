ريهام سعيد ترد على شائعة وفاتها: هي وصلت للدرجة دي؟

تحرير:التحرير ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

ريهام سعيد

علّقت الإعلامية ريهام سعيد، على الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الأخيرة الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول وفاتها ومغادرتها دنيانا، وذلك على خلفية كشفها عن معاناتها صحيًا خلال الفترة الماضية. ونشرت ريهام سعيد، صباح اليوم الثلاثاء، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، مستعينة بصورة من إحدى الصفحات التي روّجت لهذه الشائعة، معلّقةً: "هي وصلت للدرجة دي؟ طب معلش حتى لو مت ليه أحمد سعيد عبد الغني شايل النعش بتاعي؟ هم يضحك وهم يبكي".

وكانت الصفحة الرسمية لبرنامج "صبايا" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن تطورات الحالة الصحية لمقدمته الإعلامية ريهام سعيد. وذكرت في منشورها المرفق به صورة ريهام سعيد وهي تبكي، أنها أصيبت ببكتيريا في وجهها والخطر لا يزال قائمًا، في الوقت الذي يحاول فيه الأطباء القضاء على الميكروب، ويتخوفون من وصول