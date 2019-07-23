أحمد ياسر ريان يعتذر إلى جمهور الزمالك

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٨ م

أحمد ياسر ريان

اعتذر أحمد ياسر ريان، مهاجم النادي الأهلي المُعار إلى صفوف الجونة، إلى جمهور الكرة في مصر وجمهور نادي الزمالك، عقب الأحداث التي شهدتها مباراة الجونة والزمالك، التي أقيمت مساء الأحد الماضي، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز (2018-2019). وحدثت مشادة بين ريان ولاعبي الزمالك في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، سجل للجونة أحمد ياسر ريان في الدقيقة 78، ومحمود شبراوي في الدقيقة 89، وسجل للزمالك طارق حامد في الدقيقة 63، ومحمود عبد العزيز في الدقيقة 94.

وكتب أحمد ياسر ريان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أعتذر لجمهور الكورة المصرية وجمهور نادى الزمالك وأؤكد أن الأمر لا يتعدى كونه حماسا ونرفزة ملعب". أعتذر لجمهور الكورة المصرية وجمهور نادى الزمالك وأؤكد أن الأمر لا يتعدى كونه حماسا ونرفزة ملعب. — Ahmed Yasser Rayyan (@AhmedYRayyan)