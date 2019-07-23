السودان: توافق بين قوى التغيير والجبهة الثورية
٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ م
مظاهرات السودان - صورة أرشيفية
أعلنت قناة العربية، في نبأ عاجل لها، اليوم الثلاثاء، أن توافقا حدث بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية في السودان على التمثيل في المجلس السيادي، وأن الاتفاق شمل تسمية رئيس وزراء السودان الجديد، إذ أنه تم الاتفاق على 3 مقاعد لقوى للحرية والتغيير و2 للجبهة الثورية في المجلس السيادي. وكانت مشاورات واسعة بدأت، يوم السبت الماضي، بين قوى الحرية والتغيير ومكونات الجبهة الثورية والحركات المسلحة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور الوسيط الإفريقي السفير محمد الحسن لبات.
من ناحية أخرى، وقع قادة الجيش وحركة الاحتجاج، يوم الأربعاء الماضي، بالأحرف الأولى اتفاقا لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تدير البلاد لمرحلة تستمر 39 شهراً، وهو أحد المطالب الرئيسية للمحتجين. وقال المتحدث الرسمي باسم التجمع محمد ناجي الأصم، إن الخطوة التي يقوم بها التجمع، تأتي في إطار
من ناحية أخرى، وقع قادة الجيش وحركة الاحتجاج، يوم الأربعاء الماضي، بالأحرف الأولى اتفاقا لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تدير البلاد لمرحلة تستمر 39 شهراً، وهو أحد المطالب الرئيسية للمحتجين. وقال المتحدث الرسمي باسم التجمع محمد ناجي الأصم، إن الخطوة التي يقوم بها التجمع، تأتي في إطار بحث مرحلة الـ200 يوم الأولى من الحكم المدني مع عبد الله حمدوك.
وأوضح الأصم أن ترشيح حمدوك هو خطوة إيجابية، مشددا على تمثيل الشباب والمرأة في جميع هياكل الحكم، باعتبار أنهما من الفئات التي أدت إلى التغيير وأسهمت في الثورة التي حدثت في السودان.
وفي يونيو الماضي، وقبل توقيع الاتفاق، ذكرت قوى الحرية والتغيير المعارضة في السودان، أنه سيتم ترشيح عبد الله حمدوك رئيسًا لمجلس الوزراء. (التفاصيل)