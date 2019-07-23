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وزير الاتصالات: هاقضي على جملة «اقفل الراوتر وافتحه»

تحرير:أحمد البرماوي ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٤٩ م
عمرو طلعت وزير الاتصالات - صورة أرشيفية
عمرو طلعت وزير الاتصالات - صورة أرشيفية
قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر هي الأولى إقليميا في قدرتها على جذب الاستثمارات خلال العام المنتهي في يونيو الماضي، وأن معدل النمو القطاعي بلغ 16% بنهاية العام المالي مقارنة بـ14% للعام السابق عليه، موضحا أن الوزارة تركز على تدريب الشباب في استراتجيتها لتطوير القطاع من خلال فروع معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات، وأن الوزارة تسعى لتدريب 10 آلاف شاب خلال العام الجاري، إذ تركز معظمها على القنوات الإلكترونية للتدريب.
وذكر طلعت، في مؤتمر صحفي على هامش المنتدى الإقليمي الاستراتيجي للمنطقة العربية المقام بمدينة شرك الشيخ، اليوم الثلاثاء، أن تلك التدريبات تركز على 10 محاور دراسية خلال العام الجاري، وبحلول 2021 ستدرب الوزارة 25 ألف شاب سنويا، منوها إلى أن الوزارة تستهدف توفير التدريب عبر مجمعات الإبداع التي سيتم إنشائها
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سكن-مصر (1)

قسط على 15 سنة| تفاصيل طرح شقق موظفي العاصمة الجديدة

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم قريبًا طرح وحدات سكنيةٍ بمساحة 118 مترا مربعا للوحدة بمدينة بدر، للموظفين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك عند انتقال المقرات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة. فما أسعار هذه الوحدات؟ ومتى تكون جاهزة للتسليم؟ وما الموقع المحيط بها؟ وكم تبلغ مساحاتها؟ ومستوى تشطيباتها؟ وما طرق السداد التي سيدفع بها الموظفون ثمن هذه الشقق؟ وكم تبلغ نسبة مقدمات الحجز؟
مؤتمر-البريد-شرم-الشيخ‎

الاتصالات: إطلاق 18 خدمة رقمية ببورسعيد نهاية يوليو

كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، أن نهاية شهر يوليو الجاري سيتم إطلاق أول حزمة للخدمات الحكومية الرقمية بمحافظة بورسعيد والبالغ عددها 18 خدمة، وذلك ضمن خطة الدولة نحو التحول الرقمي، وسيتم الوصول إلى تقديم 100 خدمة حكومية رقمية بالمحافظة بنهاية العام الجاري 2019، جاء ذلك على هامش المنتدى الإقليمي الاستراتيجي للمنطقة العربية الذي افتتحت فعالياته، صباح اليوم الثلاثاء، بمدينة شرم الشيخ، ويشارك به ممثلو 22 دولة عربية، بجانب ممثلي الهيئات البريدية من عدة بلدان عربية وإفريقية.
ونترشال‎

بدعم حكومي.. «ونترشال» الألمانية تخطط لزيادة استثمارتها بمصر

رحب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باعتزام شركة ونتر شال الألمانية العاملة في مجال النفط، زيادة استثماراتها فى مصر، مؤكدا خلال لقائه مع ماريو ميهرين الرئيس التنفيذي للشركة، اليوم الإثنين، استعداد الحكومة لتقديم كل التيسيرات اللازمة للشركات العالمية الراغبة في الاستثمار فى مجال الطاقة بمصر، لا سيما في ظل الرؤية التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتصبح مصر محورا للطاقة في المنطقة، وذلك في حضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.
الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

معيط: الدولة تتحمل فارق تكلفة مياه الشرب وسعر البيع

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019- 2020، تستهدف العمل على توفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة الفئات والمناطق الأكثر احتياجا، موضحا الاستمرار فى توجيه موارد إضافية لتمويل الخطة الاستثمارية لتطوير البنية التحتية اللازمة لزيادة تنافسية الاقتصاد الوطنى، وتحسين الخدمات والمرافق العامة؛ كشبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي. وأضاف أنه "تخفيفا للأعباء على المواطنين، تتحمل الدولة الفرق بين التكلفة الاقتصادية للمياه وسعر بيعها طبقا للتعريفة المقررة".
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مؤتمر-البريد-شرم-الشيخ‎

الاتصالات: إطلاق 18 خدمة رقمية ببورسعيد نهاية يوليو

كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، أن نهاية شهر يوليو الجاري سيتم إطلاق أول حزمة للخدمات الحكومية الرقمية بمحافظة بورسعيد والبالغ عددها 18 خدمة، وذلك ضمن خطة الدولة نحو التحول الرقمي، وسيتم الوصول إلى تقديم 100 خدمة حكومية رقمية بالمحافظة بنهاية العام الجاري 2019، جاء ذلك على هامش المنتدى الإقليمي الاستراتيجي للمنطقة العربية الذي افتتحت فعالياته، صباح اليوم الثلاثاء، بمدينة شرم الشيخ، ويشارك به ممثلو 22 دولة عربية، بجانب ممثلي الهيئات البريدية من عدة بلدان عربية وإفريقية.
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يكرم الطلاب الأوائل خريجي مبادرة مبرمجي المستقبل (3)

وزير الاتصالات يكرم أوائل «مبادرة مبرمجي المستقبل»

استقبل الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الطلاب الأوائل خريجي البرنامج التدريبي "مبرمجي المستقبل"، وهو أحد برامج المبادرة الرئاسية "رواد تكنولوجيا المستقبل" التي ينفذها مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال "تيك" بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويستهدف طلبة الصف الأول الثانوي المتميزين، حيث يقدم البرنامج منحة تدريب مجانية في "أساسيات البرمجة Learn to Code" ويمنح شهادة معتمدة من المنصة العالمية "يوداسيتي" للتعلم الإلكتروني.
المصرية للاتصالات و اتصالات مصر توقعان أربع اتفاقيات (2)

تفاصيل 4 اتفاقيات وقعتها المصرية للاتصالات مع اتصالات مصر

في إطار الشراكة الناجحة بين الشركتين، وقعت الشركة المصرية للاتصالات وشركة اتصالات مصر، أربع اتفاقيات تعاون تستهدف تعظيم الفائدة وتقديم أفضل الخدمات لعملاء الشركتين لأول مرة في السوق المصرية. وتقضي اتفاقيات الصوت الثابت الافتراضي بتقديم شركة اتصالات مصر خدمة التليفون الأرضي الثابت عن طريق استخدام بعض أجزاء شبكة الشركة المصرية للاتصالات، لما للشركة المصرية للاتصالات من خبرات في هذا المجال، وهي الاتفاقيات التي تحدد العلاقة التجارية والقانونية بين الشركتين وتستهدف ضمان وحماية حقوق العملاء.
مركز-جودة-خدمات-المحمول ‎ (2)

أخيرا.. جودة خدمات المحمول تحت المراقبة الدورية

افتتحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثلو شركات الاتصالات فى السوق المصرية اليوم مركز قياس جودة خدمات الاتصالات، بمقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية، وذلك بالتعاون مع شركة rohde & schwarz الألمانية المنفذة للمشروع. وقالت الوزارة، إن أول تقرير سيصدره المركز عن أداء خدمات الاتصالات سيكون في سبتمبر المقبل، على أن يستمر إصداره بشكل شهري. وبحسب وزارة الاتصالات يساهم المركز الجديد فى قياس أعمق الخدمات داخل كل المناطق على مستوى الجمهورية، إلى جانب رفع تصنيف مصر فى مجال جودة خدمات المحمول.
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