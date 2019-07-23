رياضة

فيرنانديز يجدد رغبته في الانتقال للبريميرليج

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م
برونو فيرنانديز
برونو فيرنانديز
أعرب متوسط الميدان البرتغالي برونو فيرنانديز، عن رغبته في اللعب في الدوري الإنجليزي، وسط اهتمام كبير من مانشستر يونايتد بالتعاقد معه من صفوف سبورتينج لشبونة هذا الصيف، وقال فيرنانديز حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس": "لا أهتم بسوق الانتقالات، تحدث عن ذلك الأمر مرات عدة، الأمر الذي يشغلني الآن هو اللحاق بطائرة سبورتينج لشبونة المتجهة إلى الولايات المتحدة، هل هذه هي المباراة الأخيرة لي مع الفريق؟ لا أعرف، المدرب هو من يقرر ذلك، سبق وأن صرحت برغبتي باللعب في إنجلترا، ولكني لا أهتم بذلك في الوقت الحالي".
وقال بارنيت في هذا الشأن: "لا توجد هناك أي حيل من أجل إخراج بيل من ريال مدريد، جاريث واحد من أفضل اللاعبين في العالم، ويمكنني أن أضمن للجميع بأنه لن يرحل إلى أي نادي على سبيل الإعارة". ومن المستبعد أن يوافق جاريث بيل على تخفيض أجره الأسبوعي الذي يتقاضاه مع ريال مدريد، وهو الأمر الذي يقلص من عدد الفرق
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أحمد-ياسر-ريان -الجونة

أحمد ياسر ريان يعتذر إلى جمهور الزمالك

اعتذر أحمد ياسر ريان، مهاجم النادي الأهلي المُعار إلى صفوف الجونة، إلى جمهور الكرة في مصر وجمهور نادي الزمالك، عقب الأحداث التي شهدتها مباراة الجونة والزمالك، التي أقيمت مساء الأحد الماضي، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز (2018-2019). وحدثت مشادة بين ريان ولاعبي الزمالك في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، سجل للجونة أحمد ياسر ريان في الدقيقة 78، ومحمود شبراوي في الدقيقة 89، وسجل للزمالك طارق حامد في الدقيقة 63، ومحمود عبد العزيز في الدقيقة 94.
تدريبات الأهلي (2)

صفقات الأهلي.. بين مفاوضات جبر ومتولي وأزمة الأجانب

يحاول الأهلى تكوين فريق قوى ينافس على البطولات فى الموسم الجديد بضم صفقات مميزة خلال موسم الانتقالات الصيفى، خصوصًا بعد الهزيمة المذلة التى تلقاها الفريق بخماسية نظيفة أمام ماميلودى صن داونز الجنوب إفريقى، فى ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا (2018-2019). أولى صفقات المارد الأحمر الرسمية، كانت ضم المالى أليو ديانج لمدة 5 مواسم، قادمًا من مولودية الجزائر، بعد سلسلة من المفاوضات استمرت قرابة الشهر، لينضم اللاعب صاحب الـ21 الذى يشغل مركز لاعب الوسط المدافع، وهو أحد لاعبى منتخب مالى الأوليمبى، فى النهاية للأحمر 5 مواسم.
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وكيل «أفشة» يكشف آخر تطورات مفاوضاته مع الأهلي

أوضح عبد الرحمن إسماعيل، وكيل محمد مجدي «أفشة»، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، حقيقة الصور التي تم تداولها خلال الساعات القليلة الماضية، على بعض وسائل الإعلام على أنها توقيع لأفشة للقلعة الحمراء، وكشف وكيل «أفشة»، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الثلاثاء، أن هذه الصور قديمة وقت أن كان اللاعب ضمن صفوف إنبي، وتم التفاوض مع النادي البترولي للحصول على خدماته لكن لم يتم التوصل لاتفاق بشأن الحصول على خدماته ورحل في النهاية لصفوف بيراميدز.
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كانتى

الشكوك تحوم حول لحاق كانتي ببداية الموسم

تحوم الشكوك حول لحاق النجم الفرنسي نجولو كانتي ببداية الموسم الجديد مع فريقه تشيلسي، وذلك بسبب تعرضه لإصابة في الركبة، وعاد كانتي إلى العاصمة البريطانية لندن تاركًا الفترة الإعدادية للموسم الجديد التي يخوضها تشيلسي، من أجل البدء في فترة العلاج والتعافي، وتأتي تلك الإصابة في الوقت الذي لا يتبقى فيه سوى 3 أسابيع فقط على انطلاق الموسم الجديد، الأمر الذي يمثل ضربة موجعة لمدرب الفريق الإنجليزي فرانك لامبارد، وذلك بحسب ما أوردت صحيفة "ذا صن" البريطانية.
دي-خيا

اليونايتد يقترب من تجديد عقد دي خيا بأجر ضخم

ينتظر الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، تجديد تعاقده مع مانشستر يونايتد بعقد طويل الأمد، سيجعله الحارس الأغلى في العالم، وذلك بحسب ما أورده موقع "سكاي سبورتس" البريطاني، حيث من المنتظر أن يتراوح الأجر الأسبوعي للحارس الإسباني ما بين 350 ألف جنيه إسترليني و375 ألف جنيه إسترليني للبقاء في قلعة الأولد ترافورد، وبدأت المفاوضات بين مانشستر يونايتد ودي خيا منذ قرابة العام، إذ ينتهي العقد الحالي للحارس الدولي البالغ من العمر 28 عاما، بنهاية الموسم المقبل، ومن ثم بإمكانه الرحيل بالمجان في صيف 2020.
لوكاكو (1)

إنتر يتقدم بعرض جديد لضم روميلو لوكاكو

من المنتظر أن يتقدم إنتر بعرض جديد لضمن مهاجم مانشستر يونايتد، البلجيكي روميلو لوكاكو، حيث سيصل العرض إلى 60 مليون جنيه إسترليني إضافة إلى الحوافز، وذلك بحسب موقع "سكاي سبورتس" البريطاني، ويعتمد عرض الإنتر على ضم لوكاكو بشكل نهائي بمبلغ قريب من الثمن الذي حدده الشياطين الحمر للموافقة على التفريط في خدمات لوكاكو، وأخبر اليونايتد الأسبوع الماضي، المدير الرياضي لإنتر، بيرو أوزيليو، بأن الإدارة لن توافق على رحيل لوكاكو بأقل من 79 مليون جنيه إسترليني، وهو المبلغ الذي دفعته لإيفرتون في عام 2017 لضم النجم البلجيكي.
بوجبا‎

مانشستر يونايتد يرفع راية التحدي في وجه بوجبا

يبدو أن مانشستر يونايتد قرر الدخول في حرب مع مينو رايولا، وكيل أعمال النجم الفرنسي بول بوجبا، وذلك بعدما رفعت إدارة الشياطين الحمر سقف تطلعاتها، بوضع 180 مليون جنيه إسترليني ثمنا لبوجبا لأي ناد يرغب في ضم اللاعب، وذلك بعدما تعاقد اليونايتد مع بوجبا من صفوف يوفنتوس في صيف 2016 مقابل 89 مليون جنيه إسترليني في صفقة قياسية وقتها، وسبق أن قدرت مانشستر قيمة بوجبا ما بين 150 و160 مليون إسترليني، قبل أن تقرر الإدارة رفع ثمن اللاعب، حسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.
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