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أول تصريح لجونسون بعد توليه رئاسة وزراء بريطانيا

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٦ م
بوريس جونسون - صورة أرشيفية
بوريس جونسون - صورة أرشيفية
قال بوريس جونسون بعد فوزه برئاسة حزب المحافظين، وبالتالي رئاسة وزراء بريطانيا: "يسعدني أن أتحمل هذه المسؤولية، في هذه اللحظة التاريخية، أدعو إلى تضافر الجهود نحو التجارة الحرة والصداقة والأمن مع الأوروبيين، وسنبذل جهدنا في المضي قدما في هذه المرحلة الصعبة"، مضيفا: "سيتم إنجاز البريكست في 31 أكتوبر المقبل، أي في الموعد المقرر له، وسيشكل فريق عمل جديدا خلال الأيام المقبلة". وفي خطابه الأول، تعهد جونسون بالاهتمام بالطبقات الفقيرة والمهمشة في بريطانيا، كما قال: "متأكدون من قدرتنا على تحقيق النتائج المطلوبة لصالح الشعب البريطاني".
وأعرب جونسون، في تغريدة على "تويتر" عن سعادته لتوليه منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة، متعهدا بالعمل على إتمام اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قائلا: "شكرا لكم جميعا لاختياري لهذا المنصب وإنه لشرف عظيم لي، لقد انتهت الحملة وحان وقت العمل الجاد من أجل توحيد البلاد والحزب، والتوصل لاتفاق خاص بالبريكست
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طهران أم واشنطن.. من ينجح في استقطاب بوريس جونسون؟

على الرغم من كون المؤشرات الأولية جميعها رجحت كفته في انتخابات حزب المحافظين، فإن تولي بوريس جونسون بشكل رسمي مهام قيادة الحكومة في المملكة المتحدة يمكن أن يشهد ردود فعل متنوعة ومتباينة من جانب أطراف عديدة خلال الوقت الحالي. ولا شك أن تعامل البلدان على مستوى العالم بشكل رسمي مع بوريس جونسون، والذي بات رئيسًا لحكومة بريطانيا منذ ساعات قليلة، قد يكون له أبعاد سياسية تتجاوز العلاقات الدبلوماسية بشكلها المعروف، خاصة أن جونسون يتولى القيادة في توقيت عصيب لبريطانيا.
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أزمات في انتظار جونسون رئيس وزراء بريطانيا الجديد

فاز بوريس جونسون في انتخابات قيادة حزب المحافظين البريطاني الحاكم، وسيتولى منصب رئيس الوزراء خلفا للمنتهية ولايتها تيريزا ماي عندما تتنحى غدا الأربعاء. وعُين جونسون عمدة لندن السابق ووزير الخارجية البريطاني السابق، رسميا كزعيم جديد لحزب المحافظين، متغلبا على منافسه جيريمي هانت في اقتراع لأعضاء الحزب. وتأتي هذه الانتخابات بعد أن اضطرت ماي المحاصرة إلى الاستقالة بعد أن فقدت دعم حكومتها، وقد سئم الكثير من عدم قدرتها على تأمين خروج المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي.
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لماذا يشن أردوغان حملته ضد اللاجئين في الوقت الحالي؟

بدا من الواضح أن الأزمات الاقتصادية التي تعيشها تركيا في الوقت الحال، صدرت العديد من المشكلات إلى قطاعات أخرى في البلاد، خاصة بعد أن بدأت السلطات حملتها ضد اللاجئين السوريين على مدى الأيام القليلة الماضية بشكل عنيف. الأزمات الاقتصادية التي كان لها دور كبير في تحديد توجهات السياسة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، باتت الآن هي المحرك الرئيسي والأول في صدام السلطات بإسطنبول وعدد من المدن التركية مع اللاجئين السوريين، والذين تعرضوا لمضايقات متعددة من الشعب التركي.
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أوروبا على خط الاستواء.. 6 دول تستقبل موجة حارة

