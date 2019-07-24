دراسة: أطفال التوحد يتعرضون للتنمر من أشقائهم

أشارت دراسة سابقة إلى أن التنمر وبعض المشكلات الاجتماعية والأعراض الجانبية للأدوية الخاصة بالتوحد قد تكون عوامل مساهمة في وفاة الذين يعانون من هذه المشكلة مبكرًا
مرض التوحد هو أحد الاضطرابات التابعة لمجموعة من اضطرابات التطور المسماة باللغة الطبية "اضطرابات في الطيف الذاتوي" تظهر في سن الرضاعة، قبل بلوغ الطفل ثلاث سنوات، على الأغلب.
أظهرت التقديرات أن 6 من بين كل ألف طفل في الولايات المتحدة يعانون من مرض التوحد وأن عدد الحالات المشخصة بهذا الاضطراب يزداد باضطراد.
وكشفت دراسة جديدة، حسب صحيفة "medicalxpress"، عن أن الأطفال المصابين بالتوحد يتعرضون على الأرجح للتنمر من قبَل كل من إخوانهم وأقرانهم، ما يعني أنهم عند عودتهم من المدرسة، لن تكون لديهم راحة من الإيذاء.
وجد الباحثون أيضا أن الأطفال المصابين بالتوحد هم أكثر عرضة لأن يكونوا ضحية التنمر مقارنةً بمن لا يعانون من مرض التوحد.
استخدمت الدراسة بيانات العديد من أطفال التوحد للتحقيق في تنمر الإخوة لعينة تضم أكثر من 8 آلاف طفل، أكثر من 231 منهم مصابون بالتوحد.
تم طرح أسئلة على الأطفال حول عدد المرات التي يتم
وجد الباحثون أيضا أن الأطفال المصابين بالتوحد هم أكثر عرضة لأن يكونوا ضحية التنمر مقارنةً بمن لا يعانون من مرض التوحد.
استخدمت الدراسة بيانات العديد من أطفال التوحد للتحقيق في تنمر الإخوة لعينة تضم أكثر من 8 آلاف طفل، أكثر من 231 منهم مصابون بالتوحد.
تم طرح أسئلة على الأطفال حول عدد المرات التي يتم فيها السخرية منهم أو إيذاؤهم عن قصد من قبَل إخوانهم وأقرانهم.
وكشفت الدراسة عن أنه في سن 11 عامًا، أبلغ ثلثا الأطفال المصابون بالتوحد عن تورطهم في بعض أشكال التنمر والسخرية من إخوتهم، مقارنة بنصف الأطفال الذين لا يعانون من مرض التوحد.
بينما كان هناك انخفاض في التنمر للأطفال في كلتا المجموعتين ببلوغهم سن 14 عاما، ولا تزال هناك اختلافات في نوع التنمر نفسه.
كان الأطفال المصابون بالتوحد أكثر عرضة للتنمر من الناحيتين، ضحيةً ومرتكبا.
قال مؤلف الدراسة، الدكتور عمر توزيب من قسم التعليم في جامعة يورك: "أطفال التوحد يعانون من صعوبات في التفاعل الاجتماعي والتواصل، ما قد تكون له آثار فى علاقاتهم مع الأشقاء".
أضاف توزيب: "من المنظور التطوري، يمكن اعتبار الأشقاء منافسين، خاصة أن الآباء يهتمون أكثر ويتوددون أكثر لمصابي التوحد، لذا فقد يحصل الأطفال المصابون بالتوحد على أولوية الوصول إلى هذه الموارد الأبوية المحدودة التي تؤدي إلى التنافس والتنمر بين الأشقاء".
تم طرح أسئلة على آباء الأطفال المشاركين في الدراسة حول الصعوبات العاطفية والسلوكية لأطفالهم، مع التركيز على أشياء مثل ما إذا كان طفلهم غير سعيد أو مكتئبا.
وفقا للبحث، فإن هؤلاء الأطفال الذين يتعرضون للتنمر من الإخوة، بغض النظر عما إذا كانوا مصابين بالتوحد أم لا، كانوا أكثر عرضة لخوض الصعوبات العاطفية والسلوكية على المديين الطويل والقصير.
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نظرا لأن مرضى التوحد لا يستطيعون البوح بما يتعرضون له، طالب الباحثون بمزيد من الإجراءات لمساعدة الأطفال المصابين بالتوحد وأولياء أمورهم على تحديد سلوكيات التنمر والتعامل معها في المنزل، خاصة في مرحلة الطفولة المبكرة.
أضاف الدكتور توزيب: "يجب على الآباء أن يكونوا مدركين للعواقب المحتملة على المدى الطويل للتنمر من الإخوة على الصحة العقلية للأطفال، فقد تكون النزاعات المستمرة بين الأشقاء مؤشرا لتنمر الإخوة، وهذا لا ينبغي اعتباره مرحلة طبيعية من النمو".
وأشار توزيب إلى أنه نظرًا لاختلاف علامات وأعراض مرض التوحد من مريض إلى آخر، فمن المرجح أن يتصرف كل واحد من طفلين مختلفين مع نفس التشخيص الطبي بطرق مختلفة جدا، وأن تكون لدى كل منهما مهارات مختلفة كليا، لذا على الآباء ملاحظة ذلك جيدًا".
كما أشارت دراسة سابقة أجراها معهد كارولينسكا، إلى أن التنمر وبعض المشكلات الاجتماعية والأعراض الجانبية للأدوية الخاصة بالتوحد قد تكون عوامل مساهمة في وفاة الذين يعانون من هذه المشكلة مبكرا.
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