ميركاتو الزمالك.. صفقات سوبر وضحية مغربية

يعانى الزمالك من نقص فى حراس المرمى، بعد تأكد غياب حارسه الأساسى محمود جنش، لنحو 6 أشهر عقب إصابته بقطع فى وتر إكيليس خلال وجوده مع المنتخب الوطنى فى بطولة كأس الأمم
يسعى نادى الزمالك لدعم صفوفه بصفقات مميزة، خلال الميركاتو الصيفى، لمواصلة المنافسة على الألقاب فى الموسم القادم، وذلك بعد التتويج بلقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربى.
أولى صفقات الزمالك الرسمية والوحيدة حتى الآن، المغربى أشرف بن شرقى، الذى انضم من صفوف الهلال السعودى، لمدة 3 سنوات، علما بأن صاحب الـ24 عامًا، انضم لفريق الهلال فى فترة الانتقالات الشتوية الموسم قبل الماضى بعقد يمتد لثلاثة مواسم، لكنه لم يقدم المستويات المنتظرة فى تلك الفترة، وهو الأمر الذى دفع إدارة الهلال إلى إعارته فى الموسم الماضى لنادى لانس الفرنسى.
كما أنهى نادى الزمالك ثانى صفقاته بالتعاقد مع اللاعب كريم بامبو جناح الإسماعيلى الذى ينتهى تعاقده بنهاية الموسم الحالى مع الدراويش، وذلك بعد أن عقد جلسة منذ ما يقرب من أسبوع مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، ووقع اللاعب خلال هذه الجلسة وأنهى الأمر.محمد عواد ويعانى الزمالك من نقص
كما أنهى نادى الزمالك ثانى صفقاته بالتعاقد مع اللاعب كريم بامبو جناح الإسماعيلى الذى ينتهى تعاقده بنهاية الموسم الحالى مع الدراويش، وذلك بعد أن عقد جلسة منذ ما يقرب من أسبوع مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، ووقع اللاعب خلال هذه الجلسة وأنهى الأمر.
محمد عواد
ويعانى الزمالك من نقص فى حراس المرمى، بعد تأكد غياب حارسه الأساسى محمود جنش، لنحو 6 أشهر عقب إصابته بقطع فى وتر إكيليس خلال وجوده مع المنتخب الوطنى فى بطولة كأس الأمم الإفريقية، ويعد محمد عواد، حارس الإسماعيلى، هدفا رئيسيا للزمالك خلال الميركاتو الصيفى.
وحددت إدارة نادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان مبلغ 150 مليون جنيه بجانب الحصول "نهائيا" على خدمات لاعبى الوسط محمود عبد العاطى "دونجا" ومحمد أشرف روقة، والمهاجم مصطفى محمد، مقابل بيع عقد عواد للزمالك، وينتظر مسؤولو الإسماعيلى الرد النهائى من إدارة القلعة البيضاء لإتمام الصفقة، فى ظل رغبة عواد فى عدم الاستمرار مع الدراويش وانقطاعه عن التدريبات.
وأكد رئيس القلعة البيضاء أنه قريب من القلعة البيضاء بنسبة تصل إلى 90%، كما يرغب الزمالك فى ضم محمود الزنفلى، حارس الاتحاد، للسماح لعماد السيد حارس الأبيض الحالى بالرحيل لزعيم الثغر.
رباعى بيراميدز
كما يعقد مجلس إدارة الزمالك، جلسة مع مسؤولى بيراميدز، للاتفاق على صفقة ضخمة ينتظر أن تتم بين الناديين خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث من المنتظر أن يتم حسم إجراءات انتقال رباعى بيراميدز: عمر جابر، أحمد أيمن منصور، نبيل عماد "دونجا" وعبد الله بكرى، إلى القلعة البيضاء.
ويعطى الزمالك الأولوية لضم جابر ودونجا ومنصور فى المقام الأول، ويأتى بكرى كخيار إضافى حال وافقت إدارة بيراميدز على العرض، حيث يستغل الزمالك طلب الفرنسى سبستيان ديسابر، المدير الفنى لبيراميدز، الحصول على خدمات كل من بهاء مجدى وإبراهيم حسن من أجل إنهاء الصفقة على أن يعرض الأبيض مبلغًا إضافيا.
ديسابر طلب ضم الثنائى الأبيض إلى بيراميدز، خاصة أنه سبق وعمل معهما فى الإسماعيلى ويعرف إمكانيات الثنائى جيدًا، وأفضل طريقة لتوظيفهما فى الملعب، فى المقابل لا يوجد أى اعتراض من جانب إدارة الزمالك فى رحيل الثنائى حسن ومجدى من أجل ضم الرباعى المذكور سلفًا.
إسماعيل الحداد
كما اقترب الزمالك من حسم ثانى صفقاته الصيفية بالتعاقد مع إسماعيل الحداد جناح فريق الوداد المغربى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وتشير بعض التقارير إلى أن الزمالك عرض مقابلا ماديا 1.5 مليون دولار + حميد أحداد ولكن الوداد طلب 2.5 مليون دولار بدون أحداد، ويبقى الاتفاق بين الناديين فقط، وذلك إن أبدى اللاعب رغبته فى الانتقال للأبيض.
ويتفوق الحداد على مواطنه حميد أحداد فى الأرقام خلال الموسم الماضى، حيث لعب الجناح المغربى فى 34 مباراة فى جميع المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 9 أخرى، أما أحداد الذى شارك فى 21 مباراة مع الزمالك الموسم الماضى أغلبها كبديل، فقد سجل هدفا وحيدا.
وقد يعوض إسماعيل الحداد، محمود عبد المنعم كهربا الذى ينشط فى مركز الجناح الأيسر، ولا يزال موقفه مع الزمالك غامضا حتى الآن بعد سفره، علمًا بأن كهربا خاض 27 مباراة مع الزمالك فى الدورى خلال الموسم الجارى (2018-2019)، ونجح فى تسجيل 11 هدفًا وصنع 11 أخرى.
إمام عاشور
ودخل الزمالك فى مفاوضات مع إمام عاشور من حرس الحدود، وكشفت بعض التقارير أن لاعب غزل المحلة المعار لحرس الحدود، حصل على مقدم تعاقده مع الزمالك بالفعل، وحسم الصفقة سيكون خلال أيام قليلة.
وقال مصدر مقرب من اللاعب: "إمام عاشور عقد جلسة مع مسؤولى الزمالك، ووقع بالفعل على عقود انضمامه للزمالك وحصل على مقدم التعاقد، ومسؤولو الزمالك يسعون لحسم الصفقة بشكل رسمى خلال الساعات القليلة المقبلة".
فى نفس السياق، أكد حسام عزو، نائب رئيس مجلس إدارة غزل المحلة والمشرف العام على الكرة، أن ناديه لم يتلق عروضا من الزمالك بشأن اللاعب حتى الآن، مضيفًا: "لا نمانع بيع إمام عاشور للزمالك، لكن ليس بأقل من 20 مليون جنيه".
جون أنطوى
كما يعد الغانى جون أنطوى، مهاجم مصر للمقاصة، هدفا مهما للزمالك لدعم خط الهجوم للقلعة البيضاء، وكشفت بعض التقارير أنه تم الاتفاق رسميا بين الناديين، على انتقال جون أنطوى للقلعة البيضاء بمبلغ مادى كبير وثنائى من الأبيض طلبهم أحمد حسام ميدو، المدير الفنى للفريق الفيومى.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسميا عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد أن أبلغ جون أنطوى صاحب الـ26 عامًا، ووكيله إدارة مصر المقاصة برغبته فى الرحيل إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية.