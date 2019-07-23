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الطيران الإيطالي: لم نعلق رحلاتنا إلى القاهرة

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م
الطيران الإيطالي - صورة أرشيفية
الطيران الإيطالي - صورة أرشيفية
أعلنت هيئة الطيران الوطنى الإيطالية، اليوم الثلاثاء، عن عدم وجود أي قرار بتعليق الرحلات الجوية من وإلى القاهرة لأي أسباب، قائلة: "في الوقت الحالي لم تصدر أية معلومات تتعلق بتبني إجراءات ما من قبل السلطات المختصة بمنع الرحلات التي تنطوى على اعتماد حكم التعليق، ونحن على اتصال دائم بوزارة الداخلية، ونتواصل مع الدول الأوروبية والسلطات المختصة الأخرى، ومستعدون لأي تدخل في حالة حدوث تغير في الموقف أو إذا كانت ستصدر توجيهات مختلفة"، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة "بورسا إيطاليا".
وفي ذات السياق، علق متحدث باسم شركة إير فرانس، أول من أمس الأحد، على قرار شركتي الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز)، والألمانية "لوفتهانزا" تعليق رحلاتهما إلى القاهرة بسبب مخاوف أمنية، قائلا: "إن الرحلات إلى القاهرة مستمرة، إذ أنه بالتنسيق مع السلطات الفرنسية والسلطات المحلية في مصر، قررت إير
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مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

مدبولي يطلب من بعثة البنك الدولي تقريرا لنتائج زيارتهم لمصر

التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، بعثة البنك الدولى المعنية بتقييم أداء الأعمال في مصر، خاصة مؤشر التجارة عبر الحدود، إذ استعرض مدبولي الجهود التي قامت بها الحكومة على مدار الفترة الماضية، لتحسين وضع المؤشرات التى تحتاج إلى مزيد من الإجراءات، وهما مؤشرا التجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، ويأتي ذلك في ضوء إصدار البنك تقريرا سنويا حول (سهولة أداء ممارسة أنشطة الأعمال)، وحضر الاجتماع وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والتجارة والصناعة، والنقل، ونائبا وزير المالية.
سيارة-تعمل-بالغاز-الطبيعي

الوزراء: نستهدف تحويل 142 ألف سيارة للعمل بالغاز

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمتابعة آخر المستجدات بشأن مشروع تحويل السيارات والميكروباصات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بحضور وزير الدولة للإنتاج الحربي اللواء محمد العصار، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، ووزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد المنعم الترّاس، والرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نيفين جامع، ومُمثلي عددٍ من الجهات المعنية.
انقطاع-مياه

غدا.. انقطاع مياه الشرب عن 15 منطقة بالقاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه عن أكثر من 15 منطقة بالمحافظة وهي: "مناطق إسكانات مدينة السلام المختلفة، شارع جمال عبد الناصر ومتفرعاته، مدينة قباء، تقسيم عمر بن الخطاب، معسكرات وزارة الداخلية بشارع جسر السويس، مساكن أطلس، الفاروقية، السجن المركزي، منطقة الشواكر، محطة الصرف الصحى بالجبل الأصفر)، وذلك لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا غدا الأربعاء، وحتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم، نظرا لتحويل مسار خطي المياه الرئيسيين أقطار 1000مم و1200مم المتعارض مع محور ترعة الطوارئ.
8شواطئ-سكندرية-خالفت-البنود-وفرض-غرامة 25-ألف-جنيه‎ (3)

غرامة 25 ألف جنيه على 8 شواطئ مخالفة في الإسكندرية

قال اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن حملات تفتيش متواصلة على الشواطئ لرصد المخالفين لبنود التعاقد، مشيرا إلى توقيع غرامات فورية تصل لـ 25 ألف جنيه على المستأجرين المخالفين بنحو 8 شواطئ. وأوضح أن حملة بدأت على شواطئ المنتزه أول وثان من شاطئ المندرة السياحي والمندرة المميز والعصافرة المميز وأبو هيف، وتم رصد مخالفات زيادة في أسعار التذاكر وزيادة في أسعار رسم دخول دورات المياه وزيادة في عدد التذاكر المباعة، وتم حصر المخالفات وتوقيع الغرامات والجزاءات طبقا لبنود التعاقد والخاصة بالغرامات والمخالفات.
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air-france-الطيران-الفرنسى (1)

«إير فرانس» تعلن استمرار رحلاتها إلى القاهرة

علق متحدث باسم شركة إير فرانس، اليوم الأحد، على قرار شركتي الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز)، والألمانية "لوفتهانزا" تعليق رحلاتهما إلى القاهرة بسبب مخاوف أمنية، قائلا: "إن الرحلات إلى القاهرة مستمرة، إذ أنه بالتنسيق مع السلطات الفرنسية والسلطات المحلية في مصر، قررت إير فرانس مواصلة خدماتها إلى القاهرة"، جاء ذلك في بيان أرسله إلى وكالة "رويترز" للأنباء. وكانت الخطوط الجوية البريطانية، وهي وحدة تابعة لآي.أيه.جي، أعلنت، أمس السبت، أنها ستعلق رحلاتها إلى القاهرة لمدة 7 أيام في إجراء احترازي لأنها تراجع الأمن في مطار القاهرة.
ليبيا - تعبيرية

برلمان ليبيا يقود خريطة طريق حل الأزمة عبر القاهرة

بدأ أول تحرك سياسي يقوده أعضاء مجلس النواب الليبي لتحقيق حل سياسي للأزمة المندلعة من عدة سنوات، خلال مباحثاتهم في القاهرة، برعاية اللجنة الوطنية المعنية بالأزمة الليبية، في إطار الجهود المصرية الرامية لتوحيد رؤى النواب الليبيين تجاه حل يقوده البرلمان الليبي. تأتي الأزمة الليبية في ظل تنازع حكومتين، الأولى في الشرق الليبي وهي الحكومة الليبية المؤقتة وتحظى بثقة مجلس النواب الليبي والأخرى في غرب البلاد وهي حكومة الوفاق وتحظى باعتراف دولي، إلا أن تحالفها مع الميليشيات المسلحة في طرابلس دفع بعض الدول لتجنب التعاون معها.
ارتفاع-درجات-الحرارة (3)

الأرصاد: غدا انخفاض في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، لسود البلاد، غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية، كما تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس، وحالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
السيسى

تكليفات من السيسي بتوطين صناعة السيارات في مصر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برنارد ماتيس رئيس الاتحاد الألماني لصناعة السيارات، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، المهندس كامل الوزير وزير النقل، ولدكتور بدر عبد العاطي سفير مصر في برلين، عدد من مسئولي وزارة التجارة والصناعة، وذلك في إطار زيارة مدبولي الحالية لألمانيا، وصرح بأن توطين صناعة السيارات في مصر إحدى أولويات الحكومة المصرية، بناءً على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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