قالت كلير نوليس المتحدثة باسم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إن أجزاء كبيرة من أوروبا سوف تشهد موجة حارة أخرى هذا الأسبوع، مع توقع بأن يتم تسجيل أرقام جديدة"، إذ أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في أجزاء من ألمانيا ودول البنلوكس (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج)، وذلك في ذروة الموجة، غدا الأربعاء وبعد غد الخميس، مشيرة إلى أن فرنسا سجلت الليلة الماضية عددا من سجلات درجات الحرارة الدنيا في الجنوب الغربي بما في ذلك 24.8 في (بوردو) و24.6 في (تولوز).
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بوريس-جونسون

«المحافظين» يختار بوريس جونسون رئيسا لوزراء بريطانيا

أعلن حزب المحافظين البريطاني، اليوم الثلاثاء، عن اختيار بوريس جونسون زعيما جديدا للحزب، ليصبح بعد ذلك رئيسا جديدا للوزراء خلفا لرئيسة الوزراء تيريزا ماي المستقيلة من منصبها، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة البريطانية لندن. وقالت نائبة رئيس لجنة 1922 التنفيذية في حزب المحافظين البريطاني شيريل جيلان، إن نسبة المشاركة في عملية التصويت لاختيار زعيم جديد للحزب بلغت 87.4% من أصوات الأعضاء، إذ حصل جونسون على 92 ألفا و153 صوتا، كما حصل منافسه وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت على 46 ألفا و656 صوتا.
جيرمي هانت وبوريس جونسون

في انتخابات بريطانيا.. هل يستطيع هانت هزيمة جونسون؟

وصل قطار انتخابات رئيس حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا إلى محطته الأخيرة، حيث يدلي أعضاء الحزب بأصواتهم اليوم لاختيار رئيس وزراء البلاد، على أن تعلن النتائج غدا الثلاثاء. سيختار أعضاء الحزب، البالغ عددهم نحو 160 ألف عضو، بين جيريمي هانت وبوريس جونسون، لتحديد من سيكون رئيس وزراء المملكة المتحدة المقبل لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي. وينظر إلى جونسون على أنه المرشح الأقرب للفوز بالمنصب، حيث وصل إلى المرحلة الأخيرة من التصويت بسهولة، بعد أن حصل على أصوات أكثر من 100 عضو في البرلمان من حزب المحافظين في كل جولة.
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«كابوس البريكست» يطارد المرشحين لخلافة ماي

عندما يتولى رئيس وزراء بريطانيا الجديد السلطة من تيريزا ماي، يوم الأربعاء المقبل، فقد يندم على الفور على توليه هذا المنصب الذي لا يحسد عليه. حيث سيكون أمام شاغل المقعد الجديد مهمة واحدة فقط، وهي النجاح فيما فشلت فيه مايو، وتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست". ويقول كل من بوريس جونسون وجيريمي هانت، الرجلين المتنافسين على المنصب، إنهما لا يستطيعان فقط تأمين اتفاق "بريكست" جديد، بل سيكونان قادرين أيضًا على إقناع عدد كاف من المشرعين في مجلس العموم بالتصويت عليه.
جيرمي هانت وبوريس جونسون

البريكست وترامب يشعلان أول مناظرة بين جونسون وهانت

يبدو أن معركة الفوز بمنصب رئيس الوزراء البريطاني دخلت في مرحلة جديدة من التصعيد، بعد أول مناظرة بين المنافسين النهائيين، وزيري الخارجية الحالي والسابق، جيرمي هانت، وبوريس جونسون. وشهدت المناظرة التي أذيعت على الهواء مباشرة، أمس الثلاثاء، تبادل هانت وجونسون "الاتهامات السياسية" حول عدة قضايا، أبرزها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، والعلاقات بين بريطانيا والولايات المتحدة. اتهم هانت منافسه بعدم استعداده لتنفيذ وعوده بالاستقالة من منصب رئيس الوزراء إذا لم يحقق "البريكست" في موعده المحدد، 31 أكتوبر المقبل.
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