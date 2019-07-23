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لأول مرة منذ 68 عاما.. صحيفة القدس تحتجب

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م
صحيفة القدس الفلسطينية
صحيفة القدس الفلسطينية
لأول مرة منذ عام 1951، أي 68 عاما، احتجبت صحيفة القدس الفلسطينية، إذ لم يصدر عدد الجريدة، صباح اليوم الثلاثاء، بسبب إضراب موظفيها عن العمل، لعدم صرف رواتبهم منذ 4 أشهر. وكانت لجنة موظفي الصحيفة قد أعلنت أن المهلة التي تم الاتفاق عليها لتحويل رواتب شهري مارس وأبريل، قد انقضت يوم أمس الإثنين، ولم تلتزم بها الإدارة، ما ترتب عليه توقفهم عن العمل، وحجب الجريدة صباح اليوم. كما أشارت لجنة الموظفين إلى أن الإضراب المفتوح الذي دخل حيز التنفيذ اليوم، يشمل موقع الجريدة على الإنترنت.
وأضافت اللجنة أن الإضراب يشمل كذلك مكتب إعلان "موديكو"، ويتضمن عدم صدور الصحيفة لحين تلبية الإدارة طلبات الموظفين، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "روسيا اليوم".وجريدة القدس هي صحيفة ورقية يومية سياسية ناطقة باللغة العربية أسسها محمود أبو الزلف عام 1951 في القدس، وتعد الأكثر توزيعا في فلسطين، إذ حصلت على نسبة
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وفاة المناضل الفلسطيني بسام الشكعة عن عمر يناهز 90 عامًا

نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الإثنين، بسام الشكعة، أحد الوجوه البارزة في تاريخ القضية الفلسطينية، بحسب "سكاي نيوز عربية". وكان أعلن في وقت سابق عن رحيل الشكعة عن عمر يناهز 90 عاما وذلك في المستشفى الانجيلي العربي في نابلس. وكان بسام الشكعة انتخب رئيسا لبلدية نابلس عام 1976 وفي عام 1980 تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة على يد الاحتلال الإسرائيلي مما أدى إلى بتر قدميه.
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الجيش الليبي يبدأ هجوما واسعا لاقتحام طرابلس

نشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة "للجيش الوطني الليبي" تسجيلا، أعلنت فيه بدء هجوم واسع بهدف اقتحام العاصمة الليبية "طرابلس". وألقى اللواء صالح اعبودة رئيس غرفة العمليات المتقدمة بيانا موجها إلى جميع الوحدات العسكرية التابعة "للجيش الوطني"، حدد فيه التاسعة ساعة الصفر لانطلاق هجوم كبير تردد الحديث عنه في المدة الأخير، وصف بأنه حاسم.
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أبو ردينة: نثق في السيسي للدفاع عن الحقوق الفلسطينية

أشاد نائب رئيس الوزراء ووزير الإعلام الفلسطيني نبيل أبو ردينة بالموقف المصري الواضح والداعم للقضية الفلسطينية. وقال أبو ردينة، خلال لقائه مع عدد من كبار الإعلاميين والصحفيين والكتاب المصريين في مقر السفارة الفلسطينية بالقاهرة: "إننا نثق في القيادة المصرية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية والقومية والعربية". وأضاف" إن القدس هي مفتاح السلام والحرب في المنطقة ولا يمكن أن نقيم دولتنا بدونها، كما لا يمكن أن نقيمها بدون غزة أو نقيم دويلة في غزة بدون الضفة والقدس الشرقية".
إصابة-مستوطنة إسرائيلية-في-عملية طعن-في-القدس

إصابة ضابط إسرائيلي و3 جنود في عملية دهس بالقدس (فيديو)

أصيب ضابط تابع لقوات الاحتلال الإسرائيلي وثلاثة جنود آخرين، دهسًا، مساء السبت، على مدخل بلدة حزما شرق القدس المحتلة، بحسب "صحيفة القدس". ووفق وسائل إعلام عبرية فإن ضابطًا (33 عامًا) أصيب بجروح متوسطة، فيما وُصفت حالة الجنود الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين (19-21 عامًا)، بأنها طفيفة. ولم تعرف حتى اللحظة خلفيّة الحادثة، فيما أشارت وسائل إعلام إلى أنه من الوارد أن تكون عملية دهس على خلفية قومية. وبحسب الإعلام العبري فإن سائق المركبة فرّ من المكان، وتجري ملاحقته في هذه الأثناء.
اقتحام المسجد الأقصى 1

في حماية السلاح.. وزير إسرائيلي يقود مستوطنين لاقتحام الأقصى

اقتحم وزير الزراعة الإسرائيلي «أوري أرئيل»، صباح اليوم الأربعاء، برفقة عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، حيث قاموا بأداء طقوس تلمودية، وأكدت مصادر مقدسية، أن عملية الاقتحام تمت بحماية مشددة من قبل شرطة سلطات الاحتلال الخاصة بهم من أجل تسهيل عملية الاقتحام. وتسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من خلال الاقتحامات شبه اليومية للمسجد الأقصى لتقسيمة زمانيا ومكانيا بين المسلمين واليهود، كما فعلت في المسجد الإبراهيمي في الخليل جنوبي الضفة الغربية.
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قوات الاحتلال تعتقل وزير القدس في السلطة الفلسطينية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، وزير القدس في السلطة الوطنية الفلسطينية "فادي الهدمي"، وذلك في حملة اعتقالات شنتها في بلدة العيسوية بضواحي مدينة القدس. ووفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية، فإن عوض عوض مسؤول العلاقات العامة والإعلام في وزارة القدس، أكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت -برفقة أفراد من المخابرات- منزل وزير القدس في حي الصوانة بمدينة القدس، وقامت باعتقاله واقتياده لمركز "المسكوبية".
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