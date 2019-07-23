وزير الاتصالات: هاقضي على جملة «اقفل الراوتر وافتحه»

تحرير:أحمد البرماوي ٢٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٤٩ م

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر هي الأولى إقليميا في قدرتها على جذب الاستثمارات خلال العام المنتهي في يونيو الماضي، وأن معدل النمو القطاعي بلغ 16% بنهاية العام المالي مقارنة بـ14% للعام السابق عليه، موضحا أن الوزارة تركز على تدريب الشباب في استراتجيتها لتطوير القطاع من خلال فروع معهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات، وأن الوزارة تسعى لتدريب 10 آلاف شاب خلال العام الجاري، إذ تركز معظمها على القنوات الإلكترونية للتدريب.

وذكر طلعت، في مؤتمر صحفي على هامش المنتدى الإقليمي الاستراتيجي للمنطقة العربية المقام بمدينة شرك الشيخ، اليوم الثلاثاء، أن تلك التدريبات تركز على 10 محاور دراسية خلال العام الجاري، وبحلول 2021 ستدرب الوزارة 25 ألف شاب سنويا، منوها إلى أن الوزارة تستهدف توفير التدريب عبر مجمعات الإبداع التي سيتم إنشائها

وذكر طلعت، في مؤتمر صحفي على هامش المنتدى الإقليمي الاستراتيجي للمنطقة العربية المقام بمدينة شرك الشيخ، اليوم الثلاثاء، أن تلك التدريبات تركز على 10 محاور دراسية خلال العام الجاري، وبحلول 2021 ستدرب الوزارة 25 ألف شاب سنويا، منوها إلى أن الوزارة تستهدف توفير التدريب عبر مجمعات الإبداع التي سيتم إنشائها خلال العام الجاري، وأنه سيتم افتتاح 6 مجمعات خلال العام الجاري، سيتم إنشائها في أسوان، قنا، المنيا، المنصورة، المنوفية، الإسماعيلية.

وكشف أن المرحلة الأولى من مدينة المعرفة سيتم تدشينها على مساحة 25 فدان بتكلفة استثمارية حوالي 2.5 مليار جنيه، على هيئة 4 مباني، موضحا أن المباني المزمع تدشينها في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة على هيئة مبنى للبحث والتطوير، يركز في الأساس على الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى فرع جديد لمعهد تكنولوجيا المعلومات، ومعهد الاتصالات القومي، وجامعة متخصصة لذوي الإعاقة، وكلية متخصصة في الذكاء الاصطناعي.

وأضاف وزير الاتصالات أن الوزارة دشنت اكاديمية مؤقتة لذوي الاحتياجات الخاصة في القرية الذكية بداية الشهر الجاري، مؤكدا أن وزارة الاتصالات تسعى لتوقيع اتفاقيات مع 8 شركات لتوفير التدريب في مجال الذكاء الاصطناعي، وأنها بدأت في وضع استراتيجية لمصفوفة الذكاء بداية من العام الجاري مع التركيز على تقنيات التشخيص عن بعد في الخدمات الصحية.

وكشف الوزير أن الوزارة تسعى للوصول بمتوسط سرعات الانترنت إلى 40 ميجا بحلول العام المقبل، مشيرا إلى أن متوسط السرعة حاليا تضاعف من 5 ميجا إلى 9.5 ميجا، وتسعى بنهاية العام الجاري للوصول بالسرعة إلى 20 ميجا، إذ أن الشركة المصرية للاتصالات استثمرت حوالي 34 مليار جنيه (2 مليار دولار) لتطوير شبكة البنية التحتية.

ولفت إلى أن تطوير البنية التحتية بدأ من رفع كفاءة البوابات الدولية للانترنت، ثم تطوير السنترالات، يليها تحسين كفاءة الكابلات واستبدالها من نحاس إلى فايبر، ورفع كفاءة كبائن الـMSAN، متابعا: "منذ بداية العام تم رفع كفاءة 10 آلاف كابينة MSAN، والمصرية للاتصالات ستتيح البنية التحتية لشركات الانترنت المنافسة، ولن تحتكر تلك البنية لشركتها التابعة فقط".

وأكد طلعت أن لