ضحية العرفي.. قصة طفلة تزوجت مرتين وأنجبت واغتصبت في الشرقية

بدأت مأساتها بانفصال والديها وإجبارها على الزواج وهي بنت 11 عاما وبضعة أشهر.. أنجبت وتزوجت وطُلقت مرتين في عام واحد.. وتعرضت للاغتصاب على يد جارها

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٤ م

«زواج الأطفال».. باتت العبارة بمثابة عنوان لأزمة وظاهرة جديدة بدأت تطفو على سطح الأحداث رويدًا رويدًا، بل وتتخطى في تبعياتها زواج القاصرات، في ظل انعدام تام لأي دور رقابي من شأنه أن يساهم في تطبيق القانون، والذي يُجرم وبشدة زواج الأطفال والقاصرات قبل بلوغهن الثامنة عشرة من العمر، خوفًا من اختلاط الأنساب وما تشهده الشوارع من رضع وأطفال يلقون بقارعة الطرقات لا يُعرف لهم نسب أو أهل، لتكون المُحصلة أزمة جديدة تزيد العبء على الدولة وكاهلها دون وازع أو رادع.

مع الأيام الأولى من مطلع العام المنقضي، وبينما يتطلع الجميع لطموحات وأماني العام الجديد عسى أن تتبدل حياته للأفضل، كانت «فاطمة» الطفلة التي بالكاد أتمت شهرها الخامس بعد عامها الحادي عشر، تلهو وتلعب أمام منزل والدها ببندر مدينة فاقوس، الواقعة بأقصى شمال محافظة الشرقية، لكن اللهو كان إضافيا

مع الأيام الأولى من مطلع العام المنقضي، وبينما يتطلع الجميع لطموحات وأماني العام الجديد عسى أن تتبدل حياته للأفضل، كانت «فاطمة» الطفلة التي بالكاد أتمت شهرها الخامس بعد عامها الحادي عشر، تلهو وتلعب أمام منزل والدها ببندر مدينة فاقوس، الواقعة بأقصى شمال محافظة الشرقية، لكن اللهو كان إضافيا يومها بعدما علمت الطفلة أنها سترتدي الفستان الأبيض وتتزوج و«هتكون عروسة»، خاصة أن والدها هو من أخبرها بذلك بعد شهورٍ قليلة على انفصاله عن والدتها، والتي تركتها وبحثت عن الزواج أملًا في متعة زائفة على حساب طفولة ابنتها الوحيدة.

قضت الطفلة أياما طويلة بالكاد تستوعب أن والدتها تركتها وتزوجت ولم تعد تهتم لشئونها أو ما يحدث لها، قبل أن يأتي والدها يزف لها نبأ زواجها بدلًا من استكمال تعليمها الذي توقف فور بدايته، لتُعلق الصغيرة بروح طفولية: «هتجوز وأبقى عروسة يا بابا»، قبل أن تطبع قبلة على خد والدها ظنا أنه بهذا يُحبها ويتمنى لها الخير و"السترة" حسب ما سمعته يقول لأحد أهالي الناحية حينما أخبره الأخير أن البنت لا تزال صغيرة لا تقوى على تحمل المسئولية، لكن الزواج تم في أيام قليلة وانتقلت الفتاة لبيت زوجها، والذي كان بالمناسبة أحد شباب الناحية من جيران والدها.

خمسة أشهر عاشتها الصغيرة في بيت زوجها ينهل منها كلما واتته الفرصة، قبل أن تبدأ بطنها في الاستدارة تُعلن عن حملها، ومعها بدأت عاداتها وقدرتها على التحمل تقل، وهو الأمر الذي لم يحتمله الزوج الشاب، فما كان منه إلا أن فسخ عقد الزواج العرفي وأعلن طلاقها أمام والدها، لتعود الفتاة إلى بيتها القديم وفي أحشائها جنين بالكاد أتم شهره الثالث، وبدلًا من أن تمكُث في بيت الأب لترتاح وتنتظر ولادتها كان والدها يُحضر مفاجأة جديدة لها.

«في عريس جديد من الإسماعيلية متقدملك يا فاطمة».. نزلت الكلمات مفاجئة على أذن الطفلة، والتي كالعادة لم تُعر الأمر أي اهتمام طالما أن والدها يُرحب بذلك وأنها ستكون «عروسة» للمرة الثانية، متناسيةً في ذلك حملها وجنينها الذي تقترب ساعات خروجه للنور، وأن عدم قُدرتها على التحمل في أيامها الأخيرة قبل الطلاق لن تتبدل بمجرد أن تُصبح عروسا لزوج جديد يبحث عن المُتعة بعقد عرفي ليس إلا.

