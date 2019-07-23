«المحافظين» يختار بوريس جونسون رئيسا لوزراء بريطانيا

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١١ م

بوريس جونسون

أعلن حزب المحافظين البريطاني، اليوم الثلاثاء، عن اختيار بوريس جونسون زعيما جديدا للحزب، ليصبح بعد ذلك رئيسا جديدا للوزراء خلفا لرئيسة الوزراء تيريزا ماي المستقيلة من منصبها، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة البريطانية لندن. وقالت نائبة رئيس لجنة 1922 التنفيذية في حزب المحافظين البريطاني شيريل جيلان، إن نسبة المشاركة في عملية التصويت لاختيار زعيم جديد للحزب بلغت 87.4% من أصوات الأعضاء، إذ حصل جونسون على 92 ألفا و153 صوتا، كما حصل منافسه وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت على 46 ألفا و656 صوتا.

جاء الإعلان عن هذه النتيجة خلال جلسة للحزب لاختيار زعيم جديد له عقدت في مركز الملكة إليزابيث الثانية في العاصمة لندن، ومن المقرر أن يتولى جونسون رئاسة وزراء بريطانيا رسميا، غدا الأربعاء. وكان ينظر إلى جونسون على أنه المرشح الأقرب للفوز بالمنصب، إذ وصل إلى المرحلة الأخيرة من التصويت بسهولة، بعد أن حصل