السيارات المكشوفة الأفضل بالأسواق العالمية

تعتبر هذه السيارات المكشوفة التي يمكن تغطيتها بالكامل، من أفضل الموديلات الموجودة بالأسواق العالمية خلال الوقت الحالي، وهي تناسب فصل الصيف وحرارة الجو

تحرير:محمود نبيل ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

بورش 911

ترتبط دومًا السيارات المكشوفة بفصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، خاصة أنها من الموديلات التي تسمح بتدفق الهواء بشكل قوي داخل السيارات، ولذلك فإنها تعد من الأنواع المطلوبة بقوة في الأسواق العالمية بشكل ملحوظ. وعلى الرغم من كون هذه السيارات ترتبط دومًا بالفئات الثرية بالأسواق العالمية، فإنها استطاعت جذب العديد من الفئات الجماهيرية، خاصة أنها من بين السيارات التي تجمع بين الشكل الخارجي الأنيق والقدرات الفنية الرائعة في معظم الأحيان بشكل رئيس بالأسواق.

وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بالسيارات، مجموعة من الموديلات المكشوفة الأفضل على مستوى الأسواق العالمية في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي. مازدا MX-5 تعد سيارة أسطورية، وهي نموذج للتصميم الياباني المتطور، وهي إحدى الموديلات الرياضية التي استطاعت أن تجذب العديد من الفئات الجماهيرية