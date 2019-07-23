مشروع ليلى.. حملة لبنانية تدعو لمنع الفريق بالقوة

مشروع ليلى هي فرقة موسيقى روك بديل مكونة من سبعة أعضاء، تشكلت عام 2008 أثناء ورشة عمل موسيقية بالجامعة الأمريكية في بيروت، وأصدرت الفرقة أربعة ألبومات حتى الآن

تحرير:التحرير ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

"مشروع ليلى" دائمًا ما يثير جدلا في كل أنحاء البلدان العربية، فمن القاهرة منذ سنتين حينما تم رفع علم "الرينبو" المؤيد لمجتمع الميم وحراك المثليين، وعلى أثر ذلك مُنعت الفرقة من دخول الأراضي المصرية بشكل نهائي، وتم منعها أيضًا من إقامة أي حفلات في الأردن وتونس، مرورًا بفعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم في العاصمة المغربية الرباط للمرة الأولى، حيث تكررت نفس الفعلة مما أثار انتقادات واسعة، وصولًا إلى استنكارات شديدة اللهجة من قِبل رواد سعوديين مؤخرًا حينما ترددت أنباء عن مشاركة الفرقة بحفل غنائي بالمملكة ضمن فعاليات موسم جدة.

هذه المرة كانت الضجة في لبنان، موطن أعضاء فرقة "مشروع ليلى"، حيث صدرت تهديدات صريحة بهدر الدماء، ودعوات لاستخدام القوة لمنع إحياء حفلة للفريق ضمن مهرجان "بيبلوس" بجبيل في 9 أغسطس المقبل، على خلفية أغنيات تؤديها الفرقة، تهين، برأي البعض، الشعارات الدينية المسيحية، إضافة إلى تشجيعها للمثلية الجنسية. ويواجه

هذه المرة كانت الضجة في لبنان، موطن أعضاء فرقة "مشروع ليلى"، حيث صدرت تهديدات صريحة بهدر الدماء، ودعوات لاستخدام القوة لمنع إحياء حفلة للفريق ضمن مهرجان "بيبلوس" بجبيل في 9 أغسطس المقبل، على خلفية أغنيات تؤديها الفرقة، تهين، برأي البعض، الشعارات الدينية المسيحية، إضافة إلى تشجيعها للمثلية الجنسية.

ويواجه فريق "مشروع ليلى" هذه الحملة من قِبل كيانات وأشخاص وأحزاب رسمية مسيحية في لبنان، ورواد على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر وسوم مثل "دمكم عليكم" و"ممنوع تفوتوا عَ جبيل" وأخرى تتضمن إشارات للميول الجنسية التي يدعمها الفريق، كما شارك في الحملة رجال دين لبنانيون، مثل الكاهن ثاوذورس داوود الذي وصف الفرقة بـ"الشباب الفاجر المجدّف الذي يهين المقدسات باسم الفن"، والكاهن كميل مبارك الذي ناشد اللبنانيين مقاطعة "الفرقة التي ستغني في جبيل لنشر الخلاعة والفساد واحتقار المقدسات".

وطالب الحزب الديموقراطي المسيحي - منظمة فرسان المسيح الملك، في بيان له، بمنع الحفل "إن لم يكن بالوسائل السلمية، فبالقوة"، وقال: "ها هي الشياطين تضرب مجددا".

ومن بين المهاجمين شارل سركيس، أحد المنتمين للحزب الديموقراطي المسيحي، حيث كتب: "حفلتكم لن تمر إلا على جثثنا حتى لو تجندت الدولة اللبنانية كلها لحمايتكم"، وشارك صورة لجندي على صهوة حصان بزي صليبي يحمل سيفا، مرفقة بتعليق: "لغة الحوار الوحيدة التي سنتبادلها بكل محبة حتى انقضاء الدهر".

كما كتب الناشط في "التيار الوطني الحر" ناجي حايك: "هذا ليس تحذيرًا من حفلة جبيل، بل تهديد مباشر لهذه الجماعة ولكل من يساهم بالتسويق لحفلاتها، سيمنع العرض بالقوّة، وليس بالتمنّي".

واستخدمت هذه الحملة في إطار الدعوة لمنع حفل "مشروع ليلى"، عرض مضمون ألبوم الفرقة بعنوان "ابن الليل" (2015)، بعد 4 سنوات على إصداره، ونشر بعضهم مقاطع من الأغاني محور الجدل، ومن بينها "حرّفوه، رددوه، قدّسوه، ورتلوه" من أغنية "أصنام"، كما استعاد هؤلاء منشورات قديمة لمغني الفرقة الرئيسي حامد سنو، من بينها مقال يحتوي صورة معدلة لمريم العذراء، استُبدِل وجهها بوجه المغنية الأمريكية مادونا.

