رياضة

وكيل أعمال بيل يرفض رحيله على سبيل الإعارة

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ م
جاريث بيل
جاريث بيل
أكد جوناثان بارنيت وكيل أعمال جاريث بيل، بأن النجم الويلزي لن يرحل هذا الصيف عن ريال مدريد على سبيل الإعارة، وذلك بحسب ما نقل موقع "سكاي سبورتس" البريطاني، وخرج النجم الويزلي البالغ من العمر 30 عامًا من حسابات زين الدين زيدان، مدرب الفريق الملكي، للموسم الجديد، بعدما أكد المدرب الفرنسي بأنه من الأفضل رحيل اللاعب عن صفوف المرينجي سريعًا، ومع ذلك أكد وكيل أعماله، أنه في حال تمت أي صفقة، فستكون انتقالا نهائيا إلى أي فريق آخر، وليس على سبيل الإعارة كما أوردت بعد التقارير الصحفية.
وقال بارنيت في هذا الشأن: "لن توجد هناك أي حيل من أجل إخراج بيل من ريال مدريد، جاريث واحد من أفضل اللاعبين في العالم، ويمكنني أن أضمن للجميع بأنه لن يرحل إلى أي ناد على سبيل الإعارة". ومن المستبعد أن يوافق جاريث بيل على تخفيض أجره الأسبوعي الذي يتقاضاه مع ريال مدريد، وهو الأمر الذي يقلص من عدد الفرق
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أحمد ياسر ريان يعتذر إلى جمهور الزمالك

اعتذر أحمد ياسر ريان، مهاجم النادي الأهلي المُعار إلى صفوف الجونة، إلى جمهور الكرة في مصر وجمهور نادي الزمالك، عقب الأحداث التي شهدتها مباراة الجونة والزمالك، التي أقيمت مساء الأحد الماضي، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز (2018-2019). وحدثت مشادة بين ريان ولاعبي الزمالك في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، سجل للجونة أحمد ياسر ريان في الدقيقة 78، ومحمود شبراوي في الدقيقة 89، وسجل للزمالك طارق حامد في الدقيقة 63، ومحمود عبد العزيز في الدقيقة 94.
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صفقات الأهلي.. بين مفاوضات جبر ومتولي وأزمة الأجانب

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وكيل «أفشة» يكشف آخر تطورات مفاوضاته مع الأهلي

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هل أهان زيدان جاريث بيل؟.. مدرب الريال يجيب

قال الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، إنه لم يقصد التقليل من احترامه للويلزي جاريث بيل، نجم الفريق الملكي، خلال تصريحاته عن رحيله عقب مواجهة بايرن ميونخ الودية الأخيرة. وخلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة الميرينجي وآرسنال الودية، قال مدرب ريال مدريد: "في بعض الأحيان لغتي الإسبانية لا تكون واضحة، لكنني سأكون واضحا للغاية.. أنا لم أقلل من احترام أي شخص، وخاصةً لو كان لاعبًا، فأنا دائمًا معهم، والنادي كان يعمل على خروج جاريث بيل".
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سر رفض مانشستر يونايتد التعاقد مع بيل

كشفت صحيفة "Evening Standard" الإنجليزية، اليوم الاثنين، سبب رفض النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، التعاقد مع الويلزي جاريث بيل، نجم ريال مدريد الإسباني، على الرغم من أن اسم بيل ارتبط بمانشستر يونايتد في السنوات الأخيرة، حيث سعى الشياطين الحمر لضمه أكثر من مرة، لكن سولسكاير رفض التعاقد معه هذا الصيف، وبحسب "Evening Standard"، فإن سولسكاير يرغب في تقليل المُعدل العمري للاعبي الفريق، ولذلك لن يقبل بضم بيل صاحب الـ30 عاما.
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عرض ضخم من الدوري الصيني بانتظار جاريث بيل

تلقى النجم الويلزي جاريث بيل عرضًا للانتقال إلى الدوري الصيني مقابل الحصول على أجر أسبوعي يصل إلى مليون جنيه إسترليني، وذلك عبر نادي بكين جوان، ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، رغبته في رحيل بيل البالغ من العمر 30 عامًا، مع وجود اهتمام من بعض الأندية بضمه؛ مثل بايرن ميونيخ، وباريس سان جيرمان الذي قد يتعاقد معه في صفقة تبادلية مع نيمار، ويحصل بيل في الوقت الحالي على أجر أسبوعي يصل إلى 650 ألف جنيه إسترليني، وفي حال وافق على العرض الصيني، سيصبح أعلى اللاعبين أجرًا في العالم.
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وكيل أعمال بيل يصف تصريحات زيدان بالعار

وصف جوناثان بارنيت، وكيل أعمال النجم الويلزي جاريث بيل، تصريحات مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، والتي طالب من خلالها بضرورة رحيل بيل بأقصى سرعة ممكنة، بـ"العار". وقال زيدان عقب خسارته ودية بايرن ميونيخ، فجر اليوم الأحد: "لم يشارك بيل في المباراة لكونه قريبا للغاية من الرحيل، ونأمل في رحيله بأقصى سرعة ممكنة، وسيكون ذلك القرار المثالي لجميع الأطراف، ونحن نعمل في الوقت الحالي على تمهيد انتقاله إلى نادٍ آخر"، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية.
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