جريمة

ذبح وحرق.. قصة أبوين ذاقا «العذاب» على يد ابنيهما

شاب بسبب جرعة مخدرات تجرد من مشاعر الإنسانية وذبح والده في الشارع في السيدة زينب.. بينما سكب آخر البنزين على جسد والده وأحرقه في الشارع وسط ذهول الجيران في البحيرة.
تحرير:محمد أبو زيد ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م
سكين-أرشيفية
سكين-أرشيفية
أبناء بقلوب متحجرة صارت موطنا لنكران الجميل، أعمتهم الدنيا وانتزعت الرحمة من قلوبهم، وتوغل في ضمائرهم السواد، وسكن الطمع في أعماق نفوسهم، ارتكبوا أبشع الجرائم في حق من منحهم الحياة. آباء تذوقوا مرارة الجحود، وقلة الأصل من أقرب الناس إليهم، إذ رفع أبناؤهم راية العصيان وتخطوا حدود التمرد وتجردوا من كل معاني الإنسانية وكتبوا نهايات مفجعة لآبائهم تشيب لها الولدان، فهذا عاق يذبح والده وآخر يحرق بيديه الآثمتين من حمله على يديه طفلا ولم يرحمه بعدما بلغ من العمر أرذله.
الذبح على طريقة البلطجي لم يكن يتخيل "جلال" صاحب الستين من عمره أن نهايته ستكون مأساوية بهذا الشكل وتنتهي بالذبح على يد نجله"محمد" الذي تجرد من مشاعره وسلك طريق الشيطان بعد أن تعرف على أصدقاء السوء وانحرف عن الطريق المستقيم وصار من أرباب السوابق لا يعرف سوى الإجرام وتعاطي المخدرات ونال بجدارة لقب مسجل
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القبض-على-متهم

بعد 48 ساعة.. القبض على قاتل لواء بالمعاش في فيصل

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف غموض واقعة مقتل بالمعاش بمنطقة فيصل حيث تم تحديد هوية المتهم بارتكاب الواقعة وكشف ملابسات الحادث، وتبين أنه يدعى "محمد"30 عاما، سائق توكتوك وكان يعمل حارسا للعقار الذي يقيم فيه المجني عليه وتركه منذ فترة، وبعد استصدار إذن من النيابة تم ضبطه في أحد الأكمنة واقتياده إلى القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بدافع السرقة حيث توجه يوم الواقعة إلى شقة المجني عليه وضربه بألة حالة على رأسه وقام بسرقة مبلغ مالي وهاتف محمول وفر هاربا من مسرح الجريمة.
جثه -علي-الطريق (1)

بالشرشرة..فلاح يقتل ابن عمه لخلاف على «الحد» بالمنيا

قتل مزارع ابن عمه داخل إحدى قرى مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، مستخدما آلة حصاد "شرشرة"؛ بسبب خلاف على حدود أرض زراعية، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، وتلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي، بتلقيه بلاغا من الدكتور إسحق إبراهيم فارس، مدير مستشفى ملوي العام، بوصول "محمد.ع.م، 55 عامًا"، وشهرته "ندير" مزارع ومقيم بقرية أم قمص، التابعة لمركز ملوي، جثة هامدة، وبمناظرة الجثة، تبين وجود آثار طعنة نافذة بالرقبة.
تسول

«انزلي اشحتي».. أب يُعذب طفلته لإجبارها على التسول

تجرّد عامل، في نهاية العقد الخامس من عمره، من آدميته، بعدما سول له الشيطان تعذيب طفلته والنيل من براءتها؛ لا لشيء إلا لأنها رفضت النزول إلى الشارع لأجل التسول والإنفاق عليه بدلًا من أن يعمل هو ويُنفق عليها وعلى لهوها وطفولتها التي باتت بائسة في أحضان أبٍ غير مسئول، لينتهي به المطاف مُكبلًا بين رجال مباحث قسم شرطة فاقوس، التابع لمديرية أمن الشرقية، والذين إصطحبوه إلى حجز القسم، وجرى التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار عمرو الباز، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
زواج- القاصرات

