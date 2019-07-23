جريمة

ضحية العرفي.. قصة طفلة تزوجت مرتين وأنجبت واغتصبت في الشرقية

بدأت مأساتها بانفصال والديها وإجبارها على الزواج وهي بنت 11 عاما وبضعة أشهر.. أنجبت وتزوجت وطُلقت مرتين في عام واحد.. وتعرضت للاغتصاب على يد جارها
تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٤ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
«زواج الأطفال».. باتت العبارة بمثابة عنوان لأزمة وظاهرة جديدة بدأت تطفو على سطح الأحداث رويدًا رويدًا، بل وتتخطى في تبعياتها زواج القاصرات، في ظل انعدام تام لأي دور رقابي من شأنه أن يساهم في تطبيق القانون، والذي يُجرم وبشدة زواج الأطفال والقاصرات قبل بلوغهن الثامنة عشرة من العمر، خوفًا من اختلاط الأنساب وما تشهده الشوارع من رضع وأطفال يلقون بقارعة الطرقات لا يُعرف لهم نسب أو أهل، لتكون المُحصلة أزمة جديدة تزيد العبء على الدولة وكاهلها دون وازع أو رادع.
مع الأيام الأولى من مطلع العام المنقضي، وبينما يتطلع الجميع لطموحات وأماني العام الجديد عسى أن تتبدل حياته للأفضل، كانت «فاطمة» الطفلة التي بالكاد أتمت شهرها الخامس بعد عامها الحادي عشر، تلهو وتلعب أمام منزل والدها ببندر مدينة فاقوس، الواقعة بأقصى شمال محافظة الشرقية، لكن اللهو كان إضافيا
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حادث-تصادم-في-المنوفية ‎ (4)

قتيل و12 مصابا في حادث على طريق «مطروح- سيوة»

لقي شخص مصرعه، وأصيب 12 آخرون، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة ملاكي بميكروباص بالكيلو 10 على طريق "مطروح- سيوة" الصحراوي، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى سيوة المركزي لإجراء الإسعافات اللازمة لهم. وأعلنت مديرية الصحة بمحافظة مطروح، أن مستشفى سيوة المركزي استقبل 13 شخصا بينهم حالة وفاة، أثر حادث تصادم سيارة ملاكي بميكروباص على طريق سيوة الصحراوي، تم التحفظ على جثة المتوفى بمشرحة المستشفى، وحول 4 حالات لمستشفى مطروح العام وخروج باقي الحالات بعد تحسن صحتهم.
القبض-على-متهم

بعد 48 ساعة.. القبض على قاتل لواء بالمعاش في فيصل

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف غموض واقعة مقتل بالمعاش بمنطقة فيصل حيث تم تحديد هوية المتهم بارتكاب الواقعة وكشف ملابسات الحادث، وتبين أنه يدعى "محمد"30 عاما، سائق توكتوك وكان يعمل حارسا للعقار الذي يقيم فيه المجني عليه وتركه منذ فترة، وبعد استصدار إذن من النيابة تم ضبطه في أحد الأكمنة واقتياده إلى القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بدافع السرقة حيث توجه يوم الواقعة إلى شقة المجني عليه وضربه بألة حالة على رأسه وقام بسرقة مبلغ مالي وهاتف محمول وفر هاربا من مسرح الجريمة.
جثه -علي-الطريق (1)

بالشرشرة..فلاح يقتل ابن عمه لخلاف على «الحد» بالمنيا

قتل مزارع ابن عمه داخل إحدى قرى مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، مستخدما آلة حصاد "شرشرة"؛ بسبب خلاف على حدود أرض زراعية، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، وتلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي، بتلقيه بلاغا من الدكتور إسحق إبراهيم فارس، مدير مستشفى ملوي العام، بوصول "محمد.ع.م، 55 عامًا"، وشهرته "ندير" مزارع ومقيم بقرية أم قمص، التابعة لمركز ملوي، جثة هامدة، وبمناظرة الجثة، تبين وجود آثار طعنة نافذة بالرقبة.
طعن-بالسكين

ذبح وحرق.. قصة أبوين ذاقا «العذاب» على يد ابنيهما

أبناء بقلوب متحجرة صارت موطنا لنكران الجميل، أعمتهم الدنيا وانتزعت الرحمة من قلوبهم، وتوغل في ضمائرهم السواد، وسكن الطمع في أعماق نفوسهم، ارتكبوا أبشع الجرائم في حق من منحهم الحياة. آباء تذوقوا مرارة الجحود، وقلة الأصل من أقرب الناس إليهم، إذ رفع أبناؤهم راية العصيان وتخطوا حدود التمرد وتجردوا من كل معاني الإنسانية وكتبوا نهايات مفجعة لآبائهم تشيب لها الولدان، فهذا عاق يذبح والده وآخر يحرق بيديه الآثمتين من حمله على يديه طفلا ولم يرحمه بعدما بلغ من العمر أرذله.
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تسول

«انزلي اشحتي».. أب يُعذب طفلته لإجبارها على التسول

تجرّد عامل، في نهاية العقد الخامس من عمره، من آدميته، بعدما سول له الشيطان تعذيب طفلته والنيل من براءتها؛ لا لشيء إلا لأنها رفضت النزول إلى الشارع لأجل التسول والإنفاق عليه بدلًا من أن يعمل هو ويُنفق عليها وعلى لهوها وطفولتها التي باتت بائسة في أحضان أبٍ غير مسئول، لينتهي به المطاف مُكبلًا بين رجال مباحث قسم شرطة فاقوس، التابع لمديرية أمن الشرقية، والذين إصطحبوه إلى حجز القسم، وجرى التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار عمرو الباز، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
زواج- القاصرات

عمرها 13 سنة.. القبض على أب زوّج طفلته بالشرقية

مأساة جديدة وقضية محل تحقيق تنضم لسجل «زواج الأطفال»، تلك التي حدثت بدائرة قسم شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية. حيث ألقى رجال مباحث القسم القبض على عامل، في بداية العقد الخامس من العمر، على خلفية اتهامه بتزويج ابنته، الطفلة التي بالكاد أتمت سنوات عمرها نهاية المرحلة الابتدائية من مراحل التعليم والدراسة، إلا أن الصدمة في الأمر أن الطفلة أنجبت رضيعًا وهي بالكاد على وشك أن تُتم ربيعها الثالث عشر، بينما جرى التحفظ على الأب تحت تصرف النيابة العامة.
زواج-القاصرات

إخلاء سبيل مشروط لوالدي طفلة حاولا تزويجها بالشرقية

أصدرت نيابة الحسينية العامة، برئاسة المستشار محمد جاد، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الجمعة، قرارًا بإخلاء سبيل أبوين على ذمة التحقيقات، مع أخذ تعهد عليهما بعدم زواج طفلتهما، البالغة خمسة عشر عامًا، إلا بعد بلوغها السن القانونية للزواج؛ وذلك على خلفية ورود بلاغ رسمي بإخراجهما الطفلة من نهاية المرحلة الإعدادية بالدراسة لأجل تزويجها بدلًا من استكمال تعليمها أو طفولتها، إذ كان مُقررًا أن يتم عقد القران والزفاف بعد غدٍ الأحد.
زواج- القاصرات

أبوان يخرجان طفلتهما من الإعدادية لتزويجها بالشرقية

«زواج القاصرات»، عبارة باتت عنوانا لسجل حافل بإهانات الأطفال والتعدي على سنواتهم الأولى في الحياة، وبدلا من أن يمرحوا ويتعلموا، تقوم الأسرة بالزج بهم في غياهب الزواج وتحمُّل المسؤولية، لتكون المحصلة أطفالا ينجبون أطفالا، وما حدث بمحافظة الشرقية ليس ببعيد عن تلك المآسي، حيث أبلغ أحد الأهالي بمدينة صان الحجر الواقعة بأقصى شمال المحافظة، عن «جريمة» تتعلق بقيام أبوين بإخراج ابنتهما الطفلة التي بالكاد أتمّت ربيعها الخامس عشر، من نهاية المرحلة الإعدادية بالدراسة؛ لأجل تزويجها بدلا من استكمال تعليمها أو طفولتها.
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