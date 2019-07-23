سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

تعليق جديد من روسيا حول استئناف الرحلات إلى مصر

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م
الطيران الروسي - صورة أرشيفية
الطيران الروسي - صورة أرشيفية
أصدرت روسيا، اليوم الثلاثاء، تصريحا جديدا، حول استئناف الرحلات السياحية إلى مصر المتوفقة في مصر منذ عام 2015، بعد حادث تحطم طائرة ركاب روسية، إذ أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، عن آماله في أن يتم استئناف الرحلات الجوية العارضة (الشارتر) إلى مصر في المستقبل القريب، قائلا: "نحن نأمل في أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي في المستقبل القريب بشأن استئناف الرحلات، على الأقل الرحلات الجوية العارضة إلى مناطق المنتجعات"، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
يذكر أنه بعد ساعات من البيانات الغامضة التي أصدرتها شركتي الخطوط الجوية البريطانية "بريتش إيروايز"، والألمانية "لوفتهانزا"، يوم السبت الماضي، خططت شركة الخطوط الجوية الروسية "بوبيدا" لإعداد رحلات سياحية لمصر، إذ أعلن المدير العام للشركة أندريه كالميكوف، أنهم ينتظرون الرد من السلطات المصرية لبدء تنظيم
اقرأ المزيد
اصحاب-اكشاك-قلعة-قيتباي-المغلقة يستغيثون-هنتشرد‎ (2)

أصحاب أكشاك قلعة قايتباي «المغلقة» يستغيثون: هنتشرد

قلعة قايتباي تعد من الأماكن الأثرية الهامة التي تتميز بها مدينة الإسكندرية، باعتبارها معلما أثريا هاما وأحد المقاصد السياحية التى تجلب زائرين للتعرف على هويتها وتاريخها، فما أن تطأ قدماك مدخل القلعة تشعر وأنك من الزمن القديم لتميزها بعبق تاريخي هام يتجلى في تلك المحال والأكشاك التي تبيع الأنتيكات والتحف والقطع الأثرية المقلدة للزائرين، إلا أن المحافظة اتخذت قرارا بإزالتها لعدم سداد مستأجريها مستحقات الدولة، رغم أنه مضى على وجودهم فيها أكثر من 15 عاما..
طائرة الأحلام (5)

غدا.. مصر تستلم طائرة الأحلام الخامسة

احتفلت شركة مصر للطيران، باستلام الطائرة الخامسة من طراز بوينج "B787-9Dreamliner" التي يتم تشغليها لأول مرة باستخدام الوقود الحيوي، وتصل القاهرة، غدا الأربعاء، قادمة من مركز تسليم الطائرات بمقر مصنع ايفيريت بسياتل بالولايات المتحدة، موضحة أنه شارك في الحفل عدد من الشركات الرائدة في صناعة النقل الجوي وهي بوينج، وآيركاب، ورولزرويس، وشركة اپيك، إحدى الشركات المتخصصة في تصنيع الوقود الحيوي، مشيرة إلى أن الطائرة ستقلع من أمريكا خلال ساعات في أطول رحلة طيران في تاريخ الطيران المدني المصري.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

مدبولي يطلب من بعثة البنك الدولي تقريرا لنتائج زيارتهم لمصر

التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، بعثة البنك الدولى المعنية بتقييم أداء الأعمال في مصر، خاصة مؤشر التجارة عبر الحدود، إذ استعرض مدبولي الجهود التي قامت بها الحكومة على مدار الفترة الماضية، لتحسين وضع المؤشرات التى تحتاج إلى مزيد من الإجراءات، وهما مؤشرا التجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، ويأتي ذلك في ضوء إصدار البنك تقريرا سنويا حول (سهولة أداء ممارسة أنشطة الأعمال)، وحضر الاجتماع وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والتجارة والصناعة، والنقل، ونائبا وزير المالية.
الطيران-الإيطالي

