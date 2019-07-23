لماذا يشن أردوغان حملته ضد اللاجئين في الوقت الحالي؟

تشن السلطات التركية حملة ممنهجة ضد اللاجئين السوريين في العديد من المدن، وذلك بعد تعرض حزب أردوغان لانتقادات واسعة بشأن وجودهم في البلاد وتمتعهم بمواردها
بدا من الواضح أن الأزمات الاقتصادية التي تعيشها تركيا في الوقت الحال، صدرت العديد من المشكلات إلى قطاعات أخرى في البلاد، خاصة بعد أن بدأت السلطات حملتها ضد اللاجئين السوريين على مدى الأيام القليلة الماضية بشكل عنيف.
الأزمات الاقتصادية التي كان لها دور كبير في تحديد توجهات السياسة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، باتت الآن هي المحرك الرئيسي والأول في صدام السلطات بإسطنبول وعدد من المدن التركية مع اللاجئين السوريين، والذين تعرضوا لمضايقات متعددة من الشعب التركي.
واعتقلت السلطات التركية المئات من السوريين واتخذت قرارا بترحيلهم خلال الأسابيع الأخيرة، في واحدة من أقسى الإجراءات القمعية ضد اللاجئين المقيمين في تركيا منذ عام 2011.
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وأكدت صحيفة "واشنطن بوست الأمريكية، أن الجزء الأكبر من الاعتقالات وقع في إسطنبول،
واعتقلت السلطات التركية المئات من السوريين واتخذت قرارا بترحيلهم خلال الأسابيع الأخيرة، في واحدة من أقسى الإجراءات القمعية ضد اللاجئين المقيمين في تركيا منذ عام 2011.
أردوغان يخالف الدستور.. ويضع تركيا في أزمة سياسية
وأكدت صحيفة "واشنطن بوست الأمريكية، أن الجزء الأكبر من الاعتقالات وقع في إسطنبول، وهي أكبر مدن تركيا والوجهة الرئيسية للاجئين بسبب توفر فرص العمل، مشيرة إلى أن بعض التقارير أكدت ترحيلهم إلى مناطق في شمال سوريا تعاني من عدم الاستقرار والعنف، بما في ذلك محافظة إدلب.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أنه كان من الصعب تحديد عدد الأشخاص الذين تم ترحيلهم بالضبط، بينما قال المدافعون عن اللاجئين إن المئات قد تم اعتقالهم، ثم وضعوا في حافلات وأنزلوا عند الحدود مع سوريا، وذلك دون إخبارهم عن الوجهة الرئيسية لهم.
وتشير عمليات الترحيل، التي تسببت في حدوث هزة بأعداد اللاجئين السوريين في إسطنبول، إلى تحول واضح في سياسة تركيا، والتي تستضيف أكثر من 3.6 مليون سوري بعد أن أبقت حدودها مع بلادهم مفتوحة لسنوات طويلة.
وفي الآونة الأخيرة تحركت تركيا لوقف تدفق المهاجرين من خلال تشديد الأمن على الحدود والحد بشكل متزايد من تحركات السوريين داخل تركيا.
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وتعتبر الإجراءات الأكثر صرامة نتيجة جزئية لصفقة 2016 بين تركيا والاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى منع مرور اللاجئين إلى داخل القارة، لكن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان أُجبرت أيضًا على اتخاذ قرار بشأن اللاجئين، في محاولة لإسكات الشعب التركي، والذي بدا قلقًا من الانهيار الاقتصادي الذي تعيشه أنقرة في الوقت الحالي.
وحسب الصحيفة الأمريكية، فإن محللين أكدوا أن وجود اللاجئين السوريين في تركيا، أثار قلقًا وسط تباطؤ اقتصادي واضح أدى إلى اعتقاد الأتراك أن السوريين يقللون من فرصهم في العمل وتشغيل الأموال وإقامة المشروعات.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن المشاعر المعادية لسوريا ارتفعت بشكل واضح خلال الحملة الانتخابية الأخيرة في تركيا، والتي انتقد فيها العديد من الناخبين حزب العدالة والتنمية، لاستيعابهم اللاجئين وتزويدهم بموارد الدولة، بما في ذلك التعليم والرعاية الطبية.
وقال سيناي أوزدن، الباحث التركي المتخصص في دراسات اللاجئين، عن عمليات الترحيل: "كنا نتوقع هذا، لكنني لم أكن أتوقع أن تكون بمثل هذه القسوة والسرعة".
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وأضاف: "لم يكن لدى السوريين حق في الاحتجاج لأنهم يعتبرون ضيوفًا من قبل الحكومة التركية وليسوا من اللاجئين المحميين قانونًا".
وأوضح أوزدن أن عدم إضفاء الشرعية على وجودهم بشكل كامل، مكن الدولة من ممارسة مثل هذه السياسات مع اللاجئين السوريين.
واستخدم الرئيس التركي اللاجئين على المستوى السياسي، عندما حاول أن يحصد العديد من المكاسب على مستوى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والاتحاد الأوروبي، مستغلا موقع بلاده كبوابة يمكنها منع تدفق اللاجئين إلى داخل القارة.