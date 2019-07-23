رياضة

نكشف حقيقة صورة توقيع «أفشة» للأهلي

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ م
أفشة
أفشة
أبدى أمير توفيق، مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي، اندهاشه الشديد من الصور التي تداولتها بعض وسائل الإعلام على أنها توقيع لمحمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إلى القلعة الحمراء، وقال أمير توفيق في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «النادي الأهلي ليس له علاقة بهذه الصور وليس طرفا فيها وغير مسئولين عنها ولا تعبر عن القلعة الحمراء»، مضيفًا: «الدليل أن الصورة المتداولة لا يوجد بها أي مسئول رسمي داخل القلعة الحمراء في منصب له علاقة بالتعاقدات».
وأكمل: «نحترم قوانين ولوائح التعاقدات والانتقالات، ولن نقدم على التعاقد مع أي لاعب إلا من خلال موافقة ناديه والاتفاق معه ولن نلجأ أبدا للقرصنة أو القيام بأي فعل غير قانوني». وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن أفشة أصبح قريبًا من الانتقال للفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية،
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أحمد-ياسر-ريان -الجونة

أحمد ياسر ريان يعتذر إلى جمهور الزمالك

اعتذر أحمد ياسر ريان، مهاجم النادي الأهلي المُعار إلى صفوف الجونة، إلى جمهور الكرة في مصر وجمهور نادي الزمالك، عقب الأحداث التي شهدتها مباراة الجونة والزمالك، التي أقيمت مساء الأحد الماضي، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز (2018-2019). وحدثت مشادة بين ريان ولاعبي الزمالك في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، سجل للجونة أحمد ياسر ريان في الدقيقة 78، ومحمود شبراوي في الدقيقة 89، وسجل للزمالك طارق حامد في الدقيقة 63، ومحمود عبد العزيز في الدقيقة 94.
تدريبات الأهلي (2)

صفقات الأهلي.. بين مفاوضات جبر ومتولي وأزمة الأجانب

يحاول الأهلى تكوين فريق قوى ينافس على البطولات فى الموسم الجديد بضم صفقات مميزة خلال موسم الانتقالات الصيفى، خصوصًا بعد الهزيمة المذلة التى تلقاها الفريق بخماسية نظيفة أمام ماميلودى صن داونز الجنوب إفريقى، فى ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا (2018-2019). أولى صفقات المارد الأحمر الرسمية، كانت ضم المالى أليو ديانج لمدة 5 مواسم، قادمًا من مولودية الجزائر، بعد سلسلة من المفاوضات استمرت قرابة الشهر، لينضم اللاعب صاحب الـ21 الذى يشغل مركز لاعب الوسط المدافع، وهو أحد لاعبى منتخب مالى الأوليمبى، فى النهاية للأحمر 5 مواسم.
قفشة

وكيل «أفشة» يكشف آخر تطورات مفاوضاته مع الأهلي

أوضح عبد الرحمن إسماعيل، وكيل محمد مجدي «أفشة»، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، حقيقة الصور التي تم تداولها خلال الساعات القليلة الماضية، على بعض وسائل الإعلام على أنها توقيع لأفشة للقلعة الحمراء، وكشف وكيل «أفشة»، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الثلاثاء، أن هذه الصور قديمة وقت أن كان اللاعب ضمن صفوف إنبي، وتم التفاوض مع النادي البترولي للحصول على خدماته لكن لم يتم التوصل لاتفاق بشأن الحصول على خدماته ورحل في النهاية لصفوف بيراميدز.
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علي جبر - بيراميدز‎ (1)

3 عقبات في صفقة انتقال علي جبر للأهلي

كشف مصدر داخل الأهلي أن هناك 3 عقبات تعترض إتمام التوصل لاتفاق يسمح بانتقال علي جبر من بيراميدز للقلعة الحمراء، مضيفًا لـ«التحرير» أن العقبة الأولى تتمثل في خلاف بين الأهلي وبيراميدز، حيث يطالب الأخير بدفع ما يقارب 40 مليون جنيه مقابل بيع جبر، وهو ما يرفضه الأهلي، الذي يعلم أن هذا الرقم هو نفسه الذي اشترى به بيراميدز اللاعب وبالتالي فالأهلي يعتقد أن بيراميدز يريد ربحية غير منصفة أو عادلة، خاصة أن مسؤولي القلعة الحمراء يعلمون أن بيراميدز يرغب في بيع اللاعب لأنه لا يريد الالتزام معه براتبه السنوي المقدر بـ15 مليون جنيه في الموسم الواحد.
أليو ديانج

أليو ديانج يظهر في النادي الأهلي (فيديو)

وصل المالي أليو ديانج، المنتقل حديثًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والقادم من صفوف فريق مولودية الجزائر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لمقر النادي بالجزيرة، تمهيدًا لبداية مشواره بشكل رسمي مع الفريق بعد إتمام إجراءات التعاقد معه لمدة خمس سنوات تبدأ من الموسم المقبل، ويخضع ديانج لفحوصات طبية اليوم، قبل الظهور لأول مرة في مران الفريق المقرر له السادسة مساء اليوم، وحصلت إدارة التعاقدات بالأهلي على توقيع ديانج من نادي المولودية الجزائري، مُقابل مليون و100 ألف دولار.
رامي- ربيعة

ربيعة: الموسم المقبل سيشهد عودة بطولة إفريقيا للنادي

عبر رامي ربيعة، مدافع النادي الأهلي، عن سعادته بالأجواء التي يعيشها الجميع داخل معسكر الإعداد الخارجي الذي تستضيفه مدينة اليكانتي الإسبانية، مؤكدا أن المعسكر جاء في الوقت المناسب لتحقيق المزيد من الانسجام وزيادة معدلات اللياقة البدنية لتجهيز الفريق بالشكل المطلوب قبل مواجهتي المقاولون العرب والزمالك لحسم بطولة الدوري، مشيرا إلى أن المعسكر يساعد الفريق في الابتعاد عن الضغوط تماما والتركيز الشديد من أجل حسم لقب الدوري، بالإضافة إلى المردود الإيجابي والفوائد الكثيرة التي يحققها وستنعكس على اللاعبين في الفترة المقبلة نظرا لتوافر كل الإمكانات.
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الأكثر فوزا بالبطولات في العالم يداعب أحلام عاشور

قال حسام عاشور، كابتن النادي الأهلي، إن الفوز ببطولة الدوري هذا الموسم يعد بالنسبة له بمثابة حياة أو موت، في ظل التحديات التي شهدتها المسابقة والإدراك التام لأهمية اللقب بعد المراحل الصعبة التي خاضها الفرق وصولا إلى الخطوة الأخيرة من المسابقة المفضلة لدى الجماهير. وأوضح أن الاستعداد لمباراتي المقاولون العرب والزمالك بدأ قبل السفر لخوض معسكر الإعداد المقام حاليا في إسبانيا، من خلال الإعداد البدني القوي الذي خاضه الفريق في القاهرة واختتمه بلقاء ودي، ويستكمل حاليا في إسبانيا، وهو ما يؤكد الاستعداد القوي للفريق قبل المواجهات الحاسمة في الدوري.
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