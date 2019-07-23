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أوروبا على خط الاستواء.. 6 دول تستقبل موجة حارة

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٢ م
حر الصيف - صورة أرشيفية
حر الصيف - صورة أرشيفية
قالت كلير نوليس المتحدثة باسم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إن أجزاء كبيرة من أوروبا سوف تشهد موجة حارة أخرى هذا الأسبوع، مع توقع بأن يتم تسجيل أرقام جديدة"، إذ أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في أجزاء من ألمانيا ودول البنلوكس (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج)، وذلك في ذروة الموجة، غدا الأربعاء وبعد غد الخميس، مشيرة إلى أن فرنسا سجلت الليلة الماضية عددا من سجلات درجات الحرارة الدنيا في الجنوب الغربي بما في ذلك 24.8 في (بوردو) و24.6 في (تولوز).
ونوهت نوليس، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى أن معظم فرنسا في حالة تأهب من المستوى الثالث، تحسبا لموجة الحرارة الجديدة، وكذلك سويسرا وبلجيكا وهولندا وجميعها في حالة تأهب قصوى.اقرأ أيضا| خلع ملابس وتغيير عادات.. موجة حر شديدة تضرب أوروباوأضافت المتحدثة باسم المنظمة أنه وبحسب هيئة الأرصاد الفرنسية،
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بوريس-جونسون

«المحافظين» يختار بوريس جونسون رئيسا لوزراء بريطانيا

أعلن حزب المحافظين البريطاني، اليوم الثلاثاء، عن اختيار بوريس جونسون زعيما جديدا للحزب، ليصبح بعد ذلك رئيسا جديدا للوزراء خلفا لرئيسة الوزراء تيريزا ماي المستقيلة من منصبها، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة البريطانية لندن. وقالت نائبة رئيس لجنة 1922 التنفيذية في حزب المحافظين البريطاني شيريل جيلان، إن نسبة المشاركة في عملية التصويت لاختيار زعيم جديد للحزب بلغت 87.4% من أصوات الأعضاء، إذ حصل جونسون على 92 ألفا و153 صوتا، كما حصل منافسه وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت على 46 ألفا و656 صوتا.
الرئيس-الإيراني-حسن-روحاني (1)

أول تعليق من إيران على التحالف الدولي لحماية الخليج

قال إسحق جهانغيري نائب الرئيس الإيراني، اليوم الثلاثاء، إن تشكيل تحالف دولي لحماية الخليج سيزعزع الأمن، مضيفا: "لا حاجة لتشكيل تحالف لأن مثل هذه التحالفات بل ووجود أجانب في المنطقة في حد ذاته يتسبب في انعدام الأمن، وبعيدا عن مسألة انعدام الأمن فإنه لن يحقق شيئا"، وذلك حسبما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية. ودعت بريطانيا، أمس الإثنين، إلى مهمة بحرية بقيادة أوروبية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز بعد أيام من احتجاز إيران ناقلة ترفع العلم البريطاني، في واقعة وصفتها لندن بأنها قرصنة دولة في الممر المائي الاستراتيجي.
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رغم التوترات الأخيرة.. بريطانيا لا تزال تدعم إيران

على الرغم من تأكيدات بريطانيا بدراسة الموقف في مضيق هرمز بعد احتجاز إيران لناقلة نفط تابعة لها خلال الأيام القليلة الماضية، ردًا على توقيف قوات النخبة البريطانية لناقلة تابعة لطهران في جبل طارق منذ أسبوعين، فإن لندن لا تزال مترددة في اتخاذ قرارات حاسمة على المستوى السياسي ضد إيران. وبدا من الواضح أن التحركات العسكرية الأخيرة لبريطانيا، والتي شملت إرسال بعض الوحدات البحرية إلى مضيق هرمز لتأمين السفن البريطانية العابرة لهذا الممر الملاحي، لم تكن مرضية للأوساط السياسية بشكل رئيسي في لندن.
قطارات إيطاليا1

