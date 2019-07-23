رياضة

الأهلي يعلن جاهزية الثلاثي المصاب لموقعة الحسم

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ م
الأهلي
الأهلي
أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية الثلاثي؛ رمضان صبحي وأحمد الشيخ، ومحمود وحيد، بعد تماثلهم للشفاء ومشاركتهم في مران الفريق أمس الاثنين، استعدادًا لموقعة حسم الدوري أمام المقولون العرب، غدًا الأربعاء، وقال طبيب الأهلي إن اللاعبين الثلاثة جاهزون من الناحية الطبية، ولم يصدر عنهم أي شكوى عقب نهاية المران. وكان رمضان صبحي ومحمود وحيد قد تعرضا لإصابة في العضلة الضامة، فيما اشتكى الشيخ من كدمة في إصبع القدم، وانتظم الثلاثي في مران الفريق الجماعي أمس.
ويخضع عمار حمدي، لاعب الأهلي، لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق المقرر له الرابعة عصر اليوم على ملعب التتش، لتحديد فرص مشاركته في المران الجماعي بعد تعرضه لكدمة في مران أمس، واشتكى حمدي من كدمة في وجه القدم خلال التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني أمس الاثنين. يذكر أن عمار حمدي انتظم في التدريبات مع الفريق
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وكيل أعمال بيل يرفض رحيله على سبيل الإعارة

أكد جوناثان بارنيت وكيل أعمال جاريث بيل، بأن النجم الويلزي لن يرحل هذا الصيف عن ريال مدريد على سبيل الإعارة، وذلك بحسب ما نقل موقع "سكاي سبورتس" البريطاني، وخرج النجم الويزلي البالغ من العمر 30 عامًا من حسابات زين الدين زيدان، مدرب الفريق الملكي، للموسم الجديد، بعدما أكد المدرب الفرنسي بأنه من الأفضل رحيل اللاعب عن صفوف المرينجي سريعًا، ومع ذلك أكد وكيل أعماله، أنه في حال تمت أي صفقة، فستكون انتقالا نهائيا إلى أي فريق آخر، وليس على سبيل الإعارة كما أوردت بعد التقارير الصحفية.
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الرجاء: أزارو ممتاز وبوطيب ليس مؤهلا للعب لنا

أوضح سعيد وهبي، المتحدث الرسمي لنادي الرجاء البيضاوي المغربي، أن فريقه اقترب من التعاقد مع حميد أحداد، نجم الزمالك، ليكون بديلا لمحسن ياجور مهاجم الفريق السابق، كما يرى أن مستوى خالد بوطيب، مهاجم القلعة البيضاء، لا يجعله هدفا للنادي المغربي. وتشير بعض التقارير إلى أن الاتفاق تم بين الزمالك والرجاء على انتقال حميد أحداد صاحب الـ24 عامًا، معارا من الأول إلى الأخير لمدة موسم. حميد أحداد انضم إلى صفوف الزمالك قبل انطلاق الموسم الماضي قادما من صفوف الدفاع الحسني الجديدي المغربي، وشارك أحداد مع الزمالك في 22 مباراة في كل البطولات وسجل هدفا وحيدا.
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رينارد: ما قام به مصطفى حجي غير أخلاقي

في أول خروج إعلامي له منذ استقالته من تدريب المنتخب المغربي، كشف الفرنسي هيرفي رينارد في حوار مع صحيفة المساء المغربية، أنه اتخذ قرار الرحيل بعد نهاية مشاركة أسود الأطلس في كأس العالم الأخيرة، التي أقيمت في روسيا. هيرفي رينارد أكد أنه اتفق مع فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، على الاستمرار إلى غاية نهاية كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر، ولم يتردّد المدرب الفرنسي في مهاجمة مساعده السابق المغربي مصطفى حجي، معتبراً أن قيام الأخير بتوجيه الانتقادات إليه أمر غير أخلاقي.
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مران الأهلي.. مشاركة صبحي والشيخ وجلسة مع صلاح محسن

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمباراة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا ظهر غد الثلاثاء في برج العرب بالإسكندرية استعدادا لمواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء، ومن المقرر أن يستمر الفريق في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الزمالك والمحدد لها الأحد المقبل، وعقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق للأهلي، محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.
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المقاولون: ما يتردد عن تساهلنا أمام الأهلي «عيب»

قال محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، إن ما يتردد بشأن تساهل فريقه ضد الأهلي ليتوج الأخير بالدوري الممتاز «عيب» أن يلتصق بأندية كبيرة مثلهم، مشددا على أن الفريق سيخوض المواجهة بكل جدية للفوز فقط. وأضاف محمد عادل، للبرنامج الإذاعي ملعب 9090، قائلا: "الأهلي والمقاولون والزمالك أندية كبيرة، وما يقال بشأن التفويت عيب أن يلتصق بهم، ونسعى بالطبع للفوز بالمباراة والنتيجة في علم الغيب، ومن يريد التتويج بالدوري عليه أن يفوز بأقدام لاعبيه".
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الأهلي يكشف آخر تطورات إصابة رمضان صبحي

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول، أجرى أشعة خلال الساعات الماضية، أثبتت سلامته من الإصابة في العضلة الضامة، وأضاف الجهاز الفني أن اللاعب اشتكى من آلام بسيطة في العضلة الضامة بعد مشاركته في مباراة البلاستيك الودية التي أقيمت أول من أمس الجمعة، وعلى الفور أجرى اللاعب أشعة، أمس السبت، أثبتت أنه يعاني فقط من إجهاد خفيف لن يمنعه عن الوجود في الحسابات الفنية لمواجهة المقاولون العرب الأربعاء المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
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علي معلول يكشف سبب إخفاق الفراعنة في كان 2019

أشاد التونسي علي معلول، نجم النادي الأهلي بمعسكر الفريق المُقام في إليكانتي الإسبانية، وقال معلول في تصريحات تليفزيونية: "معسكر الأهلي بإسبانيا ممتاز من فندق، وملاعب تدريب، والطقس قريب من مصر، ومعسكر يليق بالنادي الأهلي، ونركز في مواجهة المقاولون العرب، وهدفنا حصد النقاط الثلاث؛ لمواصلة الضغط على الزمالك قبل اللقاء المرتقب في نهاية الدوري، ووصلنا لنهائي دوري أبطال إفريقيا مرتين وفي الموسم الثالث خرجنا من صن داونز، وسننافس في الموسم المقبل لحصد اللقب".
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