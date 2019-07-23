رياضة

رينارد: ما قام به مصطفى حجي غير أخلاقي

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م
هيرفي رينارد
هيرفي رينارد
في أول خروج إعلامي له منذ استقالته من تدريب المنتخب المغربي، كشف الفرنسي هيرفي رينارد في حوار مع صحيفة المساء المغربية، أنه اتخذ قرار الرحيل بعد نهاية مشاركة أسود الأطلس في كأس العالم الأخيرة، التي أقيمت في روسيا. هيرفي رينارد أكد أنه اتفق مع فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، على الاستمرار إلى غاية نهاية كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر، ولم يتردّد المدرب الفرنسي في مهاجمة مساعده السابق المغربي مصطفى حجي، معتبراً أن قيام الأخير بتوجيه الانتقادات إليه أمر غير أخلاقي.
واعترف الفرنسي هيرفي رينارد بأنه عاش آخر ستة أشهر بشكل سيئ داخل المنتخب المغربي، مضيفاً أن خللاً ما أصاب طاقمه الفني وهو ما جعله يتشبّث أكثر بقرار الرحيل. وتحدّث الفرنسي عن علاقته بالصحافة المغربية، حيث وجّه الشكر لبعض الصحفيين الذين وصفهم بالشرفاء، في المقابل صرّح أن علاقته لم تكن جيدة مع الصحفيين
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جاريث-بيل (5)

وكيل أعمال بيل يرفض رحيله على سبيل الإعارة

أكد جوناثان بارنيت وكيل أعمال جاريث بيل، بأن النجم الويلزي لن يرحل هذا الصيف عن ريال مدريد على سبيل الإعارة، وذلك بحسب ما نقل موقع "سكاي سبورتس" البريطاني، وخرج النجم الويزلي البالغ من العمر 30 عامًا من حسابات زين الدين زيدان، مدرب الفريق الملكي، للموسم الجديد، بعدما أكد المدرب الفرنسي بأنه من الأفضل رحيل اللاعب عن صفوف المرينجي سريعًا، ومع ذلك أكد وكيل أعماله، أنه في حال تمت أي صفقة، فستكون انتقالا نهائيا إلى أي فريق آخر، وليس على سبيل الإعارة كما أوردت بعد التقارير الصحفية.
خالد-بوطيب (1)

الرجاء: أزارو ممتاز وبوطيب ليس مؤهلا للعب لنا

أوضح سعيد وهبي، المتحدث الرسمي لنادي الرجاء البيضاوي المغربي، أن فريقه اقترب من التعاقد مع حميد أحداد، نجم الزمالك، ليكون بديلا لمحسن ياجور مهاجم الفريق السابق، كما يرى أن مستوى خالد بوطيب، مهاجم القلعة البيضاء، لا يجعله هدفا للنادي المغربي. وتشير بعض التقارير إلى أن الاتفاق تم بين الزمالك والرجاء على انتقال حميد أحداد صاحب الـ24 عامًا، معارا من الأول إلى الأخير لمدة موسم. حميد أحداد انضم إلى صفوف الزمالك قبل انطلاق الموسم الماضي قادما من صفوف الدفاع الحسني الجديدي المغربي، وشارك أحداد مع الزمالك في 22 مباراة في كل البطولات وسجل هدفا وحيدا.
أنطونيو-كونتي

كونتي يعدد إيجابيات مواجهة يوفنتوس وديا

تحدث المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي عن مواجهة فريقه الإنتر لغريمه يوفنتوس وديًا غدًا الأربعاء، ضمن مباريات كأس الأبطال الدولية، وقال كونتي عن تلك المباراة: "خوض مثل تلك المباريات يوضح لنا المستوى الذي وصلنا إليه سواء عند الاستحواذ على الكرة أو فقدانها، سنحلل الإيجابيات والسلبيات من أجل التطور، وبالنسبة للاعب فيسينو، فهو عاد إلينا مصابًا ويعمل حاليًا على التعافي، وبات قريبًا للغاية من العودة إلى الملاعب من جديد، كما بدأ جودين التدرب، هما لاعبان مميزان ونشعر بالسعادة لتواجدهما معنا".
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تونس-وانجولا

مدرب مالي يتغنى بآلان جريس قبل موقعة تونس

يعوّل محمد مجاسوبا، المدير الفني لمنتخب مالي، على نقاط قوة فريقه في مواجهة تونس، غدًا الجمعة، في الجولة الثانية من دور المجموعات، بكأس أمم إفريقيا 2019، وذلك بعد أن حققت مالي أكبر انتصار في البطولة حتى الآن، بعدما انتصرت على موريتانيا بأربعة أهداف مقابل هدف. وقال مدرب مالي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة تونس: "مباراة غدا مهمة جدا للفريقين، فهي مباراة مع بلد شقيق نتبادل الاحترام معهم ومع مدربهم الجيد آلان جريس الذي حقق نجاحا كبيرا مع مالي في السابق".
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مدرب أنجولا: مواجهة موريتانيا لن تكون سهلة

أكد الصربي سردجان فاسيليفيتش، المدير الفني لمنتخب أنجولا، أن مواجهة فريقه مع موريتانيا غدًا ضمن الجولة الثانية للمجموعة الخامسة بكأس أمم إفريقيا، لن تكون سهلة، وقال فاسيليفيتش خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة اليوم، إن فريقه يريد تقديم أداء جيد مثل الذي قدمه الفريق أمام تونس في الجولة الأولى، لكنه يريد الفوز وليس التعادل هذه المرة، وأضاف: "المباراة ستكون متكافئة بين الطرفين، أنا أحترم الفريق الموريتاني ومدربه، لقد قدموا أداءًا رائعًا في مشوار تصفيات البطولة".
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تونس: ارتفاع الحرارة يضعنا أمام مشاكل في كان 2019

كشف الفرنسي آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس أن مواجهة منتخب مالي، المقرر إقامتها، غدا الجمعة، في الجولة الثانية للمجموعة السادسة ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، مصيرية لنسور قرطاج، وأضاف آلان جيريس في المؤتمر الصحفي الخاص للمباراة: "الانتقادات جزء من عملي، ولا يشغلني الحديث عنها، هناك مباراة مهمة ومصيرية غدا أمام منتخب مالي، وعلينا أن نبتعد عما يشغلنا من انتقادات، والتركيز على الفوز ولا شيء غيره لإسعاد الجماهير".
منتخب-مالي‎

مدرب تونس: موقعة مالي صعبة لهذا السبب

أكد الفرنسي آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس أن الانتقادات التي تعرض لها بعد التعادل مع أنجولا بهدف بالجولة الأولى للمجموعة السادسة ببطولة أمم أفريقيا لا تشغله، وأن كل تركيزه على تحقيق هدف التأهل للدور الثاني، وقال مدرب تونس، في المؤتمر الصحفي قبل لقاء مالي المقرر غدا، الجمعة، في الجولة الثانية للمجموعة السادسة لكأس الأمم 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، إنه يجب على منتخب تونس الاستفادة مما قدمه اللاعبون في فترة الإعداد أمام كرواتيا والعراق، واستعادة الأداء القوي في اللقاءات الودية.
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