جريمة

بعد 48 ساعة.. القبض على قاتل لواء بالمعاش في فيصل

تحرير:محمد أبو زيد ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٨ م
متهم - أرشيفية
متهم - أرشيفية
تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف غموض واقعة مقتل بالمعاش بمنطقة فيصل حيث تم تحديد هوية المتهم بارتكاب الواقعة وكشف ملابسات الحادث، وتبين أنه يدعى "محمد"30 عاما، سائق توكتوك وكان يعمل حارسا للعقار الذي يقيم فيه المجني عليه وتركه منذ فترة، وبعد استصدار إذن من النيابة تم ضبطه في أحد الأكمنة واقتياده إلى القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بدافع السرقة حيث توجه يوم الواقعة إلى شقة المجني عليه وضربه بألة حالة على رأسه وقام بسرقة مبلغ مالي وهاتف محمول وفر هاربا من مسرح الجريمة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي العميد وائل هلال مأمور قسم شرطة الهرم، بلاغًا من أحد الأشخاص بالعثور على جثة "عزت.أ"65 عاما، لواء سابق بالمعاش وصاحب شركة بلاستيك بشارع المنشية مقتولا داخل شقته. كشفت المعاينة، أن الجثة بها آثار ضربة بآلة حادة في منطقة الرأس واختفاء نقوده وهاتفه المحمول، تم تشكيل فريق بحث
اقرأ المزيد
جثه -علي-الطريق (1)

بالشرشرة..فلاح يقتل ابن عمه لخلاف على «الحد» بالمنيا

قتل مزارع ابن عمه داخل إحدى قرى مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، مستخدما آلة حصاد "شرشرة"؛ بسبب خلاف على حدود أرض زراعية، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، وتلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي، بتلقيه بلاغا من الدكتور إسحق إبراهيم فارس، مدير مستشفى ملوي العام، بوصول "محمد.ع.م، 55 عامًا"، وشهرته "ندير" مزارع ومقيم بقرية أم قمص، التابعة لمركز ملوي، جثة هامدة، وبمناظرة الجثة، تبين وجود آثار طعنة نافذة بالرقبة.
طعن-بالسكين

ذبح وحرق.. قصة أبوين ذاقا «العذاب» على يد ابنيهما

أبناء بقلوب متحجرة صارت موطنا لنكران الجميل، أعمتهم الدنيا وانتزعت الرحمة من قلوبهم، وتوغل في ضمائرهم السواد، وسكن الطمع في أعماق نفوسهم، ارتكبوا أبشع الجرائم في حق من منحهم الحياة. آباء تذوقوا مرارة الجحود، وقلة الأصل من أقرب الناس إليهم، إذ رفع أبناؤهم راية العصيان وتخطوا حدود التمرد وتجردوا من كل معاني الإنسانية وكتبوا نهايات مفجعة لآبائهم تشيب لها الولدان، فهذا عاق يذبح والده وآخر يحرق بيديه الآثمتين من حمله على يديه طفلا ولم يرحمه بعدما بلغ من العمر أرذله.
تسول

«انزلي اشحتي».. أب يُعذب طفلته لإجبارها على التسول

تجرّد عامل، في نهاية العقد الخامس من عمره، من آدميته، بعدما سول له الشيطان تعذيب طفلته والنيل من براءتها؛ لا لشيء إلا لأنها رفضت النزول إلى الشارع لأجل التسول والإنفاق عليه بدلًا من أن يعمل هو ويُنفق عليها وعلى لهوها وطفولتها التي باتت بائسة في أحضان أبٍ غير مسئول، لينتهي به المطاف مُكبلًا بين رجال مباحث قسم شرطة فاقوس، التابع لمديرية أمن الشرقية، والذين إصطحبوه إلى حجز القسم، وجرى التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار عمرو الباز، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
زواج- القاصرات

عمرها 13 سنة.. القبض على أب زوّج طفلته بالشرقية

مأساة جديدة وقضية محل تحقيق تنضم لسجل «زواج الأطفال»، تلك التي حدثت بدائرة قسم شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية. حيث ألقى رجال مباحث القسم القبض على عامل، في بداية العقد الخامس من العمر، على خلفية اتهامه بتزويج ابنته، الطفلة التي بالكاد أتمت سنوات عمرها نهاية المرحلة الابتدائية من مراحل التعليم والدراسة، إلا أن الصدمة في الأمر أن الطفلة أنجبت رضيعًا وهي بالكاد على وشك أن تُتم ربيعها الثالث عشر، بينما جرى التحفظ على الأب تحت تصرف النيابة العامة.
اقرأ المزيد من الأخبار
اغتصاب (2)

البريئة والذئاب..تفاصيل جريمة هتك عرض على ضفاف النيل

ثرثرة على ضفاف النيل، بين صديقين كان ثالثهما الشيطان، زين لهما فعل الموبقات وساقهما نحو الشهوة الحرام، ضربا بكل القيم عرض الحائط وفعلا أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، ولكن عدالة السماء كانت تقف لهما بالمرصاد بعد أن انتهت جلستهما خرجا يجوبان الشوارع بحثا عن فريسة يشبعان فيها رغباتهما المكبوتة، حتى قابلا ملاكا تسير على الأرض، قدر لها أن تكون في طريقهما. كانت الفتاة لا تعرف سوى الشارع وجدا فيها ضالتهما المنشودة بعدما اكتشفا أنها معاقة ذهنيا، وبقلوب لا تعرف الرحمة قررا اغتصابها، ولكن جاء الرد سريعا من السماء، إذ غرق أحدهما وقبض على الآخر.
جثة-فى-شقة

سر التوصيلة الأخيرة لذبيح على الطريق وقتيل بالمصرف

من صحراء مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة إلى أحد المصارف المائية بمحافظة دمياط، كانت السرقة هي الدافع الرئيسي وراء مقتل سائقين، ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات الجريمتين في توقيت متزامن تحت إشراف اللواء علاء سليم، مدير قطاع مصلحة الأمن العام، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، التي تتركز في المقام الأول على مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط الخارجين عن القانون ومرتكبى جرائم القتل لما تمثل من خطورة على المجتمع.
جثه -علي-الطريق (2)

طلب صداقة و13 طعنة.. حكاية «أميرة» والحبيب الخائن

طلب صداقة ومكالمة فلقاء فخيانة فجريمة قتل، تلخص الكلمات السابقة تفاصيل جريمة دارت أحداثها في صحراء مركز العياط جنوبي محافظة الجيزة، عندما دافعت فتاة قاصر عن أعز ما تملك، رافضة التفريط في شرفها وتسليم جسدها إلى شاب غلبته شهوته الدنيئة وسيطرت نزواته الشيطانية على أفكاره وجوارحه، اتفق مع صديقه على خطة غلب عليها المكر والدهاء بمساعدته في استدراج صديقته، ومن ثم مواقعتها جنسيا، اتخذ من سيارته الميكروباص التي يقودها وسيلة لتنفيذ ما يدور في مخيلته لكن الفتاة أردته قتيلا.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

أمن الجيزة يضبط 35 مشتبها فيه بالمنطقة الأثرية

أعدت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين. واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما. وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط، وإحالتها إلى النيابات المختصة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org