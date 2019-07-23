الأهلي يعلن جاهزية الثلاثي المصاب لموقعة الحسم

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ م

الأهلي

أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية الثلاثي؛ رمضان صبحي وأحمد الشيخ، ومحمود وحيد، بعد تماثلهم للشفاء ومشاركتهم في مران الفريق أمس الاثنين، استعدادًا لموقعة حسم الدوري أمام المقولون العرب، غدًا الأربعاء، وقال طبيب الأهلي إن اللاعبين الثلاثة جاهزون من الناحية الطبية، ولم يصدر عنهم أي شكوى عقب نهاية المران. وكان رمضان صبحي ومحمود وحيد قد تعرضا لإصابة في العضلة الضامة، فيما اشتكى الشيخ من كدمة في إصبع القدم، وانتظم الثلاثي في مران الفريق الجماعي أمس.

ويخضع عمار حمدي، لاعب الأهلي، لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق المقرر له الرابعة عصر اليوم على ملعب التتش، لتحديد فرص مشاركته في المران الجماعي بعد تعرضه لكدمة في مران أمس، واشتكى حمدي من كدمة في وجه القدم خلال التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني أمس الاثنين. يذكر أن عمار حمدي انتظم في التدريبات مع الفريق

ويخضع عمار حمدي، لاعب الأهلي، لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق المقرر له الرابعة عصر اليوم على ملعب التتش، لتحديد فرص مشاركته في المران الجماعي بعد تعرضه لكدمة في مران أمس، واشتكى حمدي من كدمة في وجه القدم خلال التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني أمس الاثنين.



يذكر أن عمار حمدي انتظم في التدريبات مع الفريق الأول للنادي الأهلي منذ انتهاء إعارته لنادي الاتحاد السكندري ويتم تجهيزه للمرحلة المقبلة.



ويخوض الأهلي، مرانه الأخير في الرابعة عصر اليوم على ملعب التتش بالقاهرة، قبل السفر إلى الإسكندرية للمبيت بأحد الفنادق استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب مساء غدٍ الأربعاء على استاد الجيش ببرج العرب ضمن الجولة قبل الأخيرة لبطولة الدوري العام.

