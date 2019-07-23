أوروبا على خط الاستواء.. 6 دول تستقبل موجة حارة

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٢ م

حر الصيف - صورة أرشيفية

قالت كلير نوليس المتحدثة باسم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إن أجزاء كبيرة من أوروبا سوف تشهد موجة حارة أخرى هذا الأسبوع، مع توقع بأن يتم تسجيل أرقام جديدة"، إذ أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في أجزاء من ألمانيا ودول البنلوكس (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج)، وذلك في ذروة الموجة، غدا الأربعاء وبعد غد الخميس، مشيرة إلى أن فرنسا سجلت الليلة الماضية عددا من سجلات درجات الحرارة الدنيا في الجنوب الغربي بما في ذلك 24.8 في (بوردو) و24.6 في (تولوز).

ونوهت نوليس، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى أن معظم فرنسا في حالة تأهب من المستوى الثالث، تحسبا لموجة الحرارة الجديدة، وكذلك سويسرا وبلجيكا وهولندا وجميعها في حالة تأهب قصوى.اقرأ أيضا| خلع ملابس وتغيير عادات.. موجة حر شديدة تضرب أوروباوأضافت المتحدثة باسم المنظمة أنه وبحسب هيئة الأرصاد الفرنسية،