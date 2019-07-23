لماذا يشن أردوغان حملته ضد اللاجئين في الوقت الحالي؟

تشن السلطات التركية حملة ممنهجة ضد اللاجئين السوريين في العديد من المدن، وذلك بعد تعرض حزب أردوغان لانتقادات واسعة بشأن وجودهم في البلاد وتمتعهم بمواردها

تحرير:محمود نبيل ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٤ م

أردوغان

بدا من الواضح أن الأزمات الاقتصادية التي تعيشها تركيا في الوقت الحال، صدرت العديد من المشكلات إلى قطاعات أخرى في البلاد، خاصة بعد أن بدأت السلطات حملتها ضد اللاجئين السوريين على مدى الأيام القليلة الماضية بشكل عنيف. الأزمات الاقتصادية التي كان لها دور كبير في تحديد توجهات السياسة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، باتت الآن هي المحرك الرئيسي والأول في صدام السلطات بإسطنبول وعدد من المدن التركية مع اللاجئين السوريين، والذين تعرضوا لمضايقات متعددة من الشعب التركي.

واعتقلت السلطات التركية المئات من السوريين واتخذت قرارا بترحيلهم خلال الأسابيع الأخيرة، في واحدة من أقسى الإجراءات القمعية ضد اللاجئين المقيمين في تركيا منذ عام 2011. أردوغان يخالف الدستور.. ويضع تركيا في أزمة سياسية وأكدت صحيفة "واشنطن بوست الأمريكية، أن الجزء الأكبر من الاعتقالات وقع في إسطنبول،