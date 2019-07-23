بالشرشرة..فلاح يقتل ابن عمه لخلاف على «الحد» بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

صورة أرشيفية

قتل مزارع ابن عمه داخل إحدى قرى مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، مستخدما آلة حصاد "شرشرة"؛ بسبب خلاف على حدود أرض زراعية، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، وتلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي، بتلقيه بلاغا من الدكتور إسحق إبراهيم فارس، مدير مستشفى ملوي العام، بوصول "محمد.ع.م، 55 عامًا"، وشهرته "ندير" مزارع ومقيم بقرية أم قمص، التابعة لمركز ملوي، جثة هامدة، وبمناظرة الجثة، تبين وجود آثار طعنة نافذة بالرقبة.

توصلت التحريات التي أشرف عليها العميد مجدي سالم، مدير إدارة البحث الجنائي في المديرية، والتي باشرها العقيد عصام أبو الفضل، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع جنوب، والمقدم علاء جلال رئيس مباحث مركز ملوي، أن سبب الواقعة نشوب خلاف بين المجني عليه وابن عمه، ويدعى "محمد.ن، 25 عاما"، فلاح، تطور إلى مشاجرة، قام