رياضة

كونتي يعدد إيجابيات مواجهة يوفنتوس وديا

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٧ م
أنطونيو كونتي
أنطونيو كونتي
تحدث المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي عن مواجهة فريقه الإنتر لغريمه يوفنتوس وديًا غدًا الأربعاء، ضمن مباريات كأس الأبطال الدولية، وقال كونتي عن تلك المباراة: "خوض مثل تلك المباريات يوضح لنا المستوى الذي وصلنا إليه سواء عند الاستحواذ على الكرة أو فقدانها، سنحلل الإيجابيات والسلبيات من أجل التطور، وبالنسبة للاعب فيسينو، فهو عاد إلينا مصابًا ويعمل حاليًا على التعافي، وبات قريبًا للغاية من العودة إلى الملاعب من جديد، كما بدأ جودين التدرب، هما لاعبان مميزان ونشعر بالسعادة لتواجدهما معنا".
وتابع كونتي: "المباراة الودية أمام يوفنتوس هامة للغاية، فكلا الفريقان لا يزال في مرحلة الإعداد، وسيحاول الفريقان تقديم مباراة جيدة، ونأمل في مشاهدة تحسن في المستوى بعيدًا عن النتيجة". وواصل كونتي: "بالنسبة لسوق الانتقالات، سيتم اتخاذ القرارات الأفضل بالنسبة للإنتر، فنحن نضع في الحسبان كل شيء، ليس فقط
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جاريث-بيل (5)

وكيل أعمال بيل يرفض رحيله على سبيل الإعارة

أكد جوناثان بارنيت وكيل أعمال جاريث بيل، بأن النجم الويلزي لن يرحل هذا الصيف عن ريال مدريد على سبيل الإعارة، وذلك بحسب ما نقل موقع "سكاي سبورتس" البريطاني، وخرج النجم الويزلي البالغ من العمر 30 عامًا من حسابات زين الدين زيدان، مدرب الفريق الملكي، للموسم الجديد، بعدما أكد المدرب الفرنسي بأنه من الأفضل رحيل اللاعب عن صفوف المرينجي سريعًا، ومع ذلك أكد وكيل أعماله، أنه في حال تمت أي صفقة، فستكون انتقالا نهائيا إلى أي فريق آخر، وليس على سبيل الإعارة كما أوردت بعد التقارير الصحفية.
خالد-بوطيب (1)

الرجاء: أزارو ممتاز وبوطيب ليس مؤهلا للعب لنا

أوضح سعيد وهبي، المتحدث الرسمي لنادي الرجاء البيضاوي المغربي، أن فريقه اقترب من التعاقد مع حميد أحداد، نجم الزمالك، ليكون بديلا لمحسن ياجور مهاجم الفريق السابق، كما يرى أن مستوى خالد بوطيب، مهاجم القلعة البيضاء، لا يجعله هدفا للنادي المغربي. وتشير بعض التقارير إلى أن الاتفاق تم بين الزمالك والرجاء على انتقال حميد أحداد صاحب الـ24 عامًا، معارا من الأول إلى الأخير لمدة موسم. حميد أحداد انضم إلى صفوف الزمالك قبل انطلاق الموسم الماضي قادما من صفوف الدفاع الحسني الجديدي المغربي، وشارك أحداد مع الزمالك في 22 مباراة في كل البطولات وسجل هدفا وحيدا.
رينارد‎

رينارد: ما قام به مصطفى حجي غير أخلاقي

في أول خروج إعلامي له منذ استقالته من تدريب المنتخب المغربي، كشف الفرنسي هيرفي رينارد في حوار مع صحيفة المساء المغربية، أنه اتخذ قرار الرحيل بعد نهاية مشاركة أسود الأطلس في كأس العالم الأخيرة، التي أقيمت في روسيا. هيرفي رينارد أكد أنه اتفق مع فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، على الاستمرار إلى غاية نهاية كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر، ولم يتردّد المدرب الفرنسي في مهاجمة مساعده السابق المغربي مصطفى حجي، معتبراً أن قيام الأخير بتوجيه الانتقادات إليه أمر غير أخلاقي.
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كريستيانو-رونالدو (8)

قرار نهائى فى قضية اتهام رونالدو بالاغتصاب

أعلن مكتب المدعي العام لمقاطعة كلارك- التى تقع فى الولايات المتحدة الأمريكية-أن الدولى البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالى، لن يواجه ملاحقة قضائية، وذلك على خلفية اتهامه فى قضية اعتداء جنسي عام 2009. وأعلن المكتب أنه سيتم رفض أى محاكمة لرونالدو على خلفية الواقعة الشهيرة، وجاء فى بيان رسمى عن المكتب: "أنه بناء على معلومات توافرت للمكتب فى الوقت الحالى، لم يثبت الادعاء بوجود اعتداء جنسي من رونالدو، وعليه لن يكون هناك أية إجراءات قادمة ضد اللاعب".
لوكاكو (1)

مانشستر يونايتد يواصل رفض عروض إنتر لضم لوكاكو

لا يزال فريق إنتر الإيطالي يضع النجم البلجيكي روميلو لوكاكو على رأس أولوياته في الميركاتو الصيفي الحالي، إلا أن النيراتزوري فشل في تلبية طموحات الشياطين الحمر، ويرغب مانشستر يونايتد في الحصول على مبلغ مالي يتراوح ما بين 80 و90 مليون جنيه إسترليني، للموافقة على التفريط في خدمات المهاجم البلجيكي، إلا أن إنتر تقدم مؤخرًا بعرض قيمته 53,9 مليون جنيه إسترليني، وهو العرض الذي رفضته إدارة مانشستر يونايتد، وذلك حسب ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
ديبالا-مانشيستر-يونايتد-يوفنتوس

ديبالا يحسم موقفه من البقاء في يوفنتوس

حسم النجم الأرجنتيني باولو ديبالا موقفه من الرحيل إلى صفوف إنتر الإيطالي هذا الصيف، حيث أشارت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية اليوم الثلاثاء، إلى إخبار ديبالا للسيدة العجوز برغبته في الاستمرار في صفوف الفريق الموسم المقبل تحت قيادة المدرب الجديد ماوريسيو ساري، حيث يشعر بأنه سيكون له دور كبيرًا في المشروع المقبل للفريق، لينهي الجدل بالتالي حول احتمالية انتقاله إلى صفوف إنتر، خاصة أن الكثير من التقارير انتشرت مؤخرًا حول رغبة إنتر ويوفنتوس في الدخول في صفقة تبادلية بين ديبالا والمهاجم الأرجنتيني الآخر ماورو إيكاردي
بوفون (2)

بوفون يعود إلى يوفنتوس لمدة موسم واحد

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عن استعادة حارسه جيانلويجي بوفون بتوقيع عقد مدته عام واحد مع الفريق بعدما رحل عن السيدة العجوز موسم واحد، حيث قال نادي يوفنتوس الإيطالي في بيان أصدره اليوم الخميس: "عقب عام واحد من الرحيل عن تورينو، جيانلويجي بوفون عاد إلى يوفنتوس عقب التوقيع على عقد لمدة عام وهو ما سيبقيه داخل النادي حتى 30 يونيو 2020." وخضع جيانلويجي بوفون للكشف الطبي في تورينيو صباح اليوم للانضمام إلى صفوف اليوفي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
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