عمرها 13 سنة.. القبض على أب زوّج طفلته بالشرقية

مأساة جديدة وقضية محل تحقيق تنضم لسجل «زواج الأطفال»، تلك التي حدثت بدائرة قسم شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية. حيث ألقى رجال مباحث القسم القبض على عامل، في بداية العقد الخامس من العمر، على خلفية اتهامه بتزويج ابنته، الطفلة التي بالكاد أتمت سنوات عمرها نهاية المرحلة الابتدائية من مراحل التعليم والدراسة، إلا أن الصدمة في الأمر أن الطفلة أنجبت رضيعًا وهي بالكاد على وشك أن تُتم ربيعها الثالث عشر، بينما جرى التحفظ على الأب تحت تصرف النيابة العامة.
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حبس-كلابشات

حبس أب قيد ابنه المريض ذهنيا حتى الموت بالبحيرة

شهدت قرية المهدية التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة حادثا مأساويا عندما قام أب بتقييد ابنه المريض ذهنيا بالحبال وحبسه داخل حجرة بالمنزل لمدة أسبوع، حتى فارق الحياة، انتقاما منه لقيامه بقذف المارة بالحجارة. وتمكنت مباحث أبو المطامير من القبض على الأب والأم وإحالتهما للنيابة حيث باشر المستشار عمرو الأحول رئيس نيابة أبو المطامير، التحقيق وأمر بحبس الأب 4 أيام وإخلاء سبيل الأم. كان اللواء مجدى القمري قد تلقى بلاغا من المستشفى المركزى بوصول "خير الله. س" 20 سنة، مقيم بنجع الحزين المهدية شمال التحرير، جثة هامدة.
جثه -علي-الطريق (1)

العثور على جثة شاب أمام سنترال أبو المطامير

عثر أهالي منطقة عزبة خميس التابعة لبندر كفر الدوار بمحافظة البحيرة، على جثة شاب ملقى أمام السنترال، وتم إبلاغ المباحث الجنائية بقسم شرطة أبو المطامير التابع لمحل إقامة القتيل، وتم نقل الجثة لمستشفى أبو المطامير العام، إذ تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الرائد ماجد الحبشي رئيس مباحث قسم شرطة أبو المطامير بعثور الأهالي على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ملقاة خلف سنترال أبو المطامير.
سيارة -اسعاف

«جثة رضيعة داخل شنطة» تثير الذعر في البحيرة

حالة من الذعر انتابت أهالي كفر الدوار بمحافظة البحيرة، عقب عثور الأهالي على جثة طفلة عمرها أسبوع تقريبا داخل شنطة وملقاة على الطريق، وتم نقلها لمستشفى الشاملة بكفر الدوار، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة والطب الشرعي لمعاينة الجثة وتحديد سبب الوفاة وتحليل الـ"DNA" لمعرفة هوية الجثة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، كما تكثف مباحث البحيرة برئاسة اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية بالاشتراك مع الأمن العام من جهودهم لكشف العثور الجثة وتحديد هويتها.
الانتحار-شنقا

«موت وانتحار».. آخر تطورات وفاة أم ونجلها في عين شمس

كشفت معاينة نيابة عين شمس برئاسة المستشار شريف عيسوى، عن تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة سيدة ونجلها الشاب متوفيين داخل شقتهما في حالة تعفن بمطقة عين شمس، إذ تبيّن من المناظرة وجود حبل ملفوف برقبة نجل السيدة المسنة، وصرحت النيابة بتشريح جثة السيدة ونجلها لبيان سبب الوفاة، ووجود شبهة جنائية من عدمه، كما أمرت النيابة بطلب التحريات حول الواقعة، فيما رجحت التحريات الأولية أن انتحار الشاب شنقًا، جاء حزنًا على وفاة والدته المريضة وأنه كان يعمل بالأفراح "دي جي" من أجل الإنفاق عليها.
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