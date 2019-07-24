السيارات المكشوفة الأفضل بالأسواق العالمية

تعتبر هذه السيارات المكشوفة التي يمكن تغطيتها بالكامل، من أفضل الموديلات الموجودة بالأسواق العالمية خلال الوقت الحالي، وهي تناسب فصل الصيف وحرارة الجو
ترتبط دومًا السيارات المكشوفة بفصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، خاصة أنها من الموديلات التي تسمح بتدفق الهواء بشكل قوي داخل السيارات، ولذلك فإنها تعد من الأنواع المطلوبة بقوة في الأسواق العالمية بشكل ملحوظ.
وعلى الرغم من كون هذه السيارات ترتبط دومًا بالفئات الثرية بالأسواق العالمية، فإنها استطاعت جذب العديد من الفئات الجماهيرية، خاصة أنها من بين السيارات التي تجمع بين الشكل الخارجي الأنيق والقدرات الفنية الرائعة في معظم الأحيان بشكل رئيس بالأسواق.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بالسيارات، مجموعة من الموديلات المكشوفة الأفضل على مستوى الأسواق العالمية في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي.
مازدا MX-5
تعد سيارة أسطورية، وهي نموذج للتصميم الياباني المتطور، وهي إحدى الموديلات الرياضية التي استطاعت أن تجذب العديد من الفئات الجماهيرية
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بالسيارات، مجموعة من الموديلات المكشوفة الأفضل على مستوى الأسواق العالمية في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي.
مازدا MX-5
تعد سيارة أسطورية، وهي نموذج للتصميم الياباني المتطور، وهي إحدى الموديلات الرياضية التي استطاعت أن تجذب العديد من الفئات الجماهيرية في الأسواق العالمية، خاصة أنها تمتعت بنظام دفع رباعي قوي ومحرك يتمتع بأداء رائع على المستوى الفني، وهو ما جعلها من بين الموديلات المكشوفة الأقوى في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي، ولذلك فإنها تظل من بين الموديلات المطلوبة، حتى مع ارتفاع أسعارها بشكل لافت.
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فورد موستانج
تجسد موستانج أهم سيارات العضلات الأمريكية، وربما تعد هذه النسخة، والتي تصدر مكشوفة بدون سقف، هي الأكثر انسجامًا مع طابع السيارة الرياضية الأمريكية الشهيرة، والتي تظل واحدة من أفضل الموديلات على مستوى الأسواق العالمية في التاريخ، لا سيما أنها من السيارات التي استطاعت تحقيق نجاح واسع على مدار تاريخ طويل شهدت خلاله العشرات من عمليات التطوير، والتي جعلتها تصدر في العديد من الصور والنسخ التي حققت شهرة واسعة.
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شيفروليه كورفيت
لا شك أنها واحدة من الموديلات التي يعرفها الجمهور بشكل رئيسي، خاصة أن الشركة الأمريكية طورتها بشكل مستمر، بما جعلها تصدر في العديد من الصور والنسخ التي حققت شهرة واسعة.
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وتعد النسخة المكشوفة من السيارة الأمريكية واحدة من أهم الموديلات التي يطلبها الجمهور، لا سيما أنها تجمع بين الإمكانيات الرياضية الفاخرة، بالإضافة إلى الشكل الخارجي الجذاب الذي استطاع جذب الجمهور الثري المحب لهذا النوع من الموديلات.
شيفروليه كمارو
تعد الشقيقة الكبرى لكورفيت، وهي من بين الموديلات الرياضية التي تم تقديمها في صورة العديد من النسخ والإصدارات الرائعة، سواء على المستوى الفني أو حتى الشكل الخارجي، الأمر الذي أسهم في زيادة شعبيتها بالأسواق العالمية.
وتعد النسخة المكشوفة من السيارة الرياضية واحدة من بين أفضل الموديلات الرياضية المكشوفة، ولذلك فإنها من الخيارات الرئيسة للفئات التي تبحث عن تلك السيارات الرياضية، والتي تجمع بين الشكل والمضمون القوي على مستوى المحرك.
بورش 911
تظل بورش 911 من أفضل السيارات الرياضية المكشوفة في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي ساعد الشركة الألمانية على تسويق هذه النسخة في الأسواق العالمية.
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وحظيت سيارة الشركة الألمانية بالعديد من التطويرات العامة، وهو الأمر الذي أسهم في إصدار العشرات من الإصدارات والنسخة من سيارة 911 الشهيرة، والتي لا تزال تراهن عليها الشركة الألمانية العملاقة في المحافل الدولية، خاصة أنها من بين موديلات الصف الأول في الأسواق العالمية بشكل رئيسي.