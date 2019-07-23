أحمد عز يحتفل بعيد ميلاده الـ48 (صور)

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م

أحمد عز

احتفل الفنان أحمد عز بعيد ميلاده الـ48، ونشر عبر صفحته الرسمية بـ"إنستجرام" صورا له مع أصدقائه وأمامه تورتة وضع عليها صورته من فيلم "الممر" الذي شارك به فى موسم عيد الفطر الماضي، وحقق من خلاله نجاحا كبيرا، حيث تجاوزت إيراداته 65 مليون جنيه، وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، وشاركه البطولة النجوم: أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، وغيرهم، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

أحمد عز من مواليد مدينة القاهرة عام 1971، درس اللغة الإنجليزية، وعمل بعد تخرجه في الفنادق، ثم اتجه للعمل في مجال عروض الأزياء، وتردد في تلك الفترة على مكاتب الإنتاج، حتى قابل المخرجة إيناس الدغيدي التي أعطته دورا صغيرا في فيلم "كلام الليل" 1998، ثم توجه بعدها لدراسة التمثيل بشكل جدي، وحاز على أول بطولة