الطيران الإيطالي: لم نعلق رحلاتنا إلى القاهرة

أعلنت هيئة الطيران الوطنى الإيطالية، اليوم الثلاثاء، عن عدم وجود أي قرار بتعليق الرحلات الجوية من وإلى القاهرة لأي أسباب، قائلة: "في الوقت الحالي لم تصدر أية معلومات تتعلق بتبني إجراءات ما من قبل السلطات المختصة بمنع الرحلات التي تنطوى على اعتماد حكم التعليق، ونحن على اتصال دائم بوزارة الداخلية، ونتواصل مع الدول الأوروبية والسلطات المختصة الأخرى، ومستعدون لأي تدخل في حالة حدوث تغير في الموقف أو إذا كانت ستصدر توجيهات مختلفة"، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة "بورسا إيطاليا".
اقرأ المزيد من الأخبار
لوفتهانزا الالمانية للطيران-1

ما وراء تعليق الرحلات البريطانية والألمانية إلى مصر

فى خطوة صادمة للمصريين ودون أى مقدمات، أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية «بريتيش إيروايز» عن تعليق رحلاتها إلى القاهرة لمدة 7 أيام بدأت من أمس السبت، مؤكدة أن هذا القرار يأتى «كإجراء احترازي»، بهدف تقييم الأمن، ومراجعة إجراءاتها الأمنية في جميع مطاراتها حول العالم، مضيفة: «لن نسمح بتحليق طائرة ما لم تكن آمنة»، وبعد دقائق معدودة من التعليق البريطاني خرجت شركة «لوفتهانزا» أكبر شركة طيران في ألمانيا، لتعلن وقف جميع رحلاتها الجوية من ميونيخ وفرانكفورت إلى القاهرة، مستشهدة بنفس الأسباب التي ذكرتها شركة الخطوط البريطانية.
air-france-الطيران-الفرنسى (1)

«إير فرانس» تعلن استمرار رحلاتها إلى القاهرة

علق متحدث باسم شركة إير فرانس، اليوم الأحد، على قرار شركتي الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز)، والألمانية "لوفتهانزا" تعليق رحلاتهما إلى القاهرة بسبب مخاوف أمنية، قائلا: "إن الرحلات إلى القاهرة مستمرة، إذ أنه بالتنسيق مع السلطات الفرنسية والسلطات المحلية في مصر، قررت إير فرانس مواصلة خدماتها إلى القاهرة"، جاء ذلك في بيان أرسله إلى وكالة "رويترز" للأنباء. وكانت الخطوط الجوية البريطانية، وهي وحدة تابعة لآي.أيه.جي، أعلنت، أمس السبت، أنها ستعلق رحلاتها إلى القاهرة لمدة 7 أيام في إجراء احترازي لأنها تراجع الأمن في مطار القاهرة.
مصطفى الفقي

الفقي من برلمان بريطانيا: دولتكم تسمح بالتحريض ضد مصر

قال الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، إن بريطانيا لا تتفهم أحيانا حقيقة الأوضاع في مصر، وتسمح بقيام بعض عناصر جماعة الإخوان بالتحريض ضد الدولة المصرية، مبديًا دهشته من توقف الطيران البريطاني عن السفر إلى شرم الشيخ منذ ثلاث سنوات، رغم أن شركات الطيران الكبرى، شرقًا وغربًا، تطير إلى هذه المدينة بانتظام، جاء ذلك في المحاضرة التي ألقاها في قاعة ملحقة بالبهو الرئيسي للبرلمان البريطاني، بحضور لفيف من أعضاء مجلسي العموم واللوردات بدعوة من الجمعية البرلمانية البريطانية للشرق الأوسط.
السيسى-وبوتين

بوتين: السيسي يشارك في رئاسة قمة روسيا أكتوبر المقبل

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن مصر برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ستشارك في رئاسة قمة «روسيا- إفريقيا»، التي ستعقد بمنتجع سوتشي في الأسبوع الأخير من أكتوبر المقبل، إذ قال بوتين خلال مراسم استلام وثائق اعتماد سفراء دول أجنبية في موسكو، وفقًا لما نقله موقع روسيا اليوم الإخباري: «ستجرى لدينا في المستقبل القريب سلسلة من الفعاليات الدولية الكبيرة، حيث سنستضيف في سبتمبر المقبل بمدينة فلاديفوستوك المنتدى الاقتصادي الشرقي الجديد».
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org