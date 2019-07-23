نكشف حقيقة صورة توقيع «أفشة» للأهلي

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ م

أفشة

أبدى أمير توفيق، مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي، اندهاشه الشديد من الصور التي تداولتها بعض وسائل الإعلام على أنها توقيع لمحمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إلى القلعة الحمراء، وقال أمير توفيق في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «النادي الأهلي ليس له علاقة بهذه الصور وليس طرفا فيها وغير مسئولين عنها ولا تعبر عن القلعة الحمراء»، مضيفًا: «الدليل أن الصورة المتداولة لا يوجد بها أي مسئول رسمي داخل القلعة الحمراء في منصب له علاقة بالتعاقدات».

وأكمل: «نحترم قوانين ولوائح التعاقدات والانتقالات، ولن نقدم على التعاقد مع أي لاعب إلا من خلال موافقة ناديه والاتفاق معه ولن نلجأ أبدا للقرصنة أو القيام بأي فعل غير قانوني». وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن أفشة أصبح قريبًا من الانتقال للفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية،

وأكمل: «نحترم قوانين ولوائح التعاقدات والانتقالات، ولن نقدم على التعاقد مع أي لاعب إلا من خلال موافقة ناديه والاتفاق معه ولن نلجأ أبدا للقرصنة أو القيام بأي فعل غير قانوني».



وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن أفشة أصبح قريبًا من الانتقال للفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وقام بتوقيع عقود انتقاله لصفوف النادي الأهلي منذ فترة في منزل محمد يوسف، أحد كبار مشجعي القلعة الحمراء في منطقة التجمع الخامس.



وكشف مصدر مقرب من أفشة، تفاصيل طلب اللاعب من مسؤولي نادي بيراميدز الانتقال للنادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه أخطر إدارة الفريق الأزرق برغبته في الانتقال للنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، وأنه يطمح في ارتداء قميص القلعة الحمراء.