رياضة

ميركاتو الزمالك.. صفقات سوبر وضحية مغربية

يعانى الزمالك من نقص فى حراس المرمى، بعد تأكد غياب حارسه الأساسى محمود جنش، لنحو 6 أشهر عقب إصابته بقطع فى وتر إكيليس خلال وجوده مع المنتخب الوطنى فى بطولة كأس الأمم
تحرير:كريم مليم ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٢ م
الزمالك - بيراميدز
الزمالك - بيراميدز
يسعى نادى الزمالك لدعم صفوفه بصفقات مميزة، خلال الميركاتو الصيفى، لمواصلة المنافسة على الألقاب فى الموسم القادم، وذلك بعد التتويج بلقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربى. أولى صفقات الزمالك الرسمية والوحيدة حتى الآن، المغربى أشرف بن شرقى، الذى انضم من صفوف الهلال السعودى، لمدة 3 سنوات، علما بأن صاحب الـ24 عامًا، انضم لفريق الهلال فى فترة الانتقالات الشتوية الموسم قبل الماضى بعقد يمتد لثلاثة مواسم، لكنه لم يقدم المستويات المنتظرة فى تلك الفترة، وهو الأمر الذى دفع إدارة الهلال إلى إعارته فى الموسم الماضى لنادى لانس الفرنسى.
كما أنهى نادى الزمالك ثانى صفقاته بالتعاقد مع اللاعب كريم بامبو جناح الإسماعيلى الذى ينتهى تعاقده بنهاية الموسم الحالى مع الدراويش، وذلك بعد أن عقد جلسة منذ ما يقرب من أسبوع مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، ووقع اللاعب خلال هذه الجلسة وأنهى الأمر.محمد عواد ويعانى الزمالك من نقص
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أحمد-ياسر-ريان -الجونة

أحمد ياسر ريان يعتذر إلى جمهور الزمالك

اعتذر أحمد ياسر ريان، مهاجم النادي الأهلي المُعار إلى صفوف الجونة، إلى جمهور الكرة في مصر وجمهور نادي الزمالك، عقب الأحداث التي شهدتها مباراة الجونة والزمالك، التي أقيمت مساء الأحد الماضي، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز (2018-2019). وحدثت مشادة بين ريان ولاعبي الزمالك في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، سجل للجونة أحمد ياسر ريان في الدقيقة 78، ومحمود شبراوي في الدقيقة 89، وسجل للزمالك طارق حامد في الدقيقة 63، ومحمود عبد العزيز في الدقيقة 94.
تدريبات الأهلي (2)

صفقات الأهلي.. بين مفاوضات جبر ومتولي وأزمة الأجانب

يحاول الأهلى تكوين فريق قوى ينافس على البطولات فى الموسم الجديد بضم صفقات مميزة خلال موسم الانتقالات الصيفى، خصوصًا بعد الهزيمة المذلة التى تلقاها الفريق بخماسية نظيفة أمام ماميلودى صن داونز الجنوب إفريقى، فى ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا (2018-2019). أولى صفقات المارد الأحمر الرسمية، كانت ضم المالى أليو ديانج لمدة 5 مواسم، قادمًا من مولودية الجزائر، بعد سلسلة من المفاوضات استمرت قرابة الشهر، لينضم اللاعب صاحب الـ21 الذى يشغل مركز لاعب الوسط المدافع، وهو أحد لاعبى منتخب مالى الأوليمبى، فى النهاية للأحمر 5 مواسم.
قفشة

وكيل «أفشة» يكشف آخر تطورات مفاوضاته مع الأهلي

أوضح عبد الرحمن إسماعيل، وكيل محمد مجدي «أفشة»، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، حقيقة الصور التي تم تداولها خلال الساعات القليلة الماضية، على بعض وسائل الإعلام على أنها توقيع لأفشة للقلعة الحمراء، وكشف وكيل «أفشة»، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الثلاثاء، أن هذه الصور قديمة وقت أن كان اللاعب ضمن صفوف إنبي، وتم التفاوض مع النادي البترولي للحصول على خدماته لكن لم يتم التوصل لاتفاق بشأن الحصول على خدماته ورحل في النهاية لصفوف بيراميدز.
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أشرف بن شرقي (2)

بن شرقي يرفع شعار التحدي مبكرًا أمام الأهلي

تحدث الدولي المغربي أشرف بن شرقي، نجم نادي الزمالك الجديد الآتي من صفوف الهلال السعودي السابق، عن مواجهة الأهلي في الموسم المقبل. وقال المهاجم المغربي في تصريحات إذاعية، إنه لا يركز كثيرا على التسجيل في مرمى الفريق الأحمر، بل يرغب في إحراز الأهداف في كل مباراة، ليساعد فريقه في حصد البطولات، وهو الأمر الذي يسعى إليه مع هذه المجموعة المميزة من اللاعبين. على جانب آخر، قدم أشرف بن شرقي أول طلباته لإدارة الكرة في الزمالك بالحصول على الرقم 17، الذي يفضله، إن كان متاحا، بينما حدد الرقم 7 خيارا ثانيا.
أشرف بن شرقي (8)

بن شرقي يكشف سر موافقته على الانضمام للزمالك

كشف الدولي المغربي أشرف بن شرقي، نجم الهلال السعودي السابق، أنه كان حريصا قبل الموافقة على عرض الزمالك على الحديث مع الثنائي خالد بوطيب وحميد أحداد، عن الوضع فى النادي الأبيض. وأكد المهاجم المغربي في تصريحات إذاعية أنه استفسر من مواطنيه عن طريقة التدريب والأحوال في النادي واللاعبين ومعاملة الإدارة والبطولات التي سيشارك فيها الفريق، وأشار إلى أن بوطيب وأحداد أكدا له أن الزمالك من أفضل الأندية تعاملا في النواحي المادية والإدارية، إذ يوفر النادي للاعبيه كل سبل النجاح من أجل حصد البطولات.
خالد-جلال

خالد جلال: التعاقد مع بن شرقي «ضربة معلم»

وجه خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشكر لمجلس إدارة القلعة البيضاء، على حسم صفقة الدولي المغربي أشرف بن شرقي لاعب الهلال السعودي السابق، والتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية الجارية، حيث أكد خالد جلال، التعاقد مع أشرف بن شرقي "ضربة معلم"، وصفقة قوية للغاية، في ظل ما يمتلكه من إمكانيات وقدرات مميزة. وأشار خالد جلال المدير الفني للزمالك، إلى أن وجود أشرف بن شرقي مع الفريق سوف يضيف كثيرا للقوة الهجومية للفريق خلال الموسم المقبل.
أشرف بن شرقي (8)

أشرف بن شرقي.. ديبالا المغرب الذي قهر الأهلي

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تعاقد ناديه بشكل رسمي مع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب نادي الهلال السعودي لمدة 3 سنوات، وأوضح رئيس القلعة البيضاء، أن أشرف بن شرقي سيحضر إلى القاهرة يوم الأربعاء، تمهيدا للانضمام إلى الفريق استعدادا للموسم الجديد (2019-2020). أشرف بن شرقي صاحب الـ24 عامًا، انضم لفريق الهلال في فترة الانتقالات الشتوية الموسم قبل الماضي بعقد يمتد لثلاثة مواسم، لكنه لم يقدم المستويات المنتظرة في تلك الفترة، وهو الأمر الذي دفع إدارة الهلال إلى إعارته في الموسم الماضي لنادي لانس الفرنسي.
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