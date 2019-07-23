قسط على 15 سنة| تفاصيل طرح شقق موظفي العاصمة الجديدة

حالة من الترقب يعيشها نحو 50 ألف موظف سينتقلون للعمل في مقار وزاراتهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر أن يقيموا بمدينة بدر في وحدات يتم بناؤها لهم
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم قريبًا طرح وحدات سكنيةٍ بمساحة 118 مترا مربعا للوحدة بمدينة بدر، للموظفين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك عند انتقال المقرات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
فما أسعار هذه الوحدات؟ ومتى تكون جاهزة للتسليم؟
وما الموقع المحيط بها؟ وكم تبلغ مساحاتها؟ ومستوى تشطيباتها؟ وما طرق السداد التي سيدفع بها الموظفون ثمن هذه الشقق؟ وكم تبلغ نسبة مقدمات الحجز؟
كشف المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أسلوب السداد للوحدات التي سيتم طرحها أن المقترح هو أن يقوم المتقدم للحجز بسداد 25% من إجمالي قيمة الوحدة كمقدمة حجز مقسمة على 3 دفعات الأولى بنسبة 5% عند التخصيص، والدفعة الثانية بنسبة 5% عند التعاقد على
كشف المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أسلوب السداد للوحدات التي سيتم طرحها أن المقترح هو أن يقوم المتقدم للحجز بسداد 25% من إجمالي قيمة الوحدة كمقدمة حجز مقسمة على 3 دفعات الأولى بنسبة 5% عند التخصيص، والدفعة الثانية بنسبة 5% عند التعاقد على الوحدة، والدفعة الثالثة بنسبة 15% عند الاستلام، على أن يتم سداد باقي قيمة الوحدة مقسمة على 15 عاما بفائدة متناقصة وبأقساط ربع سنوية، كما يتم سداد 7% من قيمة الوحدة كوديعة صيانة.
جار تنفيذ 9024 وحدة سكنية بنسب متقدمة بمدينة بدر سيتم طرحها للحجز للموظفين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، كما أنه يجري حاليا طرح وتنفيذ أعمال المرافق حسب تنسيق الموقع.
انتهاء التنفيذ في يونيو 2020
أكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، الموقف التنفيذي للوحدات المخصصة للعاملين بالحكومة الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ نحو 22% من وحدات المشروع البالغ عددها 10 آلاف وحدة سكنية، بمساحات تبدأ من 115 مترا إلى 118، يتم بناؤها على غرار نموذج مشروع سكن مصر، مضافًا إليه أسانسير.
وتابع مندور في تصريحات لـ«التحرير»: «يجري حاليا تنفيذ أعمال المرافق والخدمات بالتوازى مع إنشاء الوحدات، كما وصلت نسب تنفيذ مدرسة تعليم أساسي لـ20%، و60% من إنشاءات الحضانة، و30% من الوحدة الصحية»، مضيفًا أنه جرى طرح تنفيذ مراكز طبية، وأفران خبز، ومحال تجارية.
وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة بدر أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ الوحدات واللاند سكيب في يونيو 2020، إلا أن هناك تصميما بضغط البرنامج الزمني لبدء تسليم الوحدات تباعًا في شهر مارس المقبل.
250 ألف جنيه تكلفة الشقة
كشف المهندس سليمان محمد، مدير عام المشروعات بجهاز مدينة بدر، تفاصيل الـ10 آلاف وحدة سكنية المخصصة للموظفين المنقولين للعمل بمقرات الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أنه جار تنفيذ 429 عمارة سكنية بإجمالي 10296 وحدة (24 شقة في كل عمارة) بالتوسعات الشرقية للمدينة كمرحلة أولى، وأنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد كبير منها، والوحدات المتبقية يتم الانتهاء منها تباعًا، على أن يتم تخصيص عدد من الوحدات بالأدوار الأرضية للخدمات.
وأوضح سليمان لـ«التحرير» أنه يتم بناء الوحدات طبقا لنموذج مشروع سكن مصر بمساحات تصل إلى 106 أمتار و115 مترًا، و117 مترًا، كاملة التشطيب، موضحا أنه تم التعاقد مع المقاولين على أن تكون التكلفة الإنشائية قرابة 250 ألف جنيه للشقة الواحدة، دون حساب تكلفة المرافق واللاند سكيب والمصاريف الإدارية، وأن الحكومة هي من ستضع التسعير المناسب لهذه الوحدات، وطرق السداد.
وعن المنطقة التي يتم بناء الوحدات بها، أشار مدير عام المشروعات بجهاز مدينة بدر، إلى أنها قريبة للغاية من العاصمة الإدارية الجديدة (نحو 7 كيلومترات)، وتقع على طريق الروبيكي الجديد، وبالقرب من الطريق الدائري الإقليمي، وعلى بعد أمتار من منطقة الجامعات، والمدينة الطبية العالمية التي جرى إنشاؤها بمدينة بدر، والمجمع التعليمي الجديد، ومول "هايبر وان"، كما تجري دراسة إنشاء مدينة للملاهي هناك.
وكان رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان، قد أعلن البدء في تنفيذ 10 آلاف وحدة سكنية في مدينة بدر، كمرحلة أولى، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في منطقة تبعد نحو 7 كيلومترات عن الحي الحكومي، مشيرًا إلى أن الحكومة تدرس طرح الوحدات بسعر التكلفة وبأنظمة سداد ميسرة.