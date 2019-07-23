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غدا.. انقطاع مياه الشرب عن 15 منطقة بالقاهرة

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ م
انقطاع المياه - صورة أرشيفية
انقطاع المياه - صورة أرشيفية
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه عن أكثر من 15 منطقة بالمحافظة وهي: "مناطق إسكانات مدينة السلام المختلفة، شارع جمال عبد الناصر ومتفرعاته، مدينة قباء، تقسيم عمر بن الخطاب، معسكرات وزارة الداخلية بشارع جسر السويس، مساكن أطلس، الفاروقية، السجن المركزي، منطقة الشواكر، محطة الصرف الصحى بالجبل الأصفر)، وذلك لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا غدا الأربعاء، وحتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم، نظرا لتحويل مسار خطي المياه الرئيسيين أقطار 1000مم و1200مم المتعارض مع محور ترعة الطوارئ.
وطالبت الشركة، فى بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنها  ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.وصرح الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد
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مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

مدبولي يطلب من بعثة البنك الدولي تقريرا لنتائج زيارتهم لمصر

التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، بعثة البنك الدولى المعنية بتقييم أداء الأعمال في مصر، خاصة مؤشر التجارة عبر الحدود، إذ استعرض مدبولي الجهود التي قامت بها الحكومة على مدار الفترة الماضية، لتحسين وضع المؤشرات التى تحتاج إلى مزيد من الإجراءات، وهما مؤشرا التجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، ويأتي ذلك في ضوء إصدار البنك تقريرا سنويا حول (سهولة أداء ممارسة أنشطة الأعمال)، وحضر الاجتماع وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والتجارة والصناعة، والنقل، ونائبا وزير المالية.
الطيران-الإيطالي

الطيران الإيطالي: لم نعلق رحلاتنا إلى القاهرة

أعلنت هيئة الطيران الوطنى الإيطالية، اليوم الثلاثاء، عن عدم وجود أي قرار بتعليق الرحلات الجوية من وإلى القاهرة لأي أسباب، قائلة: "في الوقت الحالي لم تصدر أية معلومات تتعلق بتبني إجراءات ما من قبل السلطات المختصة بمنع الرحلات التي تنطوى على اعتماد حكم التعليق، ونحن على اتصال دائم بوزارة الداخلية، ونتواصل مع الدول الأوروبية والسلطات المختصة الأخرى، ومستعدون لأي تدخل في حالة حدوث تغير في الموقف أو إذا كانت ستصدر توجيهات مختلفة"، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة "بورسا إيطاليا".
سيارة-تعمل-بالغاز-الطبيعي

الوزراء: نستهدف تحويل 142 ألف سيارة للعمل بالغاز

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمتابعة آخر المستجدات بشأن مشروع تحويل السيارات والميكروباصات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بحضور وزير الدولة للإنتاج الحربي اللواء محمد العصار، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، ووزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد المنعم الترّاس، والرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نيفين جامع، ومُمثلي عددٍ من الجهات المعنية.
8شواطئ-سكندرية-خالفت-البنود-وفرض-غرامة 25-ألف-جنيه‎ (3)

غرامة 25 ألف جنيه على 8 شواطئ مخالفة في الإسكندرية

قال اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن حملات تفتيش متواصلة على الشواطئ لرصد المخالفين لبنود التعاقد، مشيرا إلى توقيع غرامات فورية تصل لـ 25 ألف جنيه على المستأجرين المخالفين بنحو 8 شواطئ. وأوضح أن حملة بدأت على شواطئ المنتزه أول وثان من شاطئ المندرة السياحي والمندرة المميز والعصافرة المميز وأبو هيف، وتم رصد مخالفات زيادة في أسعار التذاكر وزيادة في أسعار رسم دخول دورات المياه وزيادة في عدد التذاكر المباعة، وتم حصر المخالفات وتوقيع الغرامات والجزاءات طبقا لبنود التعاقد والخاصة بالغرامات والمخالفات.
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محمد-عبد العاطي وزير-الموارد-المائية والري-و -الدكتور علاء-عبد الحليم مرزوق-محافظ القليوبية -سحارة مصرف بلبيس (3)

وزير الري ومحافظ القليوبية يتفقدان سحارة مصرف بلبيس

تفقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، يرافقه الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، سحارة مصرف بلبيس بـ"أبو زعبل" بمدينة الخانكة، والتى تبلغ مساحتها 800م وبتكلفة 100 مليون جنيه بتمويل من الجهاز التنفيذي للمياه والصرف الصحي بالقاهرة، وتقوم بتنفيذها شركة المقاولون العرب، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة لمشروعات الصرف بشرق الدلتا. جاء ذلك بحضور الدكتور عواد أحمد علي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف.
علم-الاتحاد-الأوروبي (2)

هل فقدت إيران دعم أوروبا بعد واقعة ناقلة بريطانيا؟

لم يكن اعتداء إيران على سفينة "ستينا إمبيرو" البريطانية الناقلة للنفط، حادثًا عابرًا في مضيق هرمز، الذي شهد العديد من التوترات الأمنية والسياسية في الأيام القليلة المقبلة، لا سيما في أعقاب احتجاز ناقلة نفط إيرانية بواسطة القوات البريطانية عند جبل طارق. التوابع السياسية التي تنتظرها إيران من وراء هذا التعدي قد تكون ذات نتائج خطيرة على الأوضاع في مضيق هرمز وعلى السياسات الإيرانية في مختلف الملفات، خاصة أن طهران لم تعد لديها حلفاء يمكن الارتكاز إلى مواقفهم الحيادية في النظر إلى القضايا السياسية المختلفة.
بوتين (3)

هل تنجح القوى الناعمة في تحسين علاقة بوتين بجيرانه؟

كان أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، فرصة سانحة لفرض عقوبات اقتصادية جديدة على جورجيا، بعد أن دعاه البرلمان لمعاقبة الاحتجاجات المناهضة للكرملين بها، لكن بوتين رفض هذا العرض قائلا: "إنني أحترم الجورجيين". أثار رد فعل بوتين غير المتوقع تساؤلات عما إذا بدأ الكرملين يعيد التفكير في نهجه التقليدي تجاه الدول المجاورة، واللجوء بدلا من ذلك إلى القوة الناعمة. وجاء ذلك بعد أن تبنى بوتين مؤخرا اتجاه الاتحاد الأوروبي لتأييد حكومة ائتلافية في مولدوفا بقيادة سياسيين مؤيدين للغرب، ونيته الإفراج عن البحارة الأوكرانيين الأسرى.
البريكست 1

«كابوس البريكست» يطارد المرشحين لخلافة ماي

عندما يتولى رئيس وزراء بريطانيا الجديد السلطة من تيريزا ماي، يوم الأربعاء المقبل، فقد يندم على الفور على توليه هذا المنصب الذي لا يحسد عليه. حيث سيكون أمام شاغل المقعد الجديد مهمة واحدة فقط، وهي النجاح فيما فشلت فيه مايو، وتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست". ويقول كل من بوريس جونسون وجيريمي هانت، الرجلين المتنافسين على المنصب، إنهما لا يستطيعان فقط تأمين اتفاق "بريكست" جديد، بل سيكونان قادرين أيضًا على إقناع عدد كاف من المشرعين في مجلس العموم بالتصويت عليه.
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