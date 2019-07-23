قسط على 15 سنة| تفاصيل طرح شقق موظفي العاصمة الجديدة

حالة من الترقب يعيشها نحو 50 ألف موظف سينتقلون للعمل في مقار وزاراتهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر أن يقيموا بمدينة بدر في وحدات يتم بناؤها لهم

تحرير:كريم ربيع ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م

نموذج مشروع سكن مصر

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم قريبًا طرح وحدات سكنيةٍ بمساحة 118 مترا مربعا للوحدة بمدينة بدر، للموظفين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك عند انتقال المقرات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة. فما أسعار هذه الوحدات؟ ومتى تكون جاهزة للتسليم؟ وما الموقع المحيط بها؟ وكم تبلغ مساحاتها؟ ومستوى تشطيباتها؟ وما طرق السداد التي سيدفع بها الموظفون ثمن هذه الشقق؟ وكم تبلغ نسبة مقدمات الحجز؟

كشف المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أسلوب السداد للوحدات التي سيتم طرحها أن المقترح هو أن يقوم المتقدم للحجز بسداد 25% من إجمالي قيمة الوحدة كمقدمة حجز مقسمة على 3 دفعات الأولى بنسبة 5% عند التخصيص، والدفعة الثانية بنسبة 5% عند التعاقد على