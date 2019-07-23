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أحمد عز يحتفل بعيد ميلاده الـ48 (صور)

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م
أحمد عز
أحمد عز
احتفل الفنان أحمد عز بعيد ميلاده الـ48، ونشر عبر صفحته الرسمية بـ"إنستجرام" صورا له مع أصدقائه وأمامه تورتة وضع عليها صورته من فيلم "الممر" الذي شارك به فى موسم عيد الفطر الماضي، وحقق من خلاله نجاحا كبيرا، حيث تجاوزت إيراداته 65 مليون جنيه، وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، وشاركه البطولة النجوم: أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، وغيرهم، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
أحمد عز من مواليد مدينة القاهرة عام 1971، درس اللغة الإنجليزية، وعمل بعد تخرجه في الفنادق، ثم اتجه للعمل في مجال عروض الأزياء، وتردد في تلك الفترة على مكاتب الإنتاج، حتى قابل المخرجة إيناس الدغيدي التي أعطته دورا صغيرا في فيلم "كلام الليل" 1998، ثم توجه بعدها لدراسة التمثيل بشكل جدي، وحاز على أول بطولة
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سر ظهور صور محمود عبد العزيز في شوارع الإسكندرية

زينّت محافظة الإسكندرية، شوارع المدينة بصورة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها المحافظة تحت عنوان "إسكندرية تستاهل.. شخصيات سكندرية"، وذلك ضمن احتفالاتها بعيدها القومي يوم 26 يوليو الجاري. من جانبها، علقت الإعلامية بوسي شلبي، أرملة الساحر الراحل عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، على هذه المبادرة كاتبة: "العيد القومي في الإسكندرية، ترفع صور ابن الإسكندرية الغالي، شكرًا محافظ الإسكندرية، وأهل الإسكندرية الغاليين".
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أصالة نصري عن «ولاد رزق»: طارق العريان ليس له منافس

عبرت الفنانة أصالة نصري، عن إعجابها الشديد بالإعلان الترويجي الرسمي للجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، كما أثنت على زوجها طارق العريان، مخرج الفيلم. ونشرت النجمة السورية عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، برومو الفيلم المقرر طرحه في دور العرض يوم 8 أغسطس المقبل، وعلقت عليه كاتبة: "طارق العريان ليس له منافس، ولاد رزق قريباً". وكان العريان قد أعلن انتهاء تصوير الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق 2"، ونشر بوستر الفيلم عبر "إنستجرام"، وكتب: "انتهينا من آخر مشاهد فيلم ولاد رزق، إن شاء الله (سيعرض) فى عيد الأضحى".
كريم عبد العزيز فى الفيل الازرق الجزء الثانى

قبل عرضه| 10معلومات يجب أن تعرفها عن «الفيل الأزرق2»

3 أيام تفصلنا عن طرح الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» بطولة كريم عبدالعزيز، وسط تشوق الكثيرين لدخول الفيلم، خاصة بعد نزول البرومو التشويقي للجزء الجديد، الذي تسبب في عمل حالة من الإثارة والتشويق بشأن قصة الجزء الثاني، مع ظهوره الكثير من التفاصيل التي تؤكد أن الحبكة الدرامية ستكون مليئة بالمفاجآت غير المتوقعة، ورغم أن الفيلم ينافس ضمن موسم أفلام عيد الأضحى، إلا أن منتج العمل قرر أن يسبق الجميع ويخطف الجمهور، ويطرحه قبل الموسم بنحو 15 يوما، خاصة أن المنافسة هذا الموسم صعبة؛ لوجود أكثر من نجم شباك.
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الأبرز على الساحة| ميلاد جديد لإياد نصار ومحمد ممدوح

فى الفترة الأخيرة تغير شكل المنافسة على الساحة الفنية سواء فى السينما أو التليفزيون، فلم يعد هناك أسماء فنانين تقتصر عليها المنافسة، فالنجومية لم تعد حكرًا على أحد، وأبسط مثال على ذلك هو تراجع جيل الكبار فى مواجهة الشباب، بعد أن خرج من المنافسة الرمضانية الماضية كل من الزعيم عادل إمام والفنان يحيى الفخرانى والفنانة يسرا، وفى المقابل تم الدفع بالشباب الذين نجح غالبيتهم العظمى فى الاختبار، وأثبتوا أن الموسم الرمضانى لم يتأثر بالكبار إلى حد كبير، ولكنه كان يعانى فقط من مشكلات فى السيناريو والأفكار المطروحة.
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أحمد عز: انتظروا مفاجآت غير متوقعة في «ولاد رزق 2»

كشف أحمد عز عن قصة فيلمه الجديد "يونس"، مشيرًا إلى تغيير اسمه لـ"العارف عودة يونس"، وعقب: "الفيلم يدور حول شخص خبير في التكنولوجيا، تستعين به إحدى الجهات الأمنية في مهمة محددة وشديدة الخطورة"، لافتًا إلى أن الفيلم من إخراج أحمد علاء، ويشهد مشاركة العديد من النجوم وعلى رأسهم محمود حميدة، إضافة إلى أحمد فهمي وركين سعد. وتحدث عز، في تصريحات لجريدة النهار الكويتية، عن فيلم الممر، مؤكدًا أن السينما المصرية كانت تفتقد هذه النوعية من الأفلام، مؤكدًا أن الأمر لا يعود إلى تقصير من جيله من الفنانين، ولكن لأن أفلام الحروب تحتاج إلى ميزانية ضخمة.
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هند صبرى: هؤلاء ساعدوني في إتقان دورى بـ«الممر»

سجلت الفنانة هند صبرى حضورها فى موسم عيد الفطر بفيلم «الممر» الذى ينافس على إيرادات شباك التذاكر، ونظرًا لأن الفيلم كان من أكثر الأعمال المرتقبة خلال الموسم، كونه الأكثر اختلافًا عن نوعية الأفلام التى اعتدنا عليها فى الأعياد خلال السنوات الماضية؛ لم تمانع النجمة التونسية من المشاركة به ولو فى مشاهد قليلة، ودون أجر، كما أنها تمر بفترة نشاط فني كبيرة، فهي تنتظر عرض الجزء الثاني من فيلم «الكنز»، المقرر طرحه بداية الشهر المقبل، كما تتواجد فى عيد الأضحي بفيلم «الفيل الأزرق2».
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مؤلف «ولاد رزق» يعلن عن تحضيره لـ«الشايب»

أعلن المؤلف صلاح الجهيني عن تحضيره لفيلم جديد يحمل اسم «الشايب»، وكتب عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: "فيلم الشايب يا جماعة قصتي وتأليفي بالاشتراك مع السيناريست الجامد كريم أسامة اللي هتسمعوا عنه كلام كتير الفترة الجاية". وينتظر صلاح الجهيني عرض الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، الذي طرح الإعلان التشويقي له، ومن المقرر طرحه في موسم عيد الأضحى. ويظهر في الإعلان "ولاد رزق" الأربعة "أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وكريم قاسم" وصديقهم أحمد داوود، وهم يواصلون جرائمهم، كما يظهر الفنان محمد ممدوح، والنجمان خالد الصاوي وباسم سمرة اللذان انضما للفيلم.
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