ستون يومًا فقط هي المدة التي عاشتها الصغيرة في منزل زوجها الثاني، قبل أن يمل من حملها وضعفها ويتركها مُعلنًا طلاقها بعدما أخذ منها بعض ما يُريده أي ذكر من أنثى، وعاشرها وهي حامل في طفل يعلم تمامًا أنه ليس من صُلبه، لكن الطلاق الثاني لم يكن هو نهاية المأساة وحكاية الأم الصغيرة التي وضعت طفلها قبل خمسة أشهر من كتابة هذه السطور، إذ إن الولادة وما سبقها من أيام كانت تقضيها الطفلة في منزل جارتها بعلم والدها، على اعتبار أنها ستكون بمثابة الأم التي تسهر على رعايتها حتى ولادتها، ولم لا والجارة هي إحدى قريبات زوجها الأول ووالد طفلها.

مرت الفتاة بفترة «النفاس» وما إن استطاعت الوقوف على قدميها من جديد وحمل طفلها بين ذراعيها وإرضاعه في منزل جارتها، إلا وكانت على موعد مع الطامة الكبرى ومعاشرة الرجل الثالث، والذي لم يكُن سوى ذئب بشري يرتدي قناع زوج الجارة التي أدت دور الأم والراعية، وهو ما رفضت الصغيرة استيعابه؛ فحسب ما تعرفه منذ ارتدائها فستان الزفاف للمرة الأولى أنه لا يُمكن لرجل أن يختلي بها أو يعاشرها طالما أن والدها لم يُخبرها بأن هناك زواجًا يتم وبيتًا جديدا تكون هي بمثابة ربته.

هرعت الصغيرة إلى قسم شرطة فاقوس، من تلقاء نفسها، تطلُب النجدة من زوج جارتها الذي يُعاشرها رغمًا عنها، قبل أن تُدلي بأقوالها عن زواجها لمرتين وطلاقها بعدما أنجبت طفلًا وهي طفلة لم تُكمل عامها الثالث عشر بعد.

نزلت الكلمات غريبة على أذان رجال الأمن وجهات التحقيق في بلاغ الصغيرة «فاطمة.م.ال»، والتي سردت تفاصيل ما حدث لها وكأنه علامة من علامات قيام الساعة، قبل أن تنتهي التحقيقات باستدعاء والدها لسؤاله والتأكد من حقيقة زواجها مرتين وإنجابها بعلمٍ وإجبارٍ منه، وهو ما لخصه الأب واعترف به فور مثوله أمام فريق النيابة العامة برئاسة المستشار عمرو الباز، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.

«أيوة يا بيه جوزتها مرتين لكن كان قصدي أسترها.. بناتنا صغار والجواز لهم سترة زي ما اتعودنا».. كلمات مُقتضبة خرجت من الأب يُبرر بها فعلته، قبل أن يُشير إلى أن انفصاله عن والدة الطفلة كان السبب الأكبر للموافقة على الزيجتين للفتاة، لكنها أتته بعد طلاقٍ تكرر في المرتين، فما كان منه إلا الاستعانة بجارته لأجل رعاية الصغيرة وطفلها، دون أن يدري أن اغتصاب ابنته تم في البيت الذي استأمن صاحبته عليها، وذلك في حال ما إذا كان اتهام الطفلة وأقوالها صحيحة.



انتهت التحقيقات الأولية بصدور عدة قرارات من جانب فريق النيابة العامة، أولها حبس والد الطفلة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تزويج طفلته وهي قاصر، والأمر بسرعة ضبط وإحضار زوجي الفتاة (والد الطفل وطليقها الثاني)، مع توجيه تهمة هتك العرض لكل منهما، قبل صدور قرار باستدعاء الجارة التي اتهمت الطفلة زوجها باغتصابها ومعاشرتها معاشرة الأزواج رغمًا عنها، وذلك لسؤالها حول الواقعة، مع عرض الصغيرة على لجنة من الطب الشرعي لمعاينة أسباب الاتهام وتحديد مدى صحته، قبل أن تُختتم القرارات بإيداع الطفلة وطفلها إحدى دور الرعاية بعين شمس في القاهرة.