وتعليقا على الحملة، كتب حامد سنو عبر "فيسبوك": "يا للأسف في كمية تطرف هائلة وبلبلة على الفاضي، طبعا أكتر شيء مضحك بكل هل بلبلة، إنو أنا بس حطيت مقال على صفحتي بيتعلق بمادونا، وكان في بالمقال صورة، لا أنا عملتها، ولا أنا كتبت المقال، وكمان في بلبلة على كم meme، كمان لا أنا كتبتهم، ولا أنا رسمتهم، بقى مش عم بفهم لوين وصلنا؟ حرية تعبير ما في، ماشي، هاجرت متلي متل نص البلد يلي مش حامل كمية القمع والتطرف، بس حتى حرية القراءة؟ طب ما تسكرو الإنترنت كلها مش أسهل؟ واضح إنو محاولات المنع مش من ورا مقالات بقى وحياتكن حاج تتخبو ورا صوابعكم".

وردا على الدعوات لمنع الحفل المقرر إقامته، أصدر المكتب الإعلامي في مطرانية جبيل المارونية بيانا جاء فيه: بعد الاطلاع على أهداف فرقة مشروع ليلى ومضمون الأغاني التي تؤديها، والتي تمس بغالبيتها بالقيم الدينية والإنسانية وتتعرّض للمقدّسات المسيحية، تشجب مطرانية جبيل المارونية شجبا قاطعا إقامة الحفل المقرر في 9 آب 2019 في مهرجانات بيبلوس الدولية، جبيل مدينة التعايش والثقافة، لا يليق بها استقبال حفلات مماثلة على أرضها، خصوصا أنها تتعارض بشكل مباشر مع الإيمان المسيحي والخلقيات الدينية والإنسانية"، وطالبت الأبرشية "باسمها وباسم كل مَن راجعها من الجبيليين، وغيرهم بكل مشاربهم، المرجعيات المختصة وكل الفاعليات الجبيلية، وتحديدا لجنة مهرجانات بيبلوس - جبيل السياحية، إيقاف عرض مشروع ليلى على أرض القداسة والحضارة والتاريخ وتترك للمركز الكاثوليكي للإعلام القيام بالمقتضى".

بينما قال رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم في تصريحات له: "وصلتنا الكثير من المطالبات بإيقاف الحفل، وذلك لسببين برأي معارضيه، أولهما أنه يشجع على المثلية الجنسية، وهذا الأمر يتعلق بالدولة التي تعلم ما يجب عليها القيام به، أما السبب الثاني الذي يعنينا، فهو تعرّض الفرقة للمعتقدات الدينية المسيحية بأغنيتين صدرتا سنة 2015، وهما تمسّان بعقيدة الثالوث: الأب والابن والروح القدس، وهذا ما لا نقبل به في الكنسية، ولا نقبل أيضا أن تسير الأمور إلى التفلُّت ومهاجمة الآخرين وتكفيرهم وشيطنتهم، الحفل يمسّ بمعتقداتنا الدينية، وإذا لم يحصل تجاوب مع مطالبنا فسنحتكم إلى القانون، حرية التعبير شيء والتفلُّت والتعدّي على حرية الآخرين أمر آخر، للإنسان حرية التعبير عن فكره من دون التعرُّض إلى غيره، يمكنه القول إنّه ملحد، لا يؤمن، وثني، هندوسي، لكن لا يمكنه تشويه عقيدة الآخر، فعلى الإنسان أن يعيش قناعاته من دون التعرُّض للآخرين، كونه حينها يكون قد خرج عن مفهوم الحرية وانتقل إلى مفهوم التفلُّت والتعدي، وهذا ما لا يستطيع البعض تمييزه".

ومن جانبه، قال نائب رئيس بلدية جبيل جوليان: "رأينا الحملة على الفرقة في مواقع التواصل الاجتماعي، ونتابع الموضوع مع اللجنة والمعنيين في وزارتي السياحة والثقافة، وعلى ضوئها سنتخذ القرار، فإن ظهر أنّ هناك ما يسيء إلى الأديان والمجتمع، فبالتأكيد سنعمل على إيقاف الحفل، وإن ظهر أن الحملة لا أساس لها من الصحة، وكانت هناك موافقة من الأجهزة الأمنية والوزارات، فإن الحفل سيُقام".

مشروع ليلى هو فرقة موسيقى روك بديل مكونة من سبعة أعضاء، تشكلت في بيروت عام 2008 أثناء ورشة عمل موسيقية في الجامعة الأميركية، وأصدرت الفرقة أربعة ألبومات حتى الآن، وأثارت أغاني الفرقة الجدل بسبب مواضيعها.