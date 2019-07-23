غدا.. انقطاع مياه الشرب عن 15 منطقة بالقاهرة

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ م

انقطاع المياه - صورة أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه عن أكثر من 15 منطقة بالمحافظة وهي: "مناطق إسكانات مدينة السلام المختلفة، شارع جمال عبد الناصر ومتفرعاته، مدينة قباء، تقسيم عمر بن الخطاب، معسكرات وزارة الداخلية بشارع جسر السويس، مساكن أطلس، الفاروقية، السجن المركزي، منطقة الشواكر، محطة الصرف الصحى بالجبل الأصفر)، وذلك لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا غدا الأربعاء، وحتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم، نظرا لتحويل مسار خطي المياه الرئيسيين أقطار 1000مم و1200مم المتعارض مع محور ترعة الطوارئ.

وطالبت الشركة، فى بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.وصرح الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد