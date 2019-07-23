السودان: توافق بين قوى التغيير والجبهة الثورية

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ م

مظاهرات السودان - صورة أرشيفية

أعلنت قناة العربية، في نبأ عاجل لها، اليوم الثلاثاء، أن توافقا حدث بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية في السودان على التمثيل في المجلس السيادي، وأن الاتفاق شمل تسمية رئيس وزراء السودان الجديد، إذ أنه تم الاتفاق على 3 مقاعد لقوى للحرية والتغيير و2 للجبهة الثورية في المجلس السيادي. وكانت مشاورات واسعة بدأت، يوم السبت الماضي، بين قوى الحرية والتغيير ومكونات الجبهة الثورية والحركات المسلحة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور الوسيط الإفريقي السفير محمد الحسن لبات.

من ناحية أخرى، وقع قادة الجيش وحركة الاحتجاج، يوم الأربعاء الماضي، بالأحرف الأولى اتفاقا لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تدير البلاد لمرحلة تستمر 39 شهراً، وهو أحد المطالب الرئيسية للمحتجين. وقال المتحدث الرسمي باسم التجمع محمد ناجي الأصم، إن الخطوة التي يقوم بها التجمع، تأتي في إطار