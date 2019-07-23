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مشروع ليلى.. حملة لبنانية تدعو لمنع الفريق بالقوة

مشروع ليلى هي فرقة موسيقى روك بديل مكونة من سبعة أعضاء، تشكلت عام 2008 أثناء ورشة عمل موسيقية بالجامعة الأمريكية في بيروت، وأصدرت الفرقة أربعة ألبومات حتى الآن
تحرير:التحرير ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
مشروع ليلى
مشروع ليلى
"مشروع ليلى" دائمًا ما يثير جدلا في كل أنحاء البلدان العربية، فمن القاهرة منذ سنتين حينما تم رفع علم "الرينبو" المؤيد لمجتمع الميم وحراك المثليين، وعلى أثر ذلك مُنعت الفرقة من دخول الأراضي المصرية بشكل نهائي، وتم منعها أيضًا من إقامة أي حفلات في الأردن وتونس، مرورًا بفعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم في العاصمة المغربية الرباط للمرة الأولى، حيث تكررت نفس الفعلة مما أثار انتقادات واسعة، وصولًا إلى استنكارات شديدة اللهجة من قِبل رواد سعوديين مؤخرًا حينما ترددت أنباء عن مشاركة الفرقة بحفل غنائي بالمملكة ضمن فعاليات موسم جدة.
هذه المرة كانت الضجة في لبنان، موطن أعضاء فرقة "مشروع ليلى"، حيث صدرت تهديدات صريحة بهدر الدماء، ودعوات لاستخدام القوة لمنع إحياء حفلة للفريق ضمن مهرجان "بيبلوس" بجبيل في 9 أغسطس المقبل، على خلفية أغنيات تؤديها الفرقة، تهين، برأي البعض، الشعارات الدينية المسيحية، إضافة إلى تشجيعها للمثلية الجنسية. ويواجه
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روبي (2)

قبل أي حد.. إليسا وروبي في إعلان جديد (فيديو)

طرحت شركة WE للاتصالات، إعلانًا دعائيا جديدًا لها، وهو عبارة عن فيديو كليب أغنية تحمل اسم "قبل أي حد" للمطربة اللبنانية إليسا، والأغنية من كلمات تامر حبيب وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع ومكس وديجيتال ماستر علي فتح الله، وإنتاج شركة "سينرجي" للإنتاج التليفزيوني والسينمائي. وقام ببطولة الإعلان النجمة روبي، إضافة إلى عدد من نجوم الفن الشباب الذين برزوا على الساحة في الفترة الأخيرة، وعلى رأسهم أسماء أبو اليزيد وخالد أنور وهاجر أحمد والطفل ياسين أمير نجل الفنانة الراحلة غنوة سليمان، والطفلة ملك حسن نجمة مسلسل "زي الشمس" رمضان الماضي.
محمد-رمضان-وسعد-المجرد (1)

مخرج «إنساي»: فخور بـ«التريند» رقم 1 بالدول العربية

أعرب حسام الحسيني، مخرج فيديو كليب أغنية "إنساي" من كلمات وألحان سعد لمجرد، عن اعتزازه بتجربة العمل مع كل من الفنان محمد رمضان، والمطرب المغربي سعد لمجرد، منوهًا إلى أن العمل مع "الأسطورة والمعلم" كان مختلفا، حيث إن كلا منهما له حضوره وأدواته وجمهوره، وكان لابد من أن تكون فكرة الفيديو مختلفة وجاذبة بحيث تشد المشاهد إلى تفاصيلها لتتكامل مع كلمات الأغنية في ذات الوقت، مضيفًا أنه من دواعي الفخر أن الكليب أصبح هو التريند رقم 1 في مصر والمنطقة العربية ومعظم دول أوروبا وأمريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا.
The Voice

