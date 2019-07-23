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السودان: توافق بين قوى التغيير والجبهة الثورية

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ م
مظاهرات السودان - صورة أرشيفية
مظاهرات السودان - صورة أرشيفية
أعلنت قناة العربية، في نبأ عاجل لها، اليوم الثلاثاء، أن توافقا حدث بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية في السودان على التمثيل في المجلس السيادي، وأن الاتفاق شمل تسمية رئيس وزراء السودان الجديد، إذ أنه تم الاتفاق على 3 مقاعد لقوى للحرية والتغيير و2 للجبهة الثورية في المجلس السيادي. وكانت مشاورات واسعة بدأت، يوم السبت الماضي، بين قوى الحرية والتغيير ومكونات الجبهة الثورية والحركات المسلحة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور الوسيط الإفريقي السفير محمد الحسن لبات.
من ناحية أخرى، وقع قادة الجيش وحركة الاحتجاج، يوم الأربعاء الماضي، بالأحرف الأولى اتفاقا لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تدير البلاد لمرحلة تستمر 39 شهراً، وهو أحد المطالب الرئيسية للمحتجين. وقال المتحدث الرسمي باسم التجمع محمد ناجي الأصم، إن الخطوة التي يقوم بها التجمع، تأتي في إطار
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صحيفة-القدس-الفلسطينية

لأول مرة منذ 68 عاما.. صحيفة القدس تحتجب

لأول مرة منذ عام 1951، أي 68 عاما، احتجبت صحيفة القدس الفلسطينية، إذ لم يصدر عدد الجريدة، صباح اليوم الثلاثاء، بسبب إضراب موظفيها عن العمل، لعدم صرف رواتبهم منذ 4 أشهر. وكانت لجنة موظفي الصحيفة قد أعلنت أن المهلة التي تم الاتفاق عليها لتحويل رواتب شهري مارس وأبريل، قد انقضت يوم أمس الإثنين، ولم تلتزم بها الإدارة، ما ترتب عليه توقفهم عن العمل، وحجب الجريدة صباح اليوم. كما أشارت لجنة الموظفين إلى أن الإضراب المفتوح الذي دخل حيز التنفيذ اليوم، يشمل موقع الجريدة على الإنترنت.
بسام الشكعة

وفاة المناضل الفلسطيني بسام الشكعة عن عمر يناهز 90 عامًا

نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الإثنين، بسام الشكعة، أحد الوجوه البارزة في تاريخ القضية الفلسطينية، بحسب "سكاي نيوز عربية". وكان أعلن في وقت سابق عن رحيل الشكعة عن عمر يناهز 90 عاما وذلك في المستشفى الانجيلي العربي في نابلس. وكان بسام الشكعة انتخب رئيسا لبلدية نابلس عام 1976 وفي عام 1980 تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة على يد الاحتلال الإسرائيلي مما أدى إلى بتر قدميه.
تميم (2)

بتسجيل صوتي.. «نيويورك تايمز» تكشف تورط قطر في تفجيرات الصومال

فاجأت "نيويورك تايمز" الأمريكية، النظام القطري، بنشر تسجيل صوتي سري يفضح دوره في تفجيرات دامية استهدفت الصومال، إذ كشفت الصحيفة في تنفيذ تنظيم متطرف في الصومال تفجيرات من أجل تعزيز مصالح الدوحة، مشيرة إلى أن التسجيل الذي بحوزتها يكشف إقرار رجل الأعمال القطري خليفة المهندي، المقرب من أمير قطر، خلال حديث مع سفير الدوحة في مقديشو حسن بن حمزة بن هاشم، بأن المتطرفين قاموا بتفجير في مدينة بوصاصو لتعزيز مصالح بلده، وأنه بعد أسبوع من التفجير الذي وقع في 18 مايو الماضي، اعترف للسفير بأن قطر تعرف من يقف خلف التفجيرات والقتل.
الغنوشي - النهضة التونسية

