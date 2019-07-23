غدا.. مصر تستلم طائرة الأحلام الخامسة

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٦ م

طائرة الأحلام - صورة أرشيفية

احتفلت شركة مصر للطيران، باستلام الطائرة الخامسة من طراز بوينج "B787-9Dreamliner" التي يتم تشغليها لأول مرة باستخدام الوقود الحيوي، وتصل القاهرة، غدا الأربعاء، قادمة من مركز تسليم الطائرات بمقر مصنع ايفيريت بسياتل بالولايات المتحدة، موضحة أنه شارك في الحفل عدد من الشركات الرائدة في صناعة النقل الجوي وهي بوينج، وآيركاب، ورولزرويس، وشركة اپيك، إحدى الشركات المتخصصة في تصنيع الوقود الحيوي، مشيرة إلى أن الطائرة ستقلع من أمريكا خلال ساعات في أطول رحلة طيران في تاريخ الطيران المدني المصري.

وقال رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران الطيار أحمد عادل، في بيان للشركة، اليوم الثلاثاء، إن الطائرة -المعروفة بطائرة الأحلام- ستغادر على رحلة رقم MS3330 لتصل مطار القاهرة الدولي غدا، مشيرا إلى أن الطائرة تأتي ضمن 6 طائرات تعاقدت عليهم الشركة من نفس الطراز.وأضاف عادل أن أول طائرة انضمت إلى أسطول الشركة