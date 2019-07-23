فيرنانديز يجدد رغبته في الانتقال للبريميرليج

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م

برونو فيرنانديز

أعرب متوسط الميدان البرتغالي برونو فيرنانديز، عن رغبته في اللعب في الدوري الإنجليزي، وسط اهتمام كبير من مانشستر يونايتد بالتعاقد معه من صفوف سبورتينج لشبونة هذا الصيف، وقال فيرنانديز حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس": "لا أهتم بسوق الانتقالات، تحدث عن ذلك الأمر مرات عدة، الأمر الذي يشغلني الآن هو اللحاق بطائرة سبورتينج لشبونة المتجهة إلى الولايات المتحدة، هل هذه هي المباراة الأخيرة لي مع الفريق؟ لا أعرف، المدرب هو من يقرر ذلك، سبق وأن صرحت برغبتي باللعب في إنجلترا، ولكني لا أهتم بذلك في الوقت الحالي".

وقال بارنيت في هذا الشأن: "لا توجد هناك أي حيل من أجل إخراج بيل من ريال مدريد، جاريث واحد من أفضل اللاعبين في العالم، ويمكنني أن أضمن للجميع بأنه لن يرحل إلى أي نادي على سبيل الإعارة". ومن المستبعد أن يوافق جاريث بيل على تخفيض أجره الأسبوعي الذي يتقاضاه مع ريال مدريد، وهو الأمر الذي يقلص من عدد الفرق

وقال بارنيت في هذا الشأن: "لا توجد هناك أي حيل من أجل إخراج بيل من ريال مدريد، جاريث واحد من أفضل اللاعبين في العالم، ويمكنني أن أضمن للجميع بأنه لن يرحل إلى أي نادي على سبيل الإعارة".



ومن المستبعد أن يوافق جاريث بيل على تخفيض أجره الأسبوعي الذي يتقاضاه مع ريال مدريد، وهو الأمر الذي يقلص من عدد الفرق القادرة على شراء بيل بصورة نهائية.



وسبق وأن أعلنت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن رغبة ناديي جيانجسو سونينج وبكين جوان الصينيين، في شراء جاريث بيل وتوفير أجر أسبوعي يصل إلى مليون جنيه إسترليني، ليصبح اللاعب الأعلى أجرًا في العالم، إلا أن سوق الانتقالات في الصين سيغلق بعد 8 أيام.



وتابع بارنيت: "بيل لاعب في ريال مدريد وسيبقى في ريال مدريد، وإذا تلقينا عرضًا يناسبنا سيتغير الأمر، عدا ذلك سيبقى في الريال لنهاية عقده".