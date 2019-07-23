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هل تلغي مصر تأشيرة «المرافق» لدعم السياحة؟

الإمارات تلغي تأشيرة الدخول السياحية للمرافق أقل من 18 عاما.. وخبراء سياحة يطلبون تطبيقها.. وعلي: ستزيد السياحة العائلية.. وعبدالعظيم: التنازل عن 25 دولارا لجذب 500 دولار
تحرير:صابر العربي ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٥ م
سياح - أرشيفية
سياح - أرشيفية
لزيادة أعداد السياحة الوافدة إليها وتعظيم موارد الدخل القومي في المقام الأول، فضلًا عن الرواج السياحي للبلد، اتخذت دولة الإمارات العربية قرارًا، بشأن إعفاء مرافقي السياح الأجانب القادمين إلى الدولة، الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، من رسوم تأشيرة الدخول السياحية، وما أقدمت عليه الإمارات يعد احترافية في التعامل مع قطاع السياحة. خطوة الإمارات دفعت عددا من العاملين بقطاع السياحة في مصر، للمطالبة بالسير على نهج الإمارات، لا سيما أن مصر تسعى لاستقطاب وتذليل أي عقبات أمام السياح، بعد انخفاض الأعداد الزائرة عقب ثورة يناير.
وتراجع النشاط السياحي عقب ثورة 25 يناير، وسجلت أعداد السياح في 2010 قرابة الـ 14.7 مليون سائح، بينما سجلت الأعداد خلال عام 2017 قرابة 8.3 مليون سائح. وفي السياق ذاته أكد الخبير السياحي الدكتور عصام علي، أن ما اتخذته دولة الإمارات من قرارات خاصة بفرض تسهيلات على مرافقي السياح الوافدين إليها قرارات ناجحة
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تخفيض-تذاكر-فريق-نادى-أسوان (5)

المحافظ يطالب بتخفيض 50% لتذاكر طيران نادي أسوان

أعلن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، مساندته ودعمه لنادي أسوان الرياضي عقب صعوده للدورى الممتاز لكرة القدم، حيث تقرر دراسة طلب النادى باستغلال السور الشرقى للنادى بنظام حق الانتفاع لطرحه كمحلات تجارية وتوكيلات يمكن من خلالها توفير موارد مالية ثابتة تدر دخلا يغطى كل الاحتياجات سواء لفريق الكرة أو للألعاب والأنشطة الأخرى بالنادي، كما خاطب وزير الطيران المدنى للحصول على نسبة تخفيض 50% لتذاكر الذهاب والعودة لفريق كرة القدم من أسوان إلى القاهرة من خلال الشركة الوطنية مصر للطيران.
شركة-الطيران-الروسية-بوبيدا (1)

تعليق جديد من روسيا حول استئناف الرحلات إلى مصر

أصدرت روسيا، اليوم الثلاثاء، تصريحا جديدا، حول استئناف الرحلات السياحية إلى مصر المتوفقة في مصر منذ عام 2015، بعد حادث تحطم طائرة ركاب روسية، إذ أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، عن آماله في أن يتم استئناف الرحلات الجوية العارضة (الشارتر) إلى مصر في المستقبل القريب، قائلا: "نحن نأمل في أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي في المستقبل القريب بشأن استئناف الرحلات، على الأقل الرحلات الجوية العارضة إلى مناطق المنتجعات"، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
اصحاب-اكشاك-قلعة-قيتباي-المغلقة يستغيثون-هنتشرد‎ (2)

أصحاب أكشاك قلعة قايتباي «المغلقة» يستغيثون: هنتشرد

قلعة قايتباي تعد من الأماكن الأثرية الهامة التي تتميز بها مدينة الإسكندرية، باعتبارها معلما أثريا هاما وأحد المقاصد السياحية التى تجلب زائرين للتعرف على هويتها وتاريخها، فما أن تطأ قدماك مدخل القلعة تشعر وأنك من الزمن القديم لتميزها بعبق تاريخي هام يتجلى في تلك المحال والأكشاك التي تبيع الأنتيكات والتحف والقطع الأثرية المقلدة للزائرين، إلا أن المحافظة اتخذت قرارا بإزالتها لعدم سداد مستأجريها مستحقات الدولة، رغم أنه مضى على وجودهم فيها أكثر من 15 عاما..
طائرة الأحلام (5)