فوضى في حركة القطارات بإيطاليا بسبب حريق بفلورنسا

عانى المسافرون على متن القطارات الإيطالية من تأخير طويل وإلغاء لأكثر من عشرين رحلة قطار فائق السرعة أمس الإثنين بعدما اشتعل حريق في البنية التحتية المحيطة بمدينة فلورنسا. وقالت شركة (أر.إف.آي) للسكك الحديدية في بيان إن الحريق اندلع في الصباح الباكر من يوم الإثنين في وحدة التحكم في الشبكة، مضيفة أن المؤشرات الأولية أظهرت أنه من المحتمل أن يكون متعمدا، بحسب "سكاي نيوز عربية".
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«إير فرانس» تعلن استمرار رحلاتها إلى القاهرة

علق متحدث باسم شركة إير فرانس، اليوم الأحد، على قرار شركتي الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز)، والألمانية "لوفتهانزا" تعليق رحلاتهما إلى القاهرة بسبب مخاوف أمنية، قائلا: "إن الرحلات إلى القاهرة مستمرة، إذ أنه بالتنسيق مع السلطات الفرنسية والسلطات المحلية في مصر، قررت إير فرانس مواصلة خدماتها إلى القاهرة"، جاء ذلك في بيان أرسله إلى وكالة "رويترز" للأنباء. وكانت الخطوط الجوية البريطانية، وهي وحدة تابعة لآي.أيه.جي، أعلنت، أمس السبت، أنها ستعلق رحلاتها إلى القاهرة لمدة 7 أيام في إجراء احترازي لأنها تراجع الأمن في مطار القاهرة.
ميركل-تنهي-أزمة-ماسن-على-حساب-شعبية-حكومتها

أزمة سياسية تواجه ميركل بسبب صادرات الأسلحة

على مدى سنوات طويلة، كانت الصناعات العسكرية صداعا في رأس الحكومات الألمانية، خاصة أنها كانت تسعى لإخماد نيران النقد الموجه لبرلين بشكل دائم بسبب صادراتها العسكرية المختلفة، وهو الأمر الذي تعهدت به ألمانيا خلال الفترة الماضية. وعلى الرغم من تعهدات ألمانيا، فإنها حققت مستويات ضخمة من صادرات الأسلحة خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو الأمر الذي جاء في ضوء العديد من الظروف السياسية داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه، ما أسهم في تصدير أزمة كبيرة لبرلين.
ميركل

للمرة الثالثة.. فيديو يرصد ميركل ترتجف بقوة

ظهور جديد محرج للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بعدما ارتجف جسدها للمرة الثالثة في أقل من 30 يوما، إذ أظهرت لقطات عرضها تليفزيون وكالة "رويترز" للأنباء، ميركل وهي ترتعش خلال استقبالها لرئيس الوزراء الفنلندي أنتي ريني، اليوم الأربعاء، حيث اهتز جسدها بالكامل بشكل متصاعد وملحوظ، أثناء وقوفها بجوار ريني خلال استعراض حرس الشرف، وبدت وكأنها تحاول إيقاف هذه الرعشة بالضغط على قبضتي يديها ثم إمساك إحدى اليدين بالأخرى مع استنشاق أنفاس طويلة، للسيطرة على الموقف، ولكن دون جدوى.
مصايف-اوروبا

وفاة 3 أشخاص على شواطئ فرنسا بسبب ارتفاع الحرارة

تسببت موجة الحر التي تجتاح أوروبا، في وفاة ثلاثة أشخاص على الأقل في فرنسا، والتى من المقرر أن تتجاوز 40 درجة مئوية في أجزاء عديدة من القارة العجوز. وتوفى ثلاثة سباحين على الشواطئ في فرنسا بسبب "صدمة حرارية" ، أدت إلى السكتة القلبية بمجرد ملامستهم للماء بسبب اختلاف درجات الحرارة. وناشد رجال الإطفاء الفرنسيون المواطنين بدخول الماء تدريجيا لتعويد الجسم على التغيرات فى درجات الحرارة أو المخاطرة بالهيدروجين التي تتسع فيها الأوعية الدموية فجأة، مما يزيد من خطر السكتة القلبية.
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