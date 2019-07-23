رينارد: ما قام به مصطفى حجي غير أخلاقي

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م

هيرفي رينارد

في أول خروج إعلامي له منذ استقالته من تدريب المنتخب المغربي، كشف الفرنسي هيرفي رينارد في حوار مع صحيفة المساء المغربية، أنه اتخذ قرار الرحيل بعد نهاية مشاركة أسود الأطلس في كأس العالم الأخيرة، التي أقيمت في روسيا. هيرفي رينارد أكد أنه اتفق مع فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، على الاستمرار إلى غاية نهاية كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر، ولم يتردّد المدرب الفرنسي في مهاجمة مساعده السابق المغربي مصطفى حجي، معتبراً أن قيام الأخير بتوجيه الانتقادات إليه أمر غير أخلاقي.

واعترف الفرنسي هيرفي رينارد بأنه عاش آخر ستة أشهر بشكل سيئ داخل المنتخب المغربي، مضيفاً أن خللاً ما أصاب طاقمه الفني وهو ما جعله يتشبّث أكثر بقرار الرحيل. وتحدّث الفرنسي عن علاقته بالصحافة المغربية، حيث وجّه الشكر لبعض الصحفيين الذين وصفهم بالشرفاء، في المقابل صرّح أن علاقته لم تكن جيدة مع الصحفيين

واعترف الفرنسي هيرفي رينارد بأنه عاش آخر ستة أشهر بشكل سيئ داخل المنتخب المغربي، مضيفاً أن خللاً ما أصاب طاقمه الفني وهو ما جعله يتشبّث أكثر بقرار الرحيل.



وتحدّث الفرنسي عن علاقته بالصحافة المغربية، حيث وجّه الشكر لبعض الصحفيين الذين وصفهم بالشرفاء، في المقابل صرّح أن علاقته لم تكن جيدة مع الصحفيين المقربين من المسؤول الإعلامي للاتحاد المغربي على حد قوله.



وما زال اتحاد الكرة المغربي يلتزم الصمت، حول المدرب الذي سيقود سفينة المنتخب، خلفًا لهيرفي رينارد الذي رحل مؤخرًا، بعد الإخفاق الكبير في بطولة أمم إفريقيا.



ومن بين المرشحين لتدريب أسود الأطلس، برز اسم المدرب المغربي، الحسين عموتة، الذي سبق له قيادة الوداد للقب دوري أبطال إفريقيا، وسط أصوات تطالب بمنح الفرصة مجددًا للمدير الفني المحلي.