هل يبث «ذا فويس» في موسمه الجديد من السعودية؟

ترددت أنباء خلال الساعات الماضية بشأن الموسم الخامس من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية «ذا فويس» وأن هناك مفاجآت كثيرة سيشهدها الموسم الجديد، على رأسها اختيار السعودية لتصوير البرنامج بدلًا من لبنان، وذلك بعد حالة التطور الكبيرة التي تشهدها المملكة في الفترة الأخيرة على مستوى الثقافة والفن، والتغيير أيضا سيطول لجنة التحكيم فهناك نية لضم فنان خليجي إليها بعد نقل تصوير الحلقات هناك، مع تواجد النجمين أحلام وراغب علامة، ,سيكون التغيير في مقعد الفنانة إليسا التي شاركت الموسم الماضى، حيث أعلنت عن عدم تواجدها ضمن الموسم الجديد.
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محمد-منير

محمد منير يطرح برومو أغنية «مهموم» (فيديو)

نشرت قناة المطرب محمد منير، على موقع مقاطع الفيديو "يوتيوب"، برومو أغنية "مهموم"، اليوم السبت، والتي ستصدر خلال الفترة المقبلة. ويتعاون "الكينج" في الأغنية الجديدة مع الشاعر أمير طعيمة، والملحن وليد سعد والموزع أحمد إبراهيم، وكان شارك مع جمهوره عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صورة له مكتوبا عليها: "مهموم"، فى إشارة لاسم أغنيته الجديدة، وكتب: "قريبًا". ويستعد منير لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون فى الأردن.
عمرو-دياب (4)

عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاد ابنته «جانا» (صورة)

احتفل الميجا ستار عمرو دياب، بعيد ميلاد ابنته "جانا" الثامن عشر، ونشر الهضبة عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة تجمعه بابنته، ظهرا فيها وهما يرتديان اللون الأسود، معلّقًا بالإنجليزية: "عيد ميلاد سعيد لجميلتي جانا، أنا أحبك". "جانا" هي آخر أبناء الهضبة، وهي من مواليد 2001 بالقاهرة، وغادرتها في عمر عشر سنوات، وتحاول أن تقدم لنفسها شكلًا مختلفًا عن أشقائها، وهو ما يظهر في "البيزنس" الذى أسسته بإنشاء صفحة لها بموقع "دي بوب"، تبيع من خلالها بعض ملابسها من أجل إثبات ذاتها.
البوم عمرو دياب 2019 انا غير

الصدفة تجمع عمرو دياب ونجيب ساويرس (صورة)

التقى رجل الأعمال نجيب ساويرس، بالفنان عمرو دياب، أثناء مروره في أحد الشوارع صدفة، ونشر ساويرس صورة تجمعه بالهضبة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ‏وعلق عليها قائلًا: "اتقابلنا صدفة في الشارع الجدع يحزر فين؟"، وتلقى "ساويرس" العديد من ردود الفعل حول الصورة، وسط تساؤلات حول مكان اللقاء، وقال أحد المعلقين: "دا ايه الشارع الجميل اللى المليونيرات بيتقابلوا فيه صدفة دا؟"، وآخر: "صدفة في الشارع! ده في باريس ولا لندن ولا برشلونة ولا إيه! مهو مش صدفة في الزمالك".
عمرو دياب

عمرو دياب في أحدث أغانيه: بحبه في قلة عقله (فيديو)

شارك المطرب عمرو دياب، جمهوره جزءا بسيطا من أغنيته التي تحمل اسم "بحبه"، اليوم الجمعة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وتقول بعض كلمات الأغنية: "بحبه في دلعه وتقله، بحبه في قلة عقله، بحبه في غيرته عليه"، وقد تفاعل الجمهور معها بشكل واسع. الأغنية كتبها أيمن بهجت قمر، ومن ألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي لأسامة الهندي، وهي ضمن الألبوم الجديد "أنا غير"، الذي حضره الهضبة لموسم الصيف الحالي، لكنه لم يفصح عن الموعد المحدد لطرحه.
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