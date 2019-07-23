الرجاء: أزارو ممتاز وبوطيب ليس مؤهلا للعب لنا

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م

خالد بوطيب

أوضح سعيد وهبي، المتحدث الرسمي لنادي الرجاء البيضاوي المغربي، أن فريقه اقترب من التعاقد مع حميد أحداد، نجم الزمالك، ليكون بديلا لمحسن ياجور مهاجم الفريق السابق، كما يرى أن مستوى خالد بوطيب، مهاجم القلعة البيضاء، لا يجعله هدفا للنادي المغربي. وتشير بعض التقارير إلى أن الاتفاق تم بين الزمالك والرجاء على انتقال حميد أحداد صاحب الـ24 عامًا، معارا من الأول إلى الأخير لمدة موسم. حميد أحداد انضم إلى صفوف الزمالك قبل انطلاق الموسم الماضي قادما من صفوف الدفاع الحسني الجديدي المغربي، وشارك أحداد مع الزمالك في 22 مباراة في كل البطولات وسجل هدفا وحيدا.

وقال المتحدث الرسمي لنادي الرجاء البيضاوي، اليوم الثلاثاء، لقناة تايم سبورتس: "محسن ياجور رحل عنا إلى السعودية لذلك نبحث عن بديل له، المفاوضات مع الزمالك مستمرة وتنتهي قريبا بشأن حميد أحداد". واستبعد سعيد وهبي التفكير في انتداب المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي، أو خالد بوطيب لتعويض محسن ياجور