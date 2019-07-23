ذبح وحرق.. قصة أبوين ذاقا «العذاب» على يد ابنيهما

شاب بسبب جرعة مخدرات تجرد من مشاعر الإنسانية وذبح والده في الشارع في السيدة زينب.. بينما سكب آخر البنزين على جسد والده وأحرقه في الشارع وسط ذهول الجيران في البحيرة.

تحرير:محمد أبو زيد ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م

أبناء بقلوب متحجرة صارت موطنا لنكران الجميل، أعمتهم الدنيا وانتزعت الرحمة من قلوبهم، وتوغل في ضمائرهم السواد، وسكن الطمع في أعماق نفوسهم، ارتكبوا أبشع الجرائم في حق من منحهم الحياة. آباء تذوقوا مرارة الجحود، وقلة الأصل من أقرب الناس إليهم، إذ رفع أبناؤهم راية العصيان وتخطوا حدود التمرد وتجردوا من كل معاني الإنسانية وكتبوا نهايات مفجعة لآبائهم تشيب لها الولدان، فهذا عاق يذبح والده وآخر يحرق بيديه الآثمتين من حمله على يديه طفلا ولم يرحمه بعدما بلغ من العمر أرذله.

الذبح على طريقة البلطجي لم يكن يتخيل "جلال" صاحب الستين من عمره أن نهايته ستكون مأساوية بهذا الشكل وتنتهي بالذبح على يد نجله"محمد" الذي تجرد من مشاعره وسلك طريق الشيطان بعد أن تعرف على أصدقاء السوء وانحرف عن الطريق المستقيم وصار من أرباب السوابق لا يعرف سوى الإجرام وتعاطي المخدرات ونال بجدارة لقب مسجل