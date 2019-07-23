بعد 48 ساعة.. القبض على قاتل لواء بالمعاش في فيصل

تحرير:محمد أبو زيد ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٨ م

متهم - أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف غموض واقعة مقتل بالمعاش بمنطقة فيصل حيث تم تحديد هوية المتهم بارتكاب الواقعة وكشف ملابسات الحادث، وتبين أنه يدعى "محمد"30 عاما، سائق توكتوك وكان يعمل حارسا للعقار الذي يقيم فيه المجني عليه وتركه منذ فترة، وبعد استصدار إذن من النيابة تم ضبطه في أحد الأكمنة واقتياده إلى القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بدافع السرقة حيث توجه يوم الواقعة إلى شقة المجني عليه وضربه بألة حالة على رأسه وقام بسرقة مبلغ مالي وهاتف محمول وفر هاربا من مسرح الجريمة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي العميد وائل هلال مأمور قسم شرطة الهرم، بلاغًا من أحد الأشخاص بالعثور على جثة "عزت.أ"65 عاما، لواء سابق بالمعاش وصاحب شركة بلاستيك بشارع المنشية مقتولا داخل شقته. كشفت المعاينة، أن الجثة بها آثار ضربة بآلة حادة في منطقة الرأس واختفاء نقوده وهاتفه المحمول، تم تشكيل فريق بحث