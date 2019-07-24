دراسة: أطفال التوحد يتعرضون للتنمر من أشقائهم

أشارت دراسة سابقة إلى أن التنمر وبعض المشكلات الاجتماعية والأعراض الجانبية للأدوية الخاصة بالتوحد قد تكون عوامل مساهمة في وفاة الذين يعانون من هذه المشكلة مبكرًا

تحرير:مي فؤاد ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

مريض توحد

مرض التوحد هو أحد الاضطرابات التابعة لمجموعة من اضطرابات التطور المسماة باللغة الطبية "اضطرابات في الطيف الذاتوي" تظهر في سن الرضاعة، قبل بلوغ الطفل ثلاث سنوات، على الأغلب. أظهرت التقديرات أن 6 من بين كل ألف طفل في الولايات المتحدة يعانون من مرض التوحد وأن عدد الحالات المشخصة بهذا الاضطراب يزداد باضطراد. وكشفت دراسة جديدة، حسب صحيفة "medicalxpress"، عن أن الأطفال المصابين بالتوحد يتعرضون على الأرجح للتنمر من قبَل كل من إخوانهم وأقرانهم، ما يعني أنهم عند عودتهم من المدرسة، لن تكون لديهم راحة من الإيذاء.

وجد الباحثون أيضا أن الأطفال المصابين بالتوحد هم أكثر عرضة لأن يكونوا ضحية التنمر مقارنةً بمن لا يعانون من مرض التوحد. استخدمت الدراسة بيانات العديد من أطفال التوحد للتحقيق في تنمر الإخوة لعينة تضم أكثر من 8 آلاف طفل، أكثر من 231 منهم مصابون بالتوحد. تم طرح أسئلة على الأطفال حول عدد المرات التي يتم