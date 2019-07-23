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سر ظهور صور محمود عبد العزيز في شوارع الإسكندرية

تحرير:التحرير ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م
محمود عبد العزيز
محمود عبد العزيز
زينّت محافظة الإسكندرية، شوارع المدينة بصورة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها المحافظة تحت عنوان "إسكندرية تستاهل.. شخصيات سكندرية"، وذلك ضمن احتفالاتها بعيدها القومي يوم 26 يوليو الجاري. من جانبها، علقت الإعلامية بوسي شلبي، أرملة الساحر الراحل عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، على هذه المبادرة كاتبة: "العيد القومي في الإسكندرية، ترفع صور ابن الإسكندرية الغالي، شكرًا محافظ الإسكندرية، وأهل الإسكندرية الغاليين".
وعلّق عدد من النجوم على الصورة التي نشرتها بوسي شلبي لمحمود عبد العزيز، ومن بينهم الفنان محمد رجب والذي كتب: "الله يرحمه ويغفر له"، والفنانة الفلسطينية السورية شكران مرتجى والتي كتبت: "يا رب ترحمه وتغفر له" وغيرهما. الساحر محمود عبد العزيز، ولد يوم 4 يونيو عام 1946، في منطقة الورديان بمحافظة الإسكندرية،
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أحمد عز يحتفل بعيد ميلاده الـ48 (صور)

احتفل الفنان أحمد عز بعيد ميلاده الـ48، ونشر عبر صفحته الرسمية بـ"إنستجرام" صورا له مع أصدقائه وأمامه تورتة وضع عليها صورته من فيلم "الممر" الذي شارك به فى موسم عيد الفطر الماضي، وحقق من خلاله نجاحا كبيرا، حيث تجاوزت إيراداته 65 مليون جنيه، وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، وشاركه البطولة النجوم: أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، وغيرهم، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
أصالة-نصري-وزوجها-طارق-العريان

أصالة نصري عن «ولاد رزق»: طارق العريان ليس له منافس

عبرت الفنانة أصالة نصري، عن إعجابها الشديد بالإعلان الترويجي الرسمي للجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، كما أثنت على زوجها طارق العريان، مخرج الفيلم. ونشرت النجمة السورية عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، برومو الفيلم المقرر طرحه في دور العرض يوم 8 أغسطس المقبل، وعلقت عليه كاتبة: "طارق العريان ليس له منافس، ولاد رزق قريباً". وكان العريان قد أعلن انتهاء تصوير الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق 2"، ونشر بوستر الفيلم عبر "إنستجرام"، وكتب: "انتهينا من آخر مشاهد فيلم ولاد رزق، إن شاء الله (سيعرض) فى عيد الأضحى".
كريم عبد العزيز فى الفيل الازرق الجزء الثانى

قبل عرضه| 10معلومات يجب أن تعرفها عن «الفيل الأزرق2»

3 أيام تفصلنا عن طرح الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» بطولة كريم عبدالعزيز، وسط تشوق الكثيرين لدخول الفيلم، خاصة بعد نزول البرومو التشويقي للجزء الجديد، الذي تسبب في عمل حالة من الإثارة والتشويق بشأن قصة الجزء الثاني، مع ظهوره الكثير من التفاصيل التي تؤكد أن الحبكة الدرامية ستكون مليئة بالمفاجآت غير المتوقعة، ورغم أن الفيلم ينافس ضمن موسم أفلام عيد الأضحى، إلا أن منتج العمل قرر أن يسبق الجميع ويخطف الجمهور، ويطرحه قبل الموسم بنحو 15 يوما، خاصة أن المنافسة هذا الموسم صعبة؛ لوجود أكثر من نجم شباك.
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مسرح-القاهرة-للعرائس (2)

مهرجان «إجازة سعيدة».. عروض ترفيهية وفنية في الصيف

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة، برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، مهرجان "إجازة سعيدة" لأنشطة الأطفال الترفيهية بمناسبة بدء الإجازة الصيفية، وذلك في مراكز الإبداع التابعة "للصندوق"، في "ساحة سينما الهناجر"، "مركز طلعت حرب الثقافي"، "مركز إبداع بيت العيني"، "بيت السحيمي". ويشمل "إجازة سعيدة" العديد من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة للأطفال، ويتضمن ورشا فنية فى مجالات الرسم، والأشغال اليدوية، والخزف، وتعليم فن الكاريكاتير، وغيرها من الفنون.
يحيى-العلمي

يحيى العلمي.. المخرج الذي عقد السندريلا من الدراما

في مثل هذا اليوم 5 يوليو 1941، ولد المخرج المخضرم يحيى العلمي، أحد أبرز مخرجي جيله خلال سبعينيات القرن الماضي، حيث نجح في السينما والدراما معًا تاركًا أعمالًا باتت بصمة في تاريخ الدراما المصرية، إلى أن رحل في 19 يناير 2002، وكان خبر وفاته بمثابة صدمة كبيرة لمحبيه وللفنانين الذين عملوا معه ولمع نجمهم على يده، من بينهم الساحر محمود عبد العزيز، والزعيم عادل إمام، والإمبراطور أحمد زكي، حيث رحل العلمي في الستين من عمره، بعد صراع مرير مع مرض القلب وتدهورت حالته بعد أن أصيب بمشاكل في الكبد، وذلك في أثناء تصويره مسلسله الأخير «بنات أفكاري».
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