«ألغام الحوثيين» وسيلة الهجوم الأساسية في حرب اليمن

استخدام الألغام البرية والعبوات الناسفة المرتجلة يشكل تهديدا متزايدا في اليمن وسيظل كذلك لفترة طويلة حتى بعد انتهاء المرحلة الحالية من الصراع

تحرير:منة عبدالرازق ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

4 سنوات وأكثر مرت على الحرب الأهلية بين جماعة الحوثيين الإرهابية والموالين للرئيس علي عبدالله صالح والمدعومين من إيران، والقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور المدعومة من التحالف العربي، 4 سنوات كان عنوانها الدم ووسيلتها السلاح وضحيتها شعبا بأسره، حرب كان وقودها ألغام الحوثيين، إذ يشير المركز اليمني التنفيذي للتعامل مع الألغام، في أحد تقاريره، إلى أن الجيش اليمني أزال بين عامي 2016 و2018، ما يقدر بنحو 300 ألف لغم زرعها الحوثيون في مختلف أنحاء اليمن.

ألغام وعبوات ناسفة إن استخدام الألغام والعبوات الناسفة المرتجلة في أثناء حرب اليمن، يعرف انتشارا واسعا، ووثقت مؤسسة أبحاث التسليح في أثناء الصراعات استخدام الحوثيين الألغام البرية والبحرية التقليدية والمرتجلة، والعبوات الناسفة المرتجلة والكاملة. وأشار التقرير إلى أن الحوثيين يوحدون معايير صناعة الألغام

ألغام وعبوات ناسفة

إن استخدام الألغام والعبوات الناسفة المرتجلة في أثناء حرب اليمن، يعرف انتشارا واسعا، ووثقت مؤسسة أبحاث التسليح في أثناء الصراعات استخدام الحوثيين الألغام البرية والبحرية التقليدية والمرتجلة، والعبوات الناسفة المرتجلة والكاملة.

وأشار التقرير إلى أن الحوثيين يوحدون معايير صناعة الألغام المرتجلة والعبوات الناسفة المرتجلة والشحنات الرئيسة للعبوات الناسفة المرتجلة وألواح الضغط الخاصة بهذه العبوات، وينتجونها بكميات كبيرة، موضحا أن أصل مفاتيح العبوات الناسفة المرتجلة والمعدات الإلكترونية بما فيها مستشعرات أشعة تحت الحمراء وأسلاك السحق وأجهزة الاستقبال والمرسلات إلى إيران.

وأضاف أن الإرشادات الأساسية المطبوعة على ألواح الضغط الخاصة بالعبوات الناسفة صممت للقوات ذات القدرات البسيطة، كما حاولت قوات الحوثيين طمس العلامات على أجهزة الأرسال المخصصة في تشغيل العبوات الناسفة لإخفاء مصدرها.

ألغام برية وبحرية

استخدم الحوثيون 6 أنواع من الألغام البرية التقليدية، 3 منها مضادة للأفراد و3 مضادة للمركبات، وأشار التقرير إلى أن هذه الألغام تحمل أرقام تشغيلات وتواريخ إنتاج تعود لفترة الستينيات والسبعينيات مشابهة للتي مع قوات التحالف الدولي، وهذه المجموعات من الألغام كانت من مخزونات الجيش اليمني قبل اندلاع الحرب، مما يوضح أن كلتا المجموعتين حصلت على العتاد نفسه بعد انهيار الدولة اليمينة.

كما استخدم الحوثيون أنواعا من الألغام البرية المرتجلة في الساحل الغربي من اليمن، منها لغم claymore والذي صنع محليا من قبل القوات، وهو لغم اتجاهي من نوع اتجاهي أكبر في الحجم، ونوع آخر وهو الأكثر انتشارا هو لغم مضاد للمركبات.

وأضاف تقرير أبحاث التسليح أن هذه الألغام لم يستخدمها أي من أطراف النزاع في الحرب اليمنية، وتصنع محليا داخل ورش خاصة بالحوثيين.

ومن خلال انتشال قوات التحالف بعض حاويات تحمل ألغاما بحرية جنوبي الحديدة، كشف تقرير لفريق الخبراء المختص باليمن التابع للأمم المتحدة، أن هذه الألغام من النوع kmn 1000. وأشارت مؤسسة أبحاث التسليح إلى أن بعضا من هذه الألغام يعود تصنيعها إلى الاتحاد السوفيتي عام 1986، كما وثق فريق الأمم المتحدة 36 نوعا من الألغام البحرية المرتجلة استخدمتها قوات الحوثيين.

عبوات ناسفة

اكتشف على طول الساحل الغربي لليمن كميات كبيرة من العبوات الناسفة المرتجلة، تحمل أرقاما تسلسلية ونوعا موحدا، أما النوع الثاني فكان موضوعا داخل أسطوانة معدنية أكبر حجما بمقبضين مصنوعين من حديد التسليح، وكانت هذه الشحنات الرئيسية والصغيرة من العبوات توضع تحت الطرق في قنوات الصرف أو الخنادق المحفورة يدويا.

كما استخدمت القوات العبوات الناسفة المرتجلة الكاملة المخفية داخل صخور اصطناعية تمويهية، وضعها الحوثيون على الطريق السريع بين مدينة مخا وذباب وتعز والحديدة، واستخدمت 3 أنواع من العبوات الناسفة وهي العبوة الناسفة المرتجلة المتحكم فيها لاسلكيا التي تحتوي على مقذوفات مُشكلة انفجاريا، والعبوة الناسفة المرتجلة المضادة للأفراد تحتوي على لغم اتجاهي، والعبوة الناسفة التي تحتوي على شحنات مشكلة بشكل فردي بأحجام مختلفة.

وتشير الدراسات إلى أن استخدام الألغام البرية والعبوات الناسفة المرتجلة يشكل تهديدا متزايدا في اليمن، وسيظل كذلك لفترة طويلة حتى بعد انتهاء المرحلة الحالية من الصراع، إذ تظل تنتج قوات الحوثيين الألغام المرتجلة وهي من أكثر أنواع الألغام البرية انتشارا في اليمن الآن، بكميات كبيرة ولم يسبق أن حققه أحد سوى تنظيم داعش في سوريا والعراق، ولا تزال العبوات الناسفة المرتجلة المتحكم فيها لاسلكيا تحتوي على مكونات إيرانية المصدر.