لأول مرة منذ 68 عاما.. صحيفة القدس تحتجب

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م

صحيفة القدس الفلسطينية

لأول مرة منذ عام 1951، أي 68 عاما، احتجبت صحيفة القدس الفلسطينية، إذ لم يصدر عدد الجريدة، صباح اليوم الثلاثاء، بسبب إضراب موظفيها عن العمل، لعدم صرف رواتبهم منذ 4 أشهر. وكانت لجنة موظفي الصحيفة قد أعلنت أن المهلة التي تم الاتفاق عليها لتحويل رواتب شهري مارس وأبريل، قد انقضت يوم أمس الإثنين، ولم تلتزم بها الإدارة، ما ترتب عليه توقفهم عن العمل، وحجب الجريدة صباح اليوم. كما أشارت لجنة الموظفين إلى أن الإضراب المفتوح الذي دخل حيز التنفيذ اليوم، يشمل موقع الجريدة على الإنترنت.

وأضافت اللجنة أن الإضراب يشمل كذلك مكتب إعلان "موديكو"، ويتضمن عدم صدور الصحيفة لحين تلبية الإدارة طلبات الموظفين، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "روسيا اليوم".وجريدة القدس هي صحيفة ورقية يومية سياسية ناطقة باللغة العربية أسسها محمود أبو الزلف عام 1951 في القدس، وتعد الأكثر توزيعا في فلسطين، إذ حصلت على نسبة