مدبولي يطلب من بعثة البنك الدولي تقريرا لنتائج زيارتهم لمصر

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، بعثة البنك الدولى المعنية بتقييم أداء الأعمال في مصر، خاصة مؤشر التجارة عبر الحدود، إذ استعرض مدبولي الجهود التي قامت بها الحكومة على مدار الفترة الماضية، لتحسين وضع المؤشرات التى تحتاج إلى مزيد من الإجراءات، وهما مؤشرا التجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، ويأتي ذلك في ضوء إصدار البنك تقريرا سنويا حول (سهولة أداء ممارسة أنشطة الأعمال)، وحضر الاجتماع وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والتجارة والصناعة، والنقل، ونائبا وزير المالية.

وطلب مدبولي، من وفد البنك موافاته بنتائج التقييم فى ختام زيارتهم الحالية للقاهرة، بما في ذلك منظومة الشباك الواحد، والخدمات والتيسيرات التي تقدمها مراكز خدمات المستثمرين، في ضوء ما أبداه الوفد من إشادة بها.يذكر أن تقرير سهولة أداء ممارسة الأعمال لعام 2019، أعلن أن مصر قفزت 8 مراكز لتصل للمرتبة 120 من