غدا.. مصر تستلم طائرة الأحلام الخامسة

احتفلت شركة مصر للطيران، باستلام الطائرة الخامسة من طراز بوينج "B787-9Dreamliner" التي يتم تشغليها لأول مرة باستخدام الوقود الحيوي، وتصل القاهرة، غدا الأربعاء، قادمة من مركز تسليم الطائرات بمقر مصنع ايفيريت بسياتل بالولايات المتحدة، موضحة أنه شارك في الحفل عدد من الشركات الرائدة في صناعة النقل الجوي وهي بوينج، وآيركاب، ورولزرويس، وشركة اپيك، إحدى الشركات المتخصصة في تصنيع الوقود الحيوي، مشيرة إلى أن الطائرة ستقلع من أمريكا خلال ساعات في أطول رحلة طيران في تاريخ الطيران المدني المصري.
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شركة-الطيران-الروسية-بوبيدا (1)

تعليق جديد من روسيا حول استئناف الرحلات إلى مصر

أصدرت روسيا، اليوم الثلاثاء، تصريحا جديدا، حول استئناف الرحلات السياحية إلى مصر المتوفقة في مصر منذ عام 2015، بعد حادث تحطم طائرة ركاب روسية، إذ أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، عن آماله في أن يتم استئناف الرحلات الجوية العارضة (الشارتر) إلى مصر في المستقبل القريب، قائلا: "نحن نأمل في أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي في المستقبل القريب بشأن استئناف الرحلات، على الأقل الرحلات الجوية العارضة إلى مناطق المنتجعات"، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: الكويت تسلم الخلية الإخوانية لمصر

تصدر قرار الكويت تسليم عناصر الخلية الإرهابية التابعة للإخوان إلى السلطات المصرية، عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأحد، كما أطلعتنا الصحف على العديد من القضايا والموضوعات المتنوعة. ذكرت صحيفة "البيان" أن مصادر كويتية مطلعة أعلنت أن عناصر الخلية الإرهابية التابعة للإخوان، الذين ألقت وزارة الداخلية القبض عليهم، أول من أمس، سيتم تسليمهم إلى السلطات المصرية، بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية خلال الفترة المقبلة، وفقا للاتفاقيات الثنائية بين البلدين.
الدكتور-طارق-الرفاعي (2)

الرفاعي: إنشاء وزارة للسعادة في مصر قريبًا (فيديو)

في خطوة تحاكي ما أقبلت عليه دولة الإمارات بإنشاء وزارة مهمتها رسم الابتسامة وتحقيق السعادة للمواطنين، أعلن الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إنشاء وزارة للسعادة في مصر قريبًا. وقال "الرفاعي" خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدي البلد"، مساء الخميس، إن هناك تعاونا مع دولة الإمارات العربية المتحدة، لنقل تجربتها في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لتطبيقها في مصر. وأضاف أن ما يشغل الحكومة المصرية هو تعزيز مستويات ثقة المواطن بأجهزة الدولة المختلفة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
الصحف-السعودية

صحف سعودية: إرهاب الحوثي يتواصل في البحر الأحمر

طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، على المحاولة الإرهابية الفاشلة في البحر الأحمر التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي ، كما سلطت الضوء على تصاعد الأزمة بين طهران وواشنطن وإصرار إيران على خرق الاتفاق النووي، إضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا الأخرى. في افتتاحيتها، كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن إحباط هجوم حوثي على سفينة في البحر الأحمر، حيث أعلنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أنها أحبطت أمس، محاولة للميليشيات الحوثية لاستهداف سفينة تجارية جنوب البحر الأحمر بواسطة قارب مسير مفخخ بالمتفجرات من نوع (بلو فيش).
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