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المهرجان القومي للمسرح يكرم فاروق الفيشاوي

تحرير:التحرير ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م
فاروق الفيشاوي
فاروق الفيشاوي
يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز في دورته الثانية عشرة، النجم الكبير فاروق الفيشاوي، وسيعلن المهرجان قريبا عن بقية أسماء المكرمين في الدورة المقبلة التي ستنطلق يوم 17 أغسطس. وعبر أعضاء اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري عن تمنيهم الشفاء العاجل للفنان الكبير فاروق الفيشاوي بعدما كان قد تعرض لوعكة صحية شديدة ودخل في حالة صحية حرجة للغاية، حسبما أكد نجله الفنان أحمد الفيشاوي الذي يرافقه في المنزل مع والدته الفنانة سمية الألفي، بعدما غادر المستشفى خلال الساعات الماضية.
الفنان فاروق الفيشاوي كان أعلن في شهر أكتوبر الماضي عن إصابته بمرض بالسرطان أثناء تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط، وقال وهو على خشبة المسرح أمام الجمهور إنه فوجئ بطبيبه المعالج يخطره بهذا المرض، موضحًا أنه لن ينزعج من الخبر، وأكد للطبيب أنه سيواجهه بكل شدة وكأنه
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الشرنوبي عن أزمته مع سارة الطباخ: مش عارف هيحصل إيه

أثار الفنان محمد الشرنوبي الجدل خلال الأيام الماضية وتصدر "تريند" مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أوضح فى منشور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، تفاصيل علاقته بالمنتجة سارة الطباخ، التى ارتبط بها فترة من الوقت، كما كشف سبب خروج فيديو الخطوبة بعد عام من خطوبتهما، وتحدث لأول مرة عن تفاصيل عقد الاحتكار بينهما الذي يمتد لمدة عشر سنوات بشرط جزائي 600 ألف دولار. وفي تصريح خاص لـ"التحرير" حول الأزمة، قال الشرنوبي: "أى شخص من الطبيعي أن يمر بأزمات، والأزمة إن شاء الله ستمر قريبا".
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ريهام سعيد ترد على شائعة وفاتها: هي وصلت للدرجة دي؟

علّقت الإعلامية ريهام سعيد، على الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الأخيرة الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول وفاتها ومغادرتها دنيانا، وذلك على خلفية كشفها عن معاناتها صحيًا خلال الفترة الماضية. ونشرت ريهام سعيد، صباح اليوم الثلاثاء، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، مستعينة بصورة من إحدى الصفحات التي روّجت لهذه الشائعة، معلّقةً: "هي وصلت للدرجة دي؟ طب معلش حتى لو مت ليه أحمد سعيد عبد الغني شايل النعش بتاعي؟ هم يضحك وهم يبكي".
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فنانون يدعمون فاروق الفشاوي: ستقهر المرض

غادر الفنان فاروق الفيشاوي المستشفى بعد تحسن حالته الصحية، بعد أن تعرض خلال الأيام الماضية لوعكة صحية نقل على أثرها إلى المستشفى، وطالب نجله الفنان أحمد الفيشاوي الجمهور بالدعاء لوالده، وحرص عدد من أهل الفن على الدعاء له متمنين الشفاء العاجل له، ومن بينهم الناقد السينمائي طارق الشناوي الذي كتب عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "فاروق الفيشاوي يستحق دعواتكم بالشفاء، أثق أن فاروق إن شاء لله سيقهر المرض، أكثروا من الدعاء له ولكل المرضى". بينما نشر المخرج أشرف فايق صورة له مع "الفيشاوي" معلّقًا: "ادعوا للنجم فاروق الفيشاوي بالشفاء".
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أصالة نصري عن «ولاد رزق»: طارق العريان ليس له منافس

عبرت الفنانة أصالة نصري، عن إعجابها الشديد بالإعلان الترويجي الرسمي للجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، كما أثنت على زوجها طارق العريان، مخرج الفيلم. ونشرت النجمة السورية عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، برومو الفيلم المقرر طرحه في دور العرض يوم 8 أغسطس المقبل، وعلقت عليه كاتبة: "طارق العريان ليس له منافس، ولاد رزق قريباً". وكان العريان قد أعلن انتهاء تصوير الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق 2"، ونشر بوستر الفيلم عبر "إنستجرام"، وكتب: "انتهينا من آخر مشاهد فيلم ولاد رزق، إن شاء الله (سيعرض) فى عيد الأضحى".
فاروق الفيشاوي

فنانون يدعمون فاروق الفشاوي: ستقهر المرض

غادر الفنان فاروق الفيشاوي المستشفى بعد تحسن حالته الصحية، بعد أن تعرض خلال الأيام الماضية لوعكة صحية نقل على أثرها إلى المستشفى، وطالب نجله الفنان أحمد الفيشاوي الجمهور بالدعاء لوالده، وحرص عدد من أهل الفن على الدعاء له متمنين الشفاء العاجل له، ومن بينهم الناقد السينمائي طارق الشناوي الذي كتب عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "فاروق الفيشاوي يستحق دعواتكم بالشفاء، أثق أن فاروق إن شاء لله سيقهر المرض، أكثروا من الدعاء له ولكل المرضى". بينما نشر المخرج أشرف فايق صورة له مع "الفيشاوي" معلّقًا: "ادعوا للنجم فاروق الفيشاوي بالشفاء".
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نقل فاروق الفيشاوي إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

تعرض الفنان الكبير فاروق الفيشاوي لوعكة صحية نقل على أثرها إلى المستشفى، اليوم الإثنين، حسب ابنه الفنان أحمد، الذي طالب، في تصريحات صحفية الجمهور بالدعاء له. وأعلن الفيشاوي خلال تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط، شهر أكتوبر الماضى عن إصابته بمرض السرطان، وقال على المسرح أمام الجمهور، إنه فوجئ بطبيبه المعالج يخطره بإصابته بهذا المرض، موضحا أنه لم ينزعج من الخبر، وأكد للطبيب أنه سيواجه بكل شدة وكأنه صداع عادى سيأخذ وقته ويمر.
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عودة هيفاء وهبي للسينما المصرية تفتح جروح الماضي

تحضر الفنانة هيفاء وهبي، لعودتها إلى السينما المصرية التي غابت عنها منذ 5 أعوام، بسبب تركيزها فى الدراما وحرصها على المشاركة بمواسم رمضان المختلفة، الفيلم الجديد يشهد التعاون الأول بين الفنانة اللبنانية والكتاب أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرة، إضافة إلى المخرج محمد حماقي الذي يخوض أولى تجاربه. صناع العمل رشحوا كلا من؛ أحمد الفيشاوي وأحمد داوود للوقوف أمامها، ومن المقرر أن يصور العمل فى أكثر من دولة؛ وربما يكون جاهزًا للعرض خلال موسم رأس السنة أو منتصف العام.
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