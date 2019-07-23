ميركاتو الزمالك.. صفقات سوبر وضحية مغربية

يعانى الزمالك من نقص فى حراس المرمى، بعد تأكد غياب حارسه الأساسى محمود جنش، لنحو 6 أشهر عقب إصابته بقطع فى وتر إكيليس خلال وجوده مع المنتخب الوطنى فى بطولة كأس الأمم

تحرير:كريم مليم ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٢ م

الزمالك - بيراميدز

يسعى نادى الزمالك لدعم صفوفه بصفقات مميزة، خلال الميركاتو الصيفى، لمواصلة المنافسة على الألقاب فى الموسم القادم، وذلك بعد التتويج بلقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربى. أولى صفقات الزمالك الرسمية والوحيدة حتى الآن، المغربى أشرف بن شرقى، الذى انضم من صفوف الهلال السعودى، لمدة 3 سنوات، علما بأن صاحب الـ24 عامًا، انضم لفريق الهلال فى فترة الانتقالات الشتوية الموسم قبل الماضى بعقد يمتد لثلاثة مواسم، لكنه لم يقدم المستويات المنتظرة فى تلك الفترة، وهو الأمر الذى دفع إدارة الهلال إلى إعارته فى الموسم الماضى لنادى لانس الفرنسى.

كما أنهى نادى الزمالك ثانى صفقاته بالتعاقد مع اللاعب كريم بامبو جناح الإسماعيلى الذى ينتهى تعاقده بنهاية الموسم الحالى مع الدراويش، وذلك بعد أن عقد جلسة منذ ما يقرب من أسبوع مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، ووقع اللاعب خلال هذه الجلسة وأنهى الأمر.محمد عواد ويعانى الزمالك من نقص