هل تلغي مصر تأشيرة «المرافق» لدعم السياحة؟

الإمارات تلغي تأشيرة الدخول السياحية للمرافق أقل من 18 عاما.. وخبراء سياحة يطلبون تطبيقها.. وعلي: ستزيد السياحة العائلية.. وعبدالعظيم: التنازل عن 25 دولارا لجذب 500 دولار

تحرير:صابر العربي ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٥ م

لزيادة أعداد السياحة الوافدة إليها وتعظيم موارد الدخل القومي في المقام الأول، فضلًا عن الرواج السياحي للبلد، اتخذت دولة الإمارات العربية قرارًا، بشأن إعفاء مرافقي السياح الأجانب القادمين إلى الدولة، الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، من رسوم تأشيرة الدخول السياحية، وما أقدمت عليه الإمارات يعد احترافية في التعامل مع قطاع السياحة. خطوة الإمارات دفعت عددا من العاملين بقطاع السياحة في مصر، للمطالبة بالسير على نهج الإمارات، لا سيما أن مصر تسعى لاستقطاب وتذليل أي عقبات أمام السياح، بعد انخفاض الأعداد الزائرة عقب ثورة يناير.

وتراجع النشاط السياحي عقب ثورة 25 يناير، وسجلت أعداد السياح في 2010 قرابة الـ 14.7 مليون سائح، بينما سجلت الأعداد خلال عام 2017 قرابة 8.3 مليون سائح. وفي السياق ذاته أكد الخبير السياحي الدكتور عصام علي، أن ما اتخذته دولة الإمارات من قرارات خاصة بفرض تسهيلات على مرافقي السياح الوافدين إليها قرارات ناجحة

وتراجع النشاط السياحي عقب ثورة 25 يناير، وسجلت أعداد السياح في 2010 قرابة الـ 14.7 مليون سائح، بينما سجلت الأعداد خلال عام 2017 قرابة 8.3 مليون سائح.

وفي السياق ذاته أكد الخبير السياحي الدكتور عصام علي، أن ما اتخذته دولة الإمارات من قرارات خاصة بفرض تسهيلات على مرافقي السياح الوافدين إليها قرارات ناجحة ولا بد من تطبيقها في مصر لجذب عدد أكبر من السياح إلى مصر، مشيرًا إلى أن إعفاء مرافقي السياح الأجانب القادمين إلى الدولة، الذين تقلّ أعمارهم عن 18 عامًا، من رسوم تأشيرة الدخول السياحية سينتج عنه عدد كبير من السياح من مختلف الجنسيات.. اقرأ أيضًا.. (رسميا.. الغردقة تحتضن حفل الأفضل في إفريقيا)



زيادة السياحة العائلية

وأضاف علي أنه في حالة إعفاء من هو دون الـ 18 عامًا من تأشيرة السياحة للدخول إلى مصر، سيساهم بشكلٍ كبير في مجال "السياحة العائلية"، والتي يمكن من خلالها استقطاب الزوار والعائلات من مختلف دول العالم، للاستمتاع بالمناطق السياحية المصرية، فضلًا عن الخدمات الفندقية والسياحية ذات المستويات العالمية، مما يدعم بشكل كبير القطاع السياحي الذي يعتبر أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري.

بدوره عقب عماري عبد العظيم، رئيس شعبة السياحة والطيران سابقًا، على أن القرار الإماراتي نابع من احترافية شديدة في النظرة إلى قطاع السياحة، فلم تكتف الإمارات بما لديها من استقرار اقتصادي، ولكنها تسعى لزيادة مواردها من خلال تذليل العقبات وإلغاء التأشيرة السياحية الخاصة بالمرافق دون سن الـ 18 عامًا، بهدف المنافسة بقوة مع الأسواق المتاخمة للإمارات سواء في آسيا أو تركيا، بينما نحن في مصر نروج للسياحة دون عمل خطوات حقيقية على أرض الواقع، متسائلًا: "مين المفترض يلغي التأشيرة لزيادة أعداد السياح وزيادة الدخل من العملة الصعبة.. مصر أم الإمارات؟".

25 دولارا للسفرية

وأقرت مصر رسوم التأشيرة السياحية لحاملي جوازات السفر العادية، وفي مقدمتهم السياح الوافدون إلى مصر، نظير رسوم قدرها 25 دولارا للسفرية الواحدة.. اقرأ أيضًا.. («القانون الموحد».. طريق السياحة للعودة).

وأضاف عبد العظيم في حديثه لـ"التحرير"، أن وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، كان لها طلب لدى نظائرها في ألمانيا بهدف إلغاء رسوم المغادرة على السائح الألماني للسفر إلى مصر، وطالبت بإلغاء فرض 27 يورو على السائح الألماني عند حضوره لمصر، مما يحدث صعوبة في المنافسة، منوهًا بأنه في ظل القيود المالية على السائح، هذا الأمر سيدفعه لتغيير وجهته لأي من البلدان الأخرى، فيجب التنازل عن 25 أو 50 دولارا لجذب 500 دولار بدلا منها.

هل إلغاء التأشيرة ضرورة؟

رأي آخر لم يسر على نهج سابقيه، أعرب عنه إيهاب موسى، منسق ائتلاف دعم السياحة، قائلًا: "السائح الذي يقدم إلى مصر ولن يستطيع دفع هذا المبلغ للتأشيرة لا نحتاجه"، موضحًا أن السياح يأتون من الخارج للإقامة في فنادق مدعومة من حيث أسعار الكهرباء، واستخدام وسائل انتقال بأسعار مدعومة من الحكومة وجميع استهلاكه كذلك، مضيفًا أن رسوم "الفيزا" في مصر تعتبر من أقل الرسوم باستثناء الدول التي تستخرجها بالمجان.



وكان مجلس الوزراء الإماراتي قد أصدر قرارًا بشأن تسهيل دخول وإقامة الطلبة، ونظرائهم من السياح، ممن تقل أعمارهم عن 18 عامًا إلى الدولة، حيث تبدأ الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية اعتبارًا من 15 يوليو من الشهر الجاري، إعفاء مرافقي السياح الأجانب القادمين إلى الدولة، الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، من رسوم تأشيرة الدخول السياحية، حتى 15 سبتمبر المقبل.





