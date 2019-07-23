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غرامة 25 ألف جنيه على 8 شواطئ مخالفة في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م
اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف
اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف
قال اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن حملات تفتيش متواصلة على الشواطئ لرصد المخالفين لبنود التعاقد، مشيرا إلى توقيع غرامات فورية تصل لـ 25 ألف جنيه على المستأجرين المخالفين بنحو 8 شواطئ. وأوضح أن حملة بدأت على شواطئ المنتزه أول وثان من شاطئ المندرة السياحي والمندرة المميز والعصافرة المميز وأبو هيف، وتم رصد مخالفات زيادة في أسعار التذاكر وزيادة في أسعار رسم دخول دورات المياه وزيادة في عدد التذاكر المباعة، وتم حصر المخالفات وتوقيع الغرامات والجزاءات طبقا لبنود التعاقد والخاصة بالغرامات والمخالفات.
وأضاف، أنه تم المرور على شواطئ حي الجمرك -شاطئ القويري والسلسلة المميز، وتم رصد مخالفات أيضا زيادة في أسعار الدخول وفرض إكراميات ولم يتم رصد أي مخالفات بشاطئ جليم المجاني. وأشار إلى شن حملات على شواطئ حي الجمرك وشواطئ العجمي، وتم رصد بعض المخالفات وزيادة في الأسعار عن المقررة بكراسة الشروط، وتم حصر
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حر ورطوبة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

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