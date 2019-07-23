الطيران الإيطالي: لم نعلق رحلاتنا إلى القاهرة

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م

الطيران الإيطالي - صورة أرشيفية

أعلنت هيئة الطيران الوطنى الإيطالية، اليوم الثلاثاء، عن عدم وجود أي قرار بتعليق الرحلات الجوية من وإلى القاهرة لأي أسباب، قائلة: "في الوقت الحالي لم تصدر أية معلومات تتعلق بتبني إجراءات ما من قبل السلطات المختصة بمنع الرحلات التي تنطوى على اعتماد حكم التعليق، ونحن على اتصال دائم بوزارة الداخلية، ونتواصل مع الدول الأوروبية والسلطات المختصة الأخرى، ومستعدون لأي تدخل في حالة حدوث تغير في الموقف أو إذا كانت ستصدر توجيهات مختلفة"، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة "بورسا إيطاليا".

وفي ذات السياق، علق متحدث باسم شركة إير فرانس، أول من أمس الأحد، على قرار شركتي الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز)، والألمانية "لوفتهانزا" تعليق رحلاتهما إلى القاهرة بسبب مخاوف أمنية، قائلا: "إن الرحلات إلى القاهرة مستمرة، إذ أنه بالتنسيق مع السلطات الفرنسية والسلطات المحلية في مصر، قررت إير