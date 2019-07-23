أول تصريح لجونسون بعد توليه رئاسة وزراء بريطانيا

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٦ م

بوريس جونسون - صورة أرشيفية

قال بوريس جونسون بعد فوزه برئاسة حزب المحافظين، وبالتالي رئاسة وزراء بريطانيا: "يسعدني أن أتحمل هذه المسؤولية، في هذه اللحظة التاريخية، أدعو إلى تضافر الجهود نحو التجارة الحرة والصداقة والأمن مع الأوروبيين، وسنبذل جهدنا في المضي قدما في هذه المرحلة الصعبة"، مضيفا: "سيتم إنجاز البريكست في 31 أكتوبر المقبل، أي في الموعد المقرر له، وسيشكل فريق عمل جديدا خلال الأيام المقبلة". وفي خطابه الأول، تعهد جونسون بالاهتمام بالطبقات الفقيرة والمهمشة في بريطانيا، كما قال: "متأكدون من قدرتنا على تحقيق النتائج المطلوبة لصالح الشعب البريطاني".

وأعرب جونسون، في تغريدة على "تويتر" عن سعادته لتوليه منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة، متعهدا بالعمل على إتمام اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قائلا: "شكرا لكم جميعا لاختياري لهذا المنصب وإنه لشرف عظيم لي، لقد انتهت الحملة وحان وقت العمل الجاد من أجل توحيد البلاد والحزب، والتوصل لاتفاق خاص بالبريكست