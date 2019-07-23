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قسط على 15 سنة| تفاصيل طرح شقق موظفي العاصمة الجديدة

حالة من الترقب يعيشها نحو 50 ألف موظف سينتقلون للعمل في مقار وزاراتهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر أن يقيموا بمدينة بدر في وحدات يتم بناؤها لهم
تحرير:كريم ربيع ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م
نموذج مشروع سكن مصر
نموذج مشروع سكن مصر
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم قريبًا طرح وحدات سكنيةٍ بمساحة 118 مترا مربعا للوحدة بمدينة بدر، للموظفين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك عند انتقال المقرات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة. فما أسعار هذه الوحدات؟ ومتى تكون جاهزة للتسليم؟ وما الموقع المحيط بها؟ وكم تبلغ مساحاتها؟ ومستوى تشطيباتها؟ وما طرق السداد التي سيدفع بها الموظفون ثمن هذه الشقق؟ وكم تبلغ نسبة مقدمات الحجز؟
كشف المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أسلوب السداد للوحدات التي سيتم طرحها أن المقترح هو أن يقوم المتقدم للحجز بسداد 25% من إجمالي قيمة الوحدة كمقدمة حجز مقسمة على 3 دفعات الأولى بنسبة 5% عند التخصيص، والدفعة الثانية بنسبة 5% عند التعاقد على
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عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وزير الاتصالات: هاقضي على جملة «اقفل الراوتر وافتحه»

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر هي الأولى إقليميا في قدرتها على جذب الاستثمارات خلال العام المنتهي في يونيو الماضي، وأن معدل النمو القطاعي بلغ 16% بنهاية العام المالي مقارنة بـ14% للعام السابق عليه، موضحا أن الوزارة تركز على تدريب الشباب في استراتجيتها لتطوير القطاع من خلال فروع معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات، وأن الوزارة تسعى لتدريب 10 آلاف شاب خلال العام الجاري، إذ تركز معظمها على القنوات الإلكترونية للتدريب.
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الاتصالات: إطلاق 18 خدمة رقمية ببورسعيد نهاية يوليو

كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، أن نهاية شهر يوليو الجاري سيتم إطلاق أول حزمة للخدمات الحكومية الرقمية بمحافظة بورسعيد والبالغ عددها 18 خدمة، وذلك ضمن خطة الدولة نحو التحول الرقمي، وسيتم الوصول إلى تقديم 100 خدمة حكومية رقمية بالمحافظة بنهاية العام الجاري 2019، جاء ذلك على هامش المنتدى الإقليمي الاستراتيجي للمنطقة العربية الذي افتتحت فعالياته، صباح اليوم الثلاثاء، بمدينة شرم الشيخ، ويشارك به ممثلو 22 دولة عربية، بجانب ممثلي الهيئات البريدية من عدة بلدان عربية وإفريقية.
ونترشال‎

بدعم حكومي.. «ونترشال» الألمانية تخطط لزيادة استثمارتها بمصر

رحب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باعتزام شركة ونتر شال الألمانية العاملة في مجال النفط، زيادة استثماراتها فى مصر، مؤكدا خلال لقائه مع ماريو ميهرين الرئيس التنفيذي للشركة، اليوم الإثنين، استعداد الحكومة لتقديم كل التيسيرات اللازمة للشركات العالمية الراغبة في الاستثمار فى مجال الطاقة بمصر، لا سيما في ظل الرؤية التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتصبح مصر محورا للطاقة في المنطقة، وذلك في حضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.
الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

معيط: الدولة تتحمل فارق تكلفة مياه الشرب وسعر البيع

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019- 2020، تستهدف العمل على توفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة الفئات والمناطق الأكثر احتياجا، موضحا الاستمرار فى توجيه موارد إضافية لتمويل الخطة الاستثمارية لتطوير البنية التحتية اللازمة لزيادة تنافسية الاقتصاد الوطنى، وتحسين الخدمات والمرافق العامة؛ كشبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي. وأضاف أنه "تخفيفا للأعباء على المواطنين، تتحمل الدولة الفرق بين التكلفة الاقتصادية للمياه وسعر بيعها طبقا للتعريفة المقررة".
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العاصمة-الجديدة

أسباب دفعت الإسكان لمد فترة حجز شقق العاصمة الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان مد فترة حجز وحدات العاصمة الإدارية لمدة أسبوع جديد، وقال وزير الإسكان عاصم الجزار، إنه جرى مد فترة التسجيل على الموقع الإلكتروني، وسداد المقدمات لحجز 538 وحدة سكنية فاخرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في الحي السكني الثالث، المعروف بـ«كابيتال ريزدانس»، حيث كان من المقرر انتهاء التسجيل وسداد المقدمات، أمس الأول 18 يوليو، فما أسباب مد فترة الحجز؟ وهل الركود بالسوق العقارية هو سبب ضعف الإقبال؟ أم عدم تسليم وحدات المرحلة الأولى منها لحاجزيها؟
سوق-السيارات-تصوير-شيماء-سيد (11)

قانون المرور الجديد.. ضربة قاضية لتجار السيارات

«وفى جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن المركبة ذاتها، ويجب نقل الملكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التوكيل وإلا اعتبر كأن لم يكن» تلك المادة رقم 19 بقانون المرور الجديد التي تسببت في نشوب أزمة كبيرة، راح يستغيث منها غالبية تجار السيارات المستعملة، جعل رابطة تجار السيارات تصدر مذكرة إلى رئيس الحكومة، تطالب بتعديل هذه المادة.. فمن ينتصر.. التجار أم القانون الجديد؟ ولماذا يعترض التجار عليها؟ وهل تتأثر أسعار السيارات بالسلب أم بالإيجاب؟
بورصة (2)

هل ينهي البرلمان معاناة البورصة بتثبيت الدمغة؟

قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إنه ينتظر عرض قانون تثبيت ضريبة الدمغة للتصويت في الجلسة العامة للبرلمان قبل انتهاء الدورة الحالية خلال أيام. وتابع أن ما تم التوصل إليه أمس خطوة أولى فقط؛ إذ تعكف لجنة ثلاثية حاليا على دراسة كل ما يتعلق بالضرائب على تعاملات البورصة، بغرض وضع تصور كامل للأمر. وأكد أن الاجتماع شهد استجابة جيدة من جميع الحضور، ومناقشات إيجابية حول البورصة المصرية، وسبل تنشيطها، وتأثير الضرائب على جاذبية السوق.. فهل يعيد هذا القانون الاستقرار للبورصة؟.. أم يظل مجرد إجراء على ورق؟
عقارات

بسبب الوقود والكهرباء.. 30% ارتفاعا بأسعار العقارات

توقع مطورون ومستثمرون عقاريون، ارتفاع أسعار الوحدات السكنية خلال الأسابيع القليلة المقبلة وحتى نهاية العام، بنسب تتراوح بين 5 إلى 30%، بعدما أعلنت وزارة البترول، في بيان لها، أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، وبنزين 95 بـ9 جنيهات للتر، وبنزين 92 بـ8 جنيهات، وبنزين 80 والكيروسين والسولار بـ6.75 جنيه، كما ارتفعت أسعار المازوت أيضا إلى 4 آلاف و500 جنيه للطن الواحد، كل هذا يدخل في صناعة العقار، بداية من أسعار وتكلفة نقل مواد البناء، ويوميات العمال، فكم نسبة الزيادة في الأسعار؟
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