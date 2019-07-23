صفقات الأهلي.. بين مفاوضات جبر ومتولي وأزمة الأجانب

لم يحسم الأهلى حتى الآن، مصير الأجانب فى الفريق، فى ظل عدم تفعيل لائحة اعتبار لاعبى شمال إفريقيا مصريين، ليفاضل بين 5 لاعبين للاستغناء عنهم وقيد الصفقة الجديدة

تحرير:كريم مليم ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٥ م

يحاول الأهلى تكوين فريق قوى ينافس على البطولات فى الموسم الجديد بضم صفقات مميزة خلال موسم الانتقالات الصيفى، خصوصًا بعد الهزيمة المذلة التى تلقاها الفريق بخماسية نظيفة أمام ماميلودى صن داونز الجنوب إفريقى، فى ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا (2018-2019). أولى صفقات المارد الأحمر الرسمية، كانت ضم المالى أليو ديانج لمدة 5 مواسم، قادمًا من مولودية الجزائر، بعد سلسلة من المفاوضات استمرت قرابة الشهر، لينضم اللاعب صاحب الـ21 الذى يشغل مركز لاعب الوسط المدافع، وهو أحد لاعبى منتخب مالى الأوليمبى، فى النهاية للأحمر 5 مواسم.

وكشف عمر غريب المدير الرياضى لمولودية الجزائر، عن قيمة انتقال أليو ديانج إلى الأهلى بعد الحصول على خدماته بشكل رسمى، حيث قال غريب إن قيمة انتقال ديانج للأهلى كلفت الأحمر مليونا و100 ألف دولار، ولم يتضمن عقده أى بنود خاصة بالحصول على نسبة من إعادة البيع مستقبلًا.كما أعلنت إدارة الأهلى، رسميا تجديد عقد

محمود متولى



وكشف عمر غريب المدير الرياضى لمولودية الجزائر، عن قيمة انتقال أليو ديانج إلى الأهلى بعد الحصول على خدماته بشكل رسمى، حيث قال غريب إن قيمة انتقال ديانج للأهلى كلفت الأحمر مليونا و100 ألف دولار، ولم يتضمن عقده أى بنود خاصة بالحصول على نسبة من إعادة البيع مستقبلًا.كما أعلنت إدارة الأهلى، رسميا تجديد عقد إعارة رمضان صبحى، لاعب هيدرسفيلد الإنجليزى لمدة موسم جديد، وقال الأهلى فى بيانه الرسمى، إن عضو مجلس إدارة النادى خالد مرتجى عقد عدة جلسات مع مسؤولى النادى الإنجليزى، ونجح فى الاتفاق على الشروط المالية وغيرها من التفاصيل وتوقيع العقود رسميا.وكشفت بعض المصادر بالأهلى أن صفقة إعارة رمضان صبحى كلفت الأهلى مليون جنيه إسترلينى، بالإضافة لبعض الامتيازات التى يحصل عليها النادى الإنجليزى حال تتويج الأهلى بالدورى أو دورى أبطال إفريقيا فيكون مطالبًا بتسديد 150 ألف جنيه إسترلينى لكل بطولة.



ويسعى الأهلى لتدعيم خط دفاعه الذى يمثل أزمة حقيقة، خصوصًا فى ظل إصابة بعض اللاعبين وكبر سن البعض الآخر، علاوة على عدم اقتناع الأوروجوايانى مارتن لاسارتى ببعض الأسماء، وكشف مصدر بالأهلى عن دخول الإدارة الحمراء فى مفاوضات قوية لضم ثنائى الإسماعيلى باهر المحمدى ومحمود متولى.







وأوضح المصدر أن إدارة الأهلى ترغب فى إجراء صفقة تبادلية مع إدارة الإسماعيلى بالحصول على خدمات الثنائى باهر ومتولى، مقابل الاستفادة من اللاعبين الذين اقتربوا من الرحيل وطلبهم الدراويش من قبل وعلى رأسهم، عمرو جمال وباسم على.



وينتظر مسؤولو الأهلى رد إدارة الدراويش على الصفقة التبادلية، ويلعب محمد متولى صاحب الـ26 عامًا، فى وسط الملعب وقلب الدفاع، إلى جانب باهر الذى يجيد فى مركزى المدافع المحورى والظهير الأيمن.





على جبر





الأهلى أيضًا يسعى بقوة لضم على جبر، مدافع المنتخب الوطنى ونادى بيراميدز، لكن كشف مصدر داخل الأهلى أن هناك 3 عقبات تعترض إتمام التوصل لاتفاق يسمح بانتقال على جبر من بيراميدز للقلعة الحمراء.



