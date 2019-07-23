سر ظهور صور محمود عبد العزيز في شوارع الإسكندرية

تحرير:التحرير ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م

محمود عبد العزيز

زينّت محافظة الإسكندرية، شوارع المدينة بصورة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها المحافظة تحت عنوان "إسكندرية تستاهل.. شخصيات سكندرية"، وذلك ضمن احتفالاتها بعيدها القومي يوم 26 يوليو الجاري. من جانبها، علقت الإعلامية بوسي شلبي، أرملة الساحر الراحل عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، على هذه المبادرة كاتبة: "العيد القومي في الإسكندرية، ترفع صور ابن الإسكندرية الغالي، شكرًا محافظ الإسكندرية، وأهل الإسكندرية الغاليين".

وعلّق عدد من النجوم على الصورة التي نشرتها بوسي شلبي لمحمود عبد العزيز، ومن بينهم الفنان محمد رجب والذي كتب: "الله يرحمه ويغفر له"، والفنانة الفلسطينية السورية شكران مرتجى والتي كتبت: "يا رب ترحمه وتغفر له" وغيرهما. الساحر محمود عبد العزيز، ولد يوم 4 يونيو عام 1946، في منطقة الورديان بمحافظة الإسكندرية،