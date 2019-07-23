الوزراء: نستهدف تحويل 142 ألف سيارة للعمل بالغاز

متحدث الوزراء: تنفيذ مشروع مركبات النقل الجماعي التي تعمل بالبنزين للعمل بالوقود المزدوج ستكون على 3 مراحل تبدأ من مطلع سبتمبر 2019 حتى نهاية ديسمبر 2022

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمتابعة آخر المستجدات بشأن مشروع تحويل السيارات والميكروباصات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بحضور وزير الدولة للإنتاج الحربي اللواء محمد العصار، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، ووزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد المنعم الترّاس، والرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نيفين جامع، ومُمثلي عددٍ من الجهات المعنية.

وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه تم استعراض حصر بأعداد جميع مركبات النقل الجماعي التي تعمل بالبنزين بواقع 159 ألف و837 مركبة مقسمة طبقا للنوع (ليموزين، ميكروباص، ميني باص)، وتمت الإشارة إلى أنه وفقا لمشروع تحويل مركبات النقل الجماعى للعمل بالوقود المزدوج (بنزين، غاز طبيعي)،

وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه تم استعراض حصر بأعداد جميع مركبات النقل الجماعي التي تعمل بالبنزين بواقع 159 ألف و837 مركبة مقسمة طبقا للنوع (ليموزين، ميكروباص، ميني باص)، وتمت الإشارة إلى أنه وفقا لمشروع تحويل مركبات النقل الجماعى للعمل بالوقود المزدوج (بنزين، غاز طبيعي)، من المستهدف تحويل 142 ألفا و124 مركبة نقل جماعي (ليموزين، ميكروباص، ميني باص) تعمل بالبنزين للعمل بالوقود المزدوج (بنزين، غاز طبيعي)، من إجمالي مركبات النقل الجماعي.

وأضاف سعد أن خطة تنفيذ مشروع مركبات النقل الجماعي التي تعمل بالبنزين للعمل بالوقود المزدوج ستكون على 3 مراحل، تبدأ من مطلع سبتمبر 2019 حتى نهاية ديسمبر 2022، ومن ناحية أخرى يبلغ إجمالي عدد محطات التموين المستهدف إنشاؤها 100 محطة، موزعة على المحافظات.

وأشار إلى أن الاستثمارات المتوقعة بمشروع تحويل مركبات النقل الجماعي للعمل بالوقود المزدوج (بنزين، غاز طبيعي) تبلغ نحو 3.109 مليار جنيه تشمل تكلفة إنشاء 100 محطة تموين، وتكلفة تحويل 142 ألفا و124 مركبة، فيما يبلغ وفر استيراد بنزين 80 سنويا نحو 9.610 مليار جنيه سنويا.

وخلال الاجتماع، تم أيضا استعراض دراسة لبرنامج إحلال مركبات النقل الجماعي المتقادمة التي تعمل بالسولار، في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ضرورة التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كبديل للمحروقات الأخرى، لما له من مردود إيجابي على العائد الاقتصادي والأثر البيئي.

كما تمت الإشارة إلى توجيهات وقرارات رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق مع الجهات المعنية بشأن وضع برنامج موحد لتخريد سيارات الأجرة التي تعمل بالسولار، والتي مضي على تصنيعها أكثر من 20 عاما، على أن يتضمن هذا البرنامج، اقتراح آلية لتوفير التمويل اللازم لتعويض أصحاب هذه السيارات بسيارات أخرى بديلة تعمل بالبنزين والغاز الطبيعي، وتحديد الفترة الزمنية اللازمة للانتهاء من البرنامج، وكذلك التسهيلات والحوافز التي يمكن أن توفرها الدولة لأصحاب السيارات الأجرة التي تعمل بالسولار مقابل الحصول علي سيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.

وتمت الإشارة إلى وجود خطة تنفيذية للمشروع سالف الذكر مقسمة على 6 مراحل بداية من مطلع 2020 حتى نهاية 2025، إذ سيتم استبدال المركبات القديمة بأخري جديدة مجهزة للعمل بالمقترحات الآتية: إحلال (ميني باص) بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، إحلال (ليموزين، ميكروباص، ميني باص) بأخرى تعمل بالوقود المزدوج (بنزين- غاز طبيعي)، ويبلغ إجمالي عدد محطات التموين المستهدف إنشاؤها 251 محطة موزعة على المحافظات.

من ناحية أخرى، عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع عبد المجيد صقر محافظ السويس، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة في قطاعات المياه والصرف الصحي والإسكان، فضلا عن ملفات أخرى تهم المواطنين في المحافظة، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق المشرف على مكتب رئيس الوزراء، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أشرف زكريا نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب. (التفاصيل)