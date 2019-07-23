تعليق جديد من روسيا حول استئناف الرحلات إلى مصر

٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م

الطيران الروسي - صورة أرشيفية

أصدرت روسيا، اليوم الثلاثاء، تصريحا جديدا، حول استئناف الرحلات السياحية إلى مصر المتوفقة في مصر منذ عام 2015، بعد حادث تحطم طائرة ركاب روسية، إذ أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، عن آماله في أن يتم استئناف الرحلات الجوية العارضة (الشارتر) إلى مصر في المستقبل القريب، قائلا: "نحن نأمل في أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي في المستقبل القريب بشأن استئناف الرحلات، على الأقل الرحلات الجوية العارضة إلى مناطق المنتجعات"، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

يذكر أنه بعد ساعات من البيانات الغامضة التي أصدرتها شركتي الخطوط الجوية البريطانية "بريتش إيروايز"، والألمانية "لوفتهانزا"، يوم السبت الماضي، خططت شركة الخطوط الجوية الروسية "بوبيدا" لإعداد رحلات سياحية لمصر، إذ أعلن المدير العام للشركة أندريه كالميكوف، أنهم ينتظرون الرد من السلطات المصرية لبدء تنظيم