كونتي يعدد إيجابيات مواجهة يوفنتوس وديا

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٧ م

أنطونيو كونتي

تحدث المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي عن مواجهة فريقه الإنتر لغريمه يوفنتوس وديًا غدًا الأربعاء، ضمن مباريات كأس الأبطال الدولية، وقال كونتي عن تلك المباراة: "خوض مثل تلك المباريات يوضح لنا المستوى الذي وصلنا إليه سواء عند الاستحواذ على الكرة أو فقدانها، سنحلل الإيجابيات والسلبيات من أجل التطور، وبالنسبة للاعب فيسينو، فهو عاد إلينا مصابًا ويعمل حاليًا على التعافي، وبات قريبًا للغاية من العودة إلى الملاعب من جديد، كما بدأ جودين التدرب، هما لاعبان مميزان ونشعر بالسعادة لتواجدهما معنا".

وتابع كونتي: "المباراة الودية أمام يوفنتوس هامة للغاية، فكلا الفريقان لا يزال في مرحلة الإعداد، وسيحاول الفريقان تقديم مباراة جيدة، ونأمل في مشاهدة تحسن في المستوى بعيدًا عن النتيجة". وواصل كونتي: "بالنسبة لسوق الانتقالات، سيتم اتخاذ القرارات الأفضل بالنسبة للإنتر، فنحن نضع في الحسبان كل شيء، ليس فقط

وتابع كونتي: "المباراة الودية أمام يوفنتوس هامة للغاية، فكلا الفريقان لا يزال في مرحلة الإعداد، وسيحاول الفريقان تقديم مباراة جيدة، ونأمل في مشاهدة تحسن في المستوى بعيدًا عن النتيجة".



وواصل كونتي: "بالنسبة لسوق الانتقالات، سيتم اتخاذ القرارات الأفضل بالنسبة للإنتر، فنحن نضع في الحسبان كل شيء، ليس فقط في أرض الملعب، ونحتاج لبعض الوقت لوضع أساس قوي لإعادة الإنتر إلى أعلى المستويات، فالتغييرات التي يقوم بها الملاك ملحوظة من الجميع".



وأضاف المدرب الإيطالي: "تجربتي مع تشيلسي زادت من خبرتي، ولكني سعيد الآن بالعودة إلى إيطاليا، وتدريب واحد من أكبر الأندية بها، لم أكن قريبًا من يوفنتوس ولم يتم التواصل معي، إنتر هو من أظهر اهتماما للتعاقد معي، وبالتالي أشعر بمسؤولية كبيرة لصنع شيء كبير مع الفريق".