والعقبة الأولى تتمثل فى خلاف بين الأهلى وبيراميدز، حيث يطالب الأخير بدفع ما يقارب 40 مليون جنيه مقابل بيع جبر، وهو ما يرفضه الأهلى، الذى يعلم أن هذا الرقم هو نفسه الذى اشترى به بيراميدز اللاعب وبالتالى فالأهلى يعتقد أن بيراميدز يريد ربحية غير منصفة أو عادلة، خاصة أن مسؤولى القلعة الحمراء يعلمون أن بيراميدز يرغب فى بيع اللاعب لأنه لا يريد الالتزام معه براتبه السنوى المقدر بـ15 مليون جنيه فى الموسم الواحد.







العقبة الثانية هى المطالب المالية لعلى جبر الذى يريد الحصول على ما يقارب 13 مليون جنيه فى الموسم الواحد من الأهلى، وهو الرقم الذى يرفضه الأهلى ليس فقط لضخامته، ولكن أيضًا بسبب ما سيحدثه من فتنة بين لاعبى الفريق الذين سيطالبون بالحصول على نفس قيمة أجر لاعب ينظر إليه أنه مدافع فى نهاية المطاف.



العقبة الثالثة هى تعقيدات موقف قائمة الفريق للموسم الجديد، وعدم نهاية الدورى حتى الآن، فى نفس الوقت الذى يحتاج الأهلى فيه لبقاء محمد نجيب بسبب إيقاف ياسر إبراهيم، وإصابة سعد سمير، وأيضًا عدم إعلان اتحاد الكرة عدد قيد اللاعبين هل سيبقى 30 لاعبًا أم سيتم تغييره لـ25 لاعبًا؟





جاكسون موليكا





مارتن لاسارتي يبحث عن ضم مهاجم إفريقى قوى، وفتح مسؤولو القلعة الحمراء خطا جديدًا للمفاوضات مع مازيمبى الكونغولى للحصول على خدمات جاكسون موليكا رأس الحربة، وطلب مازيمبى من الأهلى عبر أحد الوكلاء، الحصول على 2 مليون و300 ألف دولار، وحصول اللاعب على 700 و800 و900 ألف دولار، راتبًا سنويا فى 3 مواسم، إلى جانب 300 ألف دولار عمولة الوكيل.







ويرى مسؤولى الأهلى أن طلبات مازيمبى مبالغ فيها، إلى جانب شرط حصول الوكيل على 300 ألف دولار، وتوقيع اللاعب على عقد لـ 3 مواسم فقط مع الأحمر، لذلك تقرر التفاوض بشكل مباشر مع مازيمبى دون وسطاء، ويحاول مسؤولو الأهلى فى تفاوضهم الجديد تقليل المبلغ المطلوب فى اللاعب صاحب الـ19 عامًا، ومحاولة تقليص دور الوكيل فى الصفقة تفاديا لنفقات أخرى تكلف خزينة النادى.



وفى الوقت الذى يسعى الأهلى فيه لضم اللاعب أصبحت الصفقة مهددة بالفشل، بعد دخول اللاعب فى اهتمامات أندرلخت البلجيكى، ذكر تقرير نشره موقع "فوتبول" البلجيكى أن اللاعب الكونغولى جاكسون موليكا، أصبح على رادار نادى أندرلخت البلجيكى فى الموسم المقبل بعد متابعته فى بطولة دورى أبطال إفريقيا، كما أكد التقرير أن موليكا يحظى أيضًا بمتابعة ناديى ستاندر لييج وأنتويرب البلجيكيين.





أزمة الأجانب



وبعد تعاقد الأهلى رسميا مع المالى أليو ديانج والمفاوضات مع جاكسون موليكا، سيضطر الأحمر للاستغناء عن بعض لاعبيه الأجانب «جيرالدو دا سيلفا - جونيور أجايى - وليد أزارو - على معلول» ليتمكن من قيد اللاعبين المحترفين الجدد، لأن لوائح اتحاد الكرة تمنع قيد أكثر من 4 لاعبين أجانب، ولم يحسم الأهلى حتى الآن، مصير الأجانب فى الفريق، فى ظل عدم تفعيل لائحة اعتبار لاعبى شمال إفريقيا مصريين، ليفاضل بين 5 لاعبين للاستغناء عنهم وقيد الصفقة الجديدة.