إرهاب

«ألغام الحوثيين» وسيلة الهجوم الأساسية في حرب اليمن

استخدام الألغام البرية والعبوات الناسفة المرتجلة يشكل تهديدا متزايدا في اليمن وسيظل كذلك لفترة طويلة حتى بعد انتهاء المرحلة الحالية من الصراع
تحرير:منة عبدالرازق ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
ميليشيات الحوثي - صورة أرشيفية
ميليشيات الحوثي - صورة أرشيفية
4 سنوات وأكثر مرت على الحرب الأهلية بين جماعة الحوثيين الإرهابية والموالين للرئيس علي عبدالله صالح والمدعومين من إيران، والقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور المدعومة من التحالف العربي، 4 سنوات كان عنوانها الدم ووسيلتها السلاح وضحيتها شعبا بأسره، حرب كان وقودها ألغام الحوثيين، إذ يشير المركز اليمني التنفيذي للتعامل مع الألغام، في أحد تقاريره، إلى أن الجيش اليمني أزال بين عامي 2016 و2018، ما يقدر بنحو 300 ألف لغم زرعها الحوثيون في مختلف أنحاء اليمن.
ألغام وعبوات ناسفة إن استخدام الألغام والعبوات الناسفة المرتجلة في أثناء حرب اليمن، يعرف انتشارا واسعا، ووثقت مؤسسة أبحاث التسليح في أثناء الصراعات استخدام الحوثيين الألغام البرية والبحرية التقليدية والمرتجلة، والعبوات الناسفة المرتجلة والكاملة. وأشار التقرير إلى أن الحوثيين يوحدون معايير صناعة الألغام
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طالبان (1)

مقتل 31 مسلحا من طالبان في عمليات أمنية بأفغانستان

تمكنت القوات الخاصة الأفغانية، من قتل واحتجاز العشرات من مقاتلي طالبان خلال غارات منفصلة نفذت في إقليمي لوجار وباكتيكا. ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية عن مصادر عسكرية أفغانية مطلعة، اليوم الثلاثاء، إن القوات الخاصة الأفغانية قتلت 27 من عناصر طالبان خلال العملية الأمنية في منطقة "بول العلم" في لوجار، وأن القوات الخاصة اعتقلت أيضا 5 من مقاتلي طالبان خلال الغارة نفسها، موضحة أن القوات الخاصة قتلت 4 من عناصر طالبان خلال غارة في منطقة شاران في إقليم باكتيك، ودمرت مخبأ للأسلحة خلال العملية الأمنية.
على-الكوراني

علي كوراني.. يد حزب الله اليمنى في أمريكا

طموح حزب الله للتواجد خارج نطاق لبنان، جعله ينشر كتائبه في دول عدة وكثف تواجده في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة، وامتد طموحه كأغلب التنظيمات للانتشار في أوروبا وأمريكا الجنوبية وآسيا، والآن في الولايات المتحدة. ووجود تقارير بتغلغل حزب الله في أمريكا الشمالية ليس بجديد، وغالبا ما تركز على نشاط الحزب في الخارج من جمع التبرعات أو تبييض الأموال أو المشتريات، لكن ما كشفته الملاحقة الجنائية والإدانة في نيويورك عن علي كوراني عضو حزب الله البارز، يثير القلق بسبب نشاط الحزب في الولايات المتحدة وكندا.
حركة-طالبان

مقتل نائب رئيس المخابرات بحركة طالبان

لقي، اليوم الإثنين، 8 مسلحين من حركة طالبان مصرعهم من بينهم نائب رئيس المخابرات بالحركة، إثر غارة جوية أمريكية في منطقة كاراباخ في إقليم غزني شرقي أفغانستان. وذكر بيان فيلق الرعد 203 التابع للجيش الأفغاني، أن القوات الأمريكية شنت غارة جوية في منطقتي خلو وشيراباد في منطقة كاراباخ، أسفرت عن مقتل 8 من مسلحي طالبان، من بينهم نائب رئيس المخابرات لطالبان في كاراباخ، وتدمير إحدى المركبات، وذلك بحسب ما أعلنته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الإثنين.
الخطوط-الجوية-البريطانية (1)

لماذا منعت بريطانيا وألمانيا رحلاتها الجوية إلى مصر؟

حالة من التوتر أعقبت إعلان الخطوط الجوية البريطانية، أمس السبت، تعليق رحلاتها إلى مصر، موضحة في بيان: "نراجع باستمرار إجراءاتنا الأمنية في كل المطارات حول العالم، وقد علقنا رحلاتنا إلى القاهرة لمدة 7 أيام كإجراء احترازي، يسمح لنا بتقييم الوضع أكثر"، وزادت الأمور تعقيدا بعد إعلان وسائل إعلام ألمانية في نفس التوقيت أن شركة الخطوط الجوية "Lufthansa" قررت وقف جميع رحلاتها الجوية إلى القاهرة، وأصدرت بيانا هي الأخرى قالت فيه: "بما أن السلامة هي الأولوية القصوى لـLufthansa، فقد أوقفنا رحلاتنا إلى القاهرة مؤقتا اليوم حتى يتم تقييم الوضع".
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