مدبولي: توفير التمويل لتحسين الصرف الصحي بالسويس

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع عبد المجيد صقر محافظ السويس، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة في قطاعات المياه والصرف الصحي والإسكان، فضلا عن ملفات أخرى تهم المواطنين في المحافظة، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق المشرف على مكتب رئيس الوزراء، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أشرف زكريا نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب.

وأعلن مدبولي أنه سيتم توفير التمويل اللازم لتنفيذ خطة عاجلة لتحسين خدمات الصرف الصحي بعدد من المناطق بمحافظة السويس، وذلك ردا على مطالبة محافظ السويس، بإعداد خطة عاجلة لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وسرعة إدخال خدمات الصرف الصحي لقرى شباب الخريجين بالمحافظة، وحل بعض مشكلات الصرف بالمحافظة.واستعرض