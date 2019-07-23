رياضة

الرجاء: أزارو ممتاز وبوطيب ليس مؤهلا للعب لنا

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م
خالد بوطيب
خالد بوطيب
أوضح سعيد وهبي، المتحدث الرسمي لنادي الرجاء البيضاوي المغربي، أن فريقه اقترب من التعاقد مع حميد أحداد، نجم الزمالك، ليكون بديلا لمحسن ياجور مهاجم الفريق السابق، كما يرى أن مستوى خالد بوطيب، مهاجم القلعة البيضاء، لا يجعله هدفا للنادي المغربي. وتشير بعض التقارير إلى أن الاتفاق تم بين الزمالك والرجاء على انتقال حميد أحداد صاحب الـ24 عامًا، معارا من الأول إلى الأخير لمدة موسم. حميد أحداد انضم إلى صفوف الزمالك قبل انطلاق الموسم الماضي قادما من صفوف الدفاع الحسني الجديدي المغربي، وشارك أحداد مع الزمالك في 22 مباراة في كل البطولات وسجل هدفا وحيدا.
وقال المتحدث الرسمي لنادي الرجاء البيضاوي، اليوم الثلاثاء، لقناة تايم سبورتس: "محسن ياجور رحل عنا إلى السعودية لذلك نبحث عن بديل له، المفاوضات مع الزمالك مستمرة وتنتهي قريبا بشأن حميد أحداد". واستبعد سعيد وهبي التفكير في انتداب المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي، أو خالد بوطيب لتعويض محسن ياجور
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وكيل أعمال بيل يرفض رحيله على سبيل الإعارة

أكد جوناثان بارنيت وكيل أعمال جاريث بيل، بأن النجم الويلزي لن يرحل هذا الصيف عن ريال مدريد على سبيل الإعارة، وذلك بحسب ما نقل موقع "سكاي سبورتس" البريطاني، وخرج النجم الويزلي البالغ من العمر 30 عامًا من حسابات زين الدين زيدان، مدرب الفريق الملكي، للموسم الجديد، بعدما أكد المدرب الفرنسي بأنه من الأفضل رحيل اللاعب عن صفوف المرينجي سريعًا، ومع ذلك أكد وكيل أعماله، أنه في حال تمت أي صفقة، فستكون انتقالا نهائيا إلى أي فريق آخر، وليس على سبيل الإعارة كما أوردت بعد التقارير الصحفية.
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رينارد: ما قام به مصطفى حجي غير أخلاقي

في أول خروج إعلامي له منذ استقالته من تدريب المنتخب المغربي، كشف الفرنسي هيرفي رينارد في حوار مع صحيفة المساء المغربية، أنه اتخذ قرار الرحيل بعد نهاية مشاركة أسود الأطلس في كأس العالم الأخيرة، التي أقيمت في روسيا. هيرفي رينارد أكد أنه اتفق مع فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، على الاستمرار إلى غاية نهاية كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر، ولم يتردّد المدرب الفرنسي في مهاجمة مساعده السابق المغربي مصطفى حجي، معتبراً أن قيام الأخير بتوجيه الانتقادات إليه أمر غير أخلاقي.
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كونتي يعدد إيجابيات مواجهة يوفنتوس وديا

تحدث المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي عن مواجهة فريقه الإنتر لغريمه يوفنتوس وديًا غدًا الأربعاء، ضمن مباريات كأس الأبطال الدولية، وقال كونتي عن تلك المباراة: "خوض مثل تلك المباريات يوضح لنا المستوى الذي وصلنا إليه سواء عند الاستحواذ على الكرة أو فقدانها، سنحلل الإيجابيات والسلبيات من أجل التطور، وبالنسبة للاعب فيسينو، فهو عاد إلينا مصابًا ويعمل حاليًا على التعافي، وبات قريبًا للغاية من العودة إلى الملاعب من جديد، كما بدأ جودين التدرب، هما لاعبان مميزان ونشعر بالسعادة لتواجدهما معنا".
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تفاصيل جلسة خالد جلال مع ساسي في الزمالك

عقد خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة مع الدولي التونسي فرجاني ساسي بعد انتهاء اجتماعه باللاعبين، وأكد له خلال الجلسة أهمية الدور المحوري الذي يلعبه مع الفريق في الفترة المقبلة ومساعدة الفريق في زيادة الفاعلية الهجومية ومنحه بعض التعليمات الخاصة. وبعد الجلسة انضم التونسي للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي مع الفريق. كما اجتمع خالد جلال المدير الفني للفريق وأمير عزمي مجاهد المدرب بمحمود علاء مدافع الفريق على هامش التدريبات في جلسة مطولة تحدثا خلالها مع اللاعب عن الأداء الدفاعي في مباراة أمس أمام الجونة.
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بن شرقي يكشف سر موافقته على الانضمام للزمالك

كشف الدولي المغربي أشرف بن شرقي، نجم الهلال السعودي السابق، أنه كان حريصا قبل الموافقة على عرض الزمالك على الحديث مع الثنائي خالد بوطيب وحميد أحداد، عن الوضع فى النادي الأبيض. وأكد المهاجم المغربي في تصريحات إذاعية أنه استفسر من مواطنيه عن طريقة التدريب والأحوال في النادي واللاعبين ومعاملة الإدارة والبطولات التي سيشارك فيها الفريق، وأشار إلى أن بوطيب وأحداد أكدا له أن الزمالك من أفضل الأندية تعاملا في النواحي المادية والإدارية، إذ يوفر النادي للاعبيه كل سبل النجاح من أجل حصد البطولات.
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الإصابة تبعد بوطيب عن تدريبات الزمالك

حصل خالد بوطيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية للفريق المقامة على ملعب النادي، حيث جاء حصول مهاجم الفريق على راحة من المران، بسبب معاناته من إصابة الركبة منذ عودته من المنتخب المغربي، بعد مشاركته في بطولة الأمم الإفريقية 2019 ويخضع خالد بوطيب لبرنامج تأهيلي من أجل التعافي من الإصابة والعودة للمباريات. كما انتظم عبدالله جمعة لاعب الفريق في تدريبات اليوم بعد حصوله أمس الإثنين على راحة بإذن من الجهاز الفنى للفريق بقيادة خالد جلال.
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مفاجأة حول رحيل طارق حامد عن الزمالك

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، عن رحيل طارق حامد، نجم الزمالك والمنتخب الوطني، عن القلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية، وكشف شوبير، في تصريحات لبرنامج «ساعة مع شوبير» عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، عن أن مسؤولي نادي اتحاد جدة أكدوا أن النادي لم يرسل أي عروض رسمية لضم اللاعب، على الرغم من مستواه الرائع وإمكانياته الفنية العالية، وأوضح شوبير أنه أجرى اتصالات مع مسؤولي الزمالك الذين أكدوا بدورهم أن النادي سيوافق على رحيل اللاعب حال تلقي عرض رسمي جيد.
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