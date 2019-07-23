ذبح وحرق.. قصة أبوين ذاقا «العذاب» على يد ابنيهما

شاب بسبب جرعة مخدرات تجرد من مشاعر الإنسانية وذبح والده في الشارع في السيدة زينب.. بينما سكب آخر البنزين على جسد والده وأحرقه في الشارع وسط ذهول الجيران في البحيرة.
أبناء بقلوب متحجرة صارت موطنا لنكران الجميل، أعمتهم الدنيا وانتزعت الرحمة من قلوبهم، وتوغل في ضمائرهم السواد، وسكن الطمع في أعماق نفوسهم، ارتكبوا أبشع الجرائم في حق من منحهم الحياة.
آباء تذوقوا مرارة الجحود، وقلة الأصل من أقرب الناس إليهم، إذ رفع أبناؤهم راية العصيان وتخطوا حدود التمرد وتجردوا من كل معاني الإنسانية وكتبوا نهايات مفجعة لآبائهم تشيب لها الولدان، فهذا عاق يذبح والده وآخر يحرق بيديه الآثمتين من حمله على يديه طفلا ولم يرحمه بعدما بلغ من العمر أرذله.
الذبح على طريقة البلطجي
لم يكن يتخيل "جلال" صاحب الستين من عمره أن نهايته ستكون مأساوية بهذا الشكل وتنتهي بالذبح على يد نجله"محمد" الذي تجرد من مشاعره وسلك طريق الشيطان بعد أن تعرف على أصدقاء السوء وانحرف عن الطريق المستقيم وصار من أرباب السوابق لا يعرف سوى الإجرام وتعاطي المخدرات ونال بجدارة لقب مسجل
الذبح على طريقة البلطجي
لم يكن يتخيل "جلال" صاحب الستين من عمره أن نهايته ستكون مأساوية بهذا الشكل وتنتهي بالذبح على يد نجله"محمد" الذي تجرد من مشاعره وسلك طريق الشيطان بعد أن تعرف على أصدقاء السوء وانحرف عن الطريق المستقيم وصار من أرباب السوابق لا يعرف سوى الإجرام وتعاطي المخدرات ونال بجدارة لقب مسجل خطر في المقابل كانت الخلافات دائمة بين الابن ووالده بعد أن فشلت كل محاولات إصلاحه، وتمرد على كل شيء وصار عبدا لجرعة مخدرات يفعل من أجلها ما لا يخطر على قلب بشر.
بعدما فشل الأب في إثنائه عن طريقه الذي اختاره بمحض إرادته وتفاقمت بينهما الأموار والخلافات التي وصلت إلى ذروتها الأحد الماضي عندما رفض الابن أن يمنحه أموالا لشراء المخدرات ونشبت مشادة كلامية بينهما تجرد فيها الابن من كل مشاعر الرحمة والإنسانية وأمسك بسكين وسدد لوالده طعنة في البطن وذبحه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وسط ذهول المارة في الشارع وفر هاربا من مسرح الجريمة تاركا خلفه جثة والده غارقا في بركة من الدماء.
لم يدم هروب الشاب العاق طويلا بعدما تمكن المقدم أحمد قدري، رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب من ضبطه بعد اختبائه في إحدي الشقق السكنية ليقف أمام جهات التحقيق يدلي باعترافات جريمته لتأمر النيابة العامة بحبسه ليلقى مصيره خلف القضبان.
جثة ونار وحتة أرض
وهب "عبد القادر"حياته من أجل أبنائه إلا أنه لم يحصد سوى الجحود والغدر ربما لم يخطر في بال الرجل الستيني يوما ما آل إليه مصيره وصارت حكايته تتناقلها الألسنة، لم يبخل الرجل على أبنائه بشيء ولكنه لم يكن يعلم أنه يربي في بيته شياطين دفعهم حب المال وبريقه إلى محاولة قتله بطريقة بشعة.
قطعة أرض يمتلكها الرجل في بلدته بمركز أبو المطامير في البحيرة كانت الشرارة التي دفعت أبناؤه للتمرد والوقوف في وجهه وتفرقت أواصر الأسرة كحبات العقد المنفرط إذ رغب نجله "حمدي" وشقيقاته البنات في بيعها ولكن طلبهم كان مصيره الرفض البات من ناحية الأب ونشبت بينهم الخلافات التي عرفت طريقها للبيت الهادئ وهزت جدرانه الهشة.
جلس الشاب وشقيقاته الأربعة في انتظار والدهم لتكرار طلبهم مرة آخرى، حضر الأب وقاطعهم في بدء حديثهم ورفض الطلب متمسكا بعدم رغبته في بيع أرضه سادت حالة من التذمر والغضب بين"حمدي" وإخوته وترك البيت غاضبا وغادر وعاد بعد يومين مرة آخرى لينتقم من والده بطريقة بشعة بعدما سيطر الشيطان على عقله وبات يحركه كيفما شاء وأعمى الطمع والمال قلبه.
في صباح السبت الماضي فوجئ الأهالي المارة بالابن يجري خلف والده في الشارع والرجل يتخبط في الأرض بحكم سنه وما أن وقع على الأرض حتى انهال عليه بالضرب والركل في الشارع وسكب على جسده البنزين وفي لمح البصر أشعل في جسده النار في مشهد مأساوي يدمي القلوب ووسط غضب وذهول المارة والجيران الذين حاولوا إطفاء النيران من جسد الرجل بملابسهم وبالتراب، ونقله الى المستشفى، ومازالت الواقعة حديث الأهالي في البحيرة عن الابن العاق الذي تجرد من كل معاني الرحمة وأشعل بيده النار في حق من وهبه الحياة.