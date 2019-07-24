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السيارات المكشوفة الأفضل بالأسواق العالمية

تعتبر هذه السيارات المكشوفة التي يمكن تغطيتها بالكامل، من أفضل الموديلات الموجودة بالأسواق العالمية خلال الوقت الحالي، وهي تناسب فصل الصيف وحرارة الجو
تحرير:محمود نبيل ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
بورش 911
بورش 911
ترتبط دومًا السيارات المكشوفة بفصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، خاصة أنها من الموديلات التي تسمح بتدفق الهواء بشكل قوي داخل السيارات، ولذلك فإنها تعد من الأنواع المطلوبة بقوة في الأسواق العالمية بشكل ملحوظ. وعلى الرغم من كون هذه السيارات ترتبط دومًا بالفئات الثرية بالأسواق العالمية، فإنها استطاعت جذب العديد من الفئات الجماهيرية، خاصة أنها من بين السيارات التي تجمع بين الشكل الخارجي الأنيق والقدرات الفنية الرائعة في معظم الأحيان بشكل رئيس بالأسواق.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بالسيارات، مجموعة من الموديلات المكشوفة الأفضل على مستوى الأسواق العالمية في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي. مازدا MX-5 تعد سيارة أسطورية، وهي نموذج للتصميم الياباني المتطور، وهي إحدى الموديلات الرياضية التي استطاعت أن تجذب العديد من الفئات الجماهيرية
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فيات-أونو

بـ40 ألف جنيه.. أهم 5 سيارات شعبية مستعملة

توجد آلاف السيارات المعروضة على مواقع البيع والشراء، والمتراصة على جانبي الطريق المؤدي إلى ساحة سوق السيارات المكدسة أيضا والمنتشرة بمحافظات مصر، يرغب أصحابها في بيعها، وفي المقابل هناك راغبون في شراء سيارة مستعملة، لكن الحيرة تغلب عليهم، بسبب كثرة الموديلات المعروضة، وارتفاع الأسعار، وزيادة سعر الوقود. نرصد في هذا التقرير أهم 5 سيارات مستعملة يمكنك الاعتماد عليها، وبأسعار في المتناول تبدأ من 40 ألف جنيه، منها «فورد سكورت، 128، فيات أونو، سوزوكي ماروتي، كيا برايد».
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بعضها لا يزال موجودًا.. سيارات الثمانينيات الأفضل

ظلت العديد من السيارات الأسطورية في الأسواق العالمية لفترات طويلة تتمتع بجزء كبير من كفاءتها الفنية، وذلك على الرغم من مرور سنوات كثيرة عل إنتاجها، الأمر الذي يجعلها من الموديلات الأسطورية في الأسواق العالمية الكبرى، مما صنع اسمها وسمعتها بشكل رئيسي. وتعد سيارات فترة الثمانينيات من الموديلات التي استطاعت جذب جماهيرية واسعة في الأسواق العالمية، مما أهلها لتستمر لفترات طويلة، وهو ما يفسر تواجد العديد من الموديلات من إنتاج تلك الفترة خلال الوقت الحالي في العشرات من الأسواق.
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ماذا تُجهز شركات السيارات العالمية للمستقبل؟

تضع الشركات المصنعة للسيارات خططا مستقبلية طويلة المدى لاستكشاف التقنيات التي يمكن استخدامها في إنتاج الموديلات الجديدة بالمستقبل في الأسواق العالمية المختلفة، وهو الأمر الذي تسعى في الوقت الحالي من أجل الإعداد له بشكل رئيسي. الخطط التي وضعتها الشركات العالمية المصنعة للسيارات تشمل العديد من التقنيات الحديثة في الموديلات المختلفة، بما في ذلك تلك التي تتعلق باستهلاك الوقود أو آلية القيادة أو حتى إضافة الجديد على مستوى معايير الأمن والسلامة في السيارات.
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