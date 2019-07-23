قبل أي حد.. إليسا وروبي في إعلان جديد (فيديو)

تحرير:التحرير ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٩ م

روبي من الإعلان

طرحت شركة WE للاتصالات، إعلانًا دعائيا جديدًا لها، وهو عبارة عن فيديو كليب أغنية تحمل اسم "قبل أي حد" للمطربة اللبنانية إليسا، والأغنية من كلمات تامر حبيب وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع ومكس وديجيتال ماستر علي فتح الله، وإنتاج شركة "سينرجي" للإنتاج التليفزيوني والسينمائي. وقام ببطولة الإعلان النجمة روبي، إضافة إلى عدد من نجوم الفن الشباب الذين برزوا على الساحة في الفترة الأخيرة، وعلى رأسهم أسماء أبو اليزيد وخالد أنور وهاجر أحمد والطفل ياسين أمير نجل الفنانة الراحلة غنوة سليمان، والطفلة ملك حسن نجمة مسلسل "زي الشمس" رمضان الماضي.

وتقول كلمات أغنية "قبل أي حد" لإليسا: "لو قلبك غرقان في غرامها.. ليه تستنى؟ اقف قدامها قول وعيد وزيد.. قول عشقان.. لو نفسنا دلوقتي في حاجة.. ليه نستنى؟ دي تبقى سذاجة، نفذ فورا.. حالا والآن.. ما قبل أي حد تاني، ليه نستنى لو لثواني.. وإحنا بأيدينا نعيش بمزاجنا أحلى كتير.. لما خصامنا يمرَّر يومنا.. ليه