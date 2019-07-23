وكيل أعمال بيل يرفض رحيله على سبيل الإعارة

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ م

جاريث بيل

أكد جوناثان بارنيت وكيل أعمال جاريث بيل، بأن النجم الويلزي لن يرحل هذا الصيف عن ريال مدريد على سبيل الإعارة، وذلك بحسب ما نقل موقع "سكاي سبورتس" البريطاني، وخرج النجم الويزلي البالغ من العمر 30 عامًا من حسابات زين الدين زيدان، مدرب الفريق الملكي، للموسم الجديد، بعدما أكد المدرب الفرنسي بأنه من الأفضل رحيل اللاعب عن صفوف المرينجي سريعًا، ومع ذلك أكد وكيل أعماله، أنه في حال تمت أي صفقة، فستكون انتقالا نهائيا إلى أي فريق آخر، وليس على سبيل الإعارة كما أوردت بعد التقارير الصحفية.

وقال بارنيت في هذا الشأن: "لن توجد هناك أي حيل من أجل إخراج بيل من ريال مدريد، جاريث واحد من أفضل اللاعبين في العالم، ويمكنني أن أضمن للجميع بأنه لن يرحل إلى أي ناد على سبيل الإعارة". ومن المستبعد أن يوافق جاريث بيل على تخفيض أجره الأسبوعي الذي يتقاضاه مع ريال مدريد، وهو الأمر الذي يقلص من عدد الفرق

وقال بارنيت في هذا الشأن: "لن توجد هناك أي حيل من أجل إخراج بيل من ريال مدريد، جاريث واحد من أفضل اللاعبين في العالم، ويمكنني أن أضمن للجميع بأنه لن يرحل إلى أي ناد على سبيل الإعارة".



ومن المستبعد أن يوافق جاريث بيل على تخفيض أجره الأسبوعي الذي يتقاضاه مع ريال مدريد، وهو الأمر الذي يقلص من عدد الفرق القادرة على شراء بيل بصورة نهائية.



وسبق وأن أعلنت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن رغبة ناديي جيانجسو سونينج وبكين جوان الصينيين، في شراء جاريث بيل وتوفير أجر أسبوعي يصل إلى مليون جنيه إسترليني، ليصبح اللاعب الأعلى أجرًا في العالم، إلا أن سوق الانتقالات في الصين سيغلق بعد 8 أيام.



وتابع بارنيت: "بيل لاعب في ريال مدريد وسيبقى في ريال مدريد، وإذا تلقينا عرضًا يناسبنا سيتغير الأمر، عدا ذلك سيبقى في الريال لنهاية عقده".