«إخوان تونس» إلى قبة البرلمان للبحث عن مناصب سيادية

عاد راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة التونسية، إلى المشهد السياسي من جديد مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، بعد ترشيح الحركة رسميا لزعيمها لخوض الانتخابات البرلمانية التي ستجري في أكتوبر المقبل. وهذه هي المرة الأولى التي يترشح فيها الغنوشي في انتخابات عامة، طيلة حياته، رغم أنه الزعيم التاريخي لحركة النهضة منذ نشأتها، فقد خاضت حركة النهضة الانتخابات العامة سنة 1989، في قوائم مستقلة، لكن نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي انقلب عليها واعتقل أغلب مرشحيها، وتلتها حملة واسعة من الاعتقالات والمحاكمات لأبناء الحركة.
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الفريق-أول-عبد-الفتاح-البرهان

المجلس العسكري السوداني يكشف عن محاولة انقلاب(فيديو)

كشفت لجنة الأمن والدفاع في المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم الخميس، عن محاولة انقلابية فاشلة، بحسب "سكاي نيوز عربية". ووفقا لما نشره التلفزيون السوداني، فإنه تم إحباط محاولة انقلاب كانت تنفذ ضد أعضاء المجلس العسكري. ويوم الأحد الماضي، قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إن "هناك جهات كانت لا ترغب في الوصول إلى اتفاق بين الأطراف" السودانية، مشيرا إلى "جهات سياسية تتربص بالثورة". وأضاف البرهان في تصريح لـ"العربية"، أنه سيتم "حل المجلس العسكري بعد تشكيل مجلس السيادة".
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هل ينجح السودان فى مهمة تدشين مجلس سيادي؟

فى خطوة وصفها البعض بوضع الخرطوم على طريق الاستقرار، اتفق طرفا المفاوضات بالخرطوم بين المجلس العسكرى الانتقالى وقوى الحرية والتغيير، الأسبوع الماضي، على تشكيل مجلس سيادي مشترك يحكم نحو 3 سنوات إلى حين تنظيم انتخابات في البلاد. وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، قد تعهد في كلمة بثها التليفزيون، قائلا: "نتعهد في المجلس العسكري ونعدكم بأن نحمي ما تم الاتفاق عليه ونحرص على تنفيذه، وسنعمل مع شركائنا في قوى الحرية والتغيير والقوى الأخرى بتعاون وثيق وتعامل مشترك هدفه بناء هذا الوطن".
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تمتد لـ39 شهرا.. تفاصيل الفترة الانتقالية في السودان

"يا خليلاً نم مطمئن القلب عن وطنٍ، غذيته بغذاء الروح والفهم، أهاب بالشعب ما أرسلت من نغمٍ، وهل يظل على الأيام في صمم؟" بكلمات أنشدها الشاعر السوداني يوسف مصطفى التني، احتفل تجمع المهنيين السودانيين، في بيان له، بالتوصل لاتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي الحاكم لتقاسم السلطة في البلاد. فبعد أسابيع من المفاوضات، نجحت الوساطة الإفريقية - الإثيوبية في التقريب بين وجهات نظر المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في قضايا عدة، والاتفاق على تقاسم السلطة، وذلك بعد يومين من المفاوضات المباشرة.
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هل تنجح قوى الحرية في الوصول لحكومة مدنية في الخرطوم

«مدنية.. مدنية»، هتف عشرات الآلاف في شوارع الخرطوم، أمس الأحد، بمظاهرات حاشدة جابت أرجاء البلاد، وذلك لمطالبة المجلس العسكري الحاكم بتسليم السلطة للمدنيين، فى مشهد ثورى كبير منذ الإطاحة بنظام البشير وأعوانه في أبريل الماضى. غير أن نجاح قوى الحرية والتغيير المكلف بقيادة الحراك الثورى داخل الخرطوم منذ بداية الاحتجاجات بالسودان، طرح العديد من التساؤلات، أبرزها، هل سينجح قوى الحرية والتغيير فى إجبار المجلس العسكرى على سرعة تسليم السلطة إلى حكومة مدنية؟
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