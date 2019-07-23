وكيل «أفشة» يكشف آخر تطورات مفاوضاته مع الأهلي

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م

الصورة المتداولة لأفشة

أوضح عبد الرحمن إسماعيل، وكيل محمد مجدي «أفشة»، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، حقيقة الصور التي تم تداولها خلال الساعات القليلة الماضية، على بعض وسائل الإعلام على أنها توقيع لأفشة للقلعة الحمراء، وكشف وكيل «أفشة»، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الثلاثاء، أن هذه الصور قديمة وقت أن كان اللاعب ضمن صفوف إنبي، وتم التفاوض مع النادي البترولي للحصول على خدماته لكن لم يتم التوصل لاتفاق بشأن الحصول على خدماته ورحل في النهاية لصفوف بيراميدز.

وتابع: «الأهلي كان لديه رغبة قوية لضم أفشة وتم عقد جلسة مع اللاعب تم الاتفاق خلالها على تفاصيل عقده مع الأحمر لكن الأمور لم تسر بالشكل المطلوب ورحل في النهاية لصفوف بيراميدز». وحول مفاوضات الأهلي في الوقت الحالي لضم اللاعب من بيراميدز، أكد وكيل «أفشة» أن الأمر بيد إدارة بيراميدز

وتابع: «الأهلي كان لديه رغبة قوية لضم أفشة وتم عقد جلسة مع اللاعب تم الاتفاق خلالها على تفاصيل عقده مع الأحمر لكن الأمور لم تسر بالشكل المطلوب ورحل في النهاية لصفوف بيراميدز».



وحول مفاوضات الأهلي في الوقت الحالي لضم اللاعب من بيراميدز، أكد وكيل «أفشة» أن الأمر بيد إدارة بيراميدز وعند التوصل لاتفاق بين الناديين سيتم إعلان الأمر.



من جانبه، قال أمير توفيق، مدير إدارة التعاقدات الأهلي لـ«التحرير»: «النادي الأهلي ليس له علاقة بهذه الصور وليس طرفا فيها وغير مسئولين عنها.. والدليل أن الصورة لا يوجد بها أي مسئول رسمي داخل الأهلي في منصب له علاقة بالتعاقدات».



وأكمل: «نحترم قوانين ولوائح التعاقدات والانتقالات، ولن نقدم على التعاقد مع أي لاعب إلا من خلال موافقة ناديه والاتفاق معه ولن نلجأ أبدا للقرصنة أو القيام بأي فعل غير قانوني».



