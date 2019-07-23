طهران أم واشنطن.. من ينجح في استقطاب بوريس جونسون؟

تسعى كل من إيران والولايات المتحدة الأمريكية لاجتذاب بوريس جونسون رئيس الحكومة البريطانية الجديدة سياسيا، إلا أن التركيز الأكبر لرئيس المحافظين الجديد سينصب على البريكست

تحرير:محمود نبيل ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٧ م

بوريس جونسون

على الرغم من كون المؤشرات الأولية جميعها رجحت كفته في انتخابات حزب المحافظين، فإن تولي بوريس جونسون بشكل رسمي مهام قيادة الحكومة في المملكة المتحدة يمكن أن يشهد ردود فعل متنوعة ومتباينة من جانب أطراف عديدة خلال الوقت الحالي. ولا شك أن تعامل البلدان على مستوى العالم بشكل رسمي مع بوريس جونسون، والذي بات رئيسًا لحكومة بريطانيا منذ ساعات قليلة، قد يكون له أبعاد سياسية تتجاوز العلاقات الدبلوماسية بشكلها المعروف، خاصة أن جونسون يتولى القيادة في توقيت عصيب لبريطانيا.

وكان في طليعة المهنئين لبوريس جونسون بمنصبه الجديد، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، والذي أكد أن طهران لا تسعى للمواجهة مع أي قوة في العالم، وذلك على خلفية احتجاز بلاده لناقلة نفط بريطانية. وأضاف: "نمتلك 1500 ميل من السواحل على الخليج العربي، وهي مياهنا ويجب حمايتها". هل فقدت إيران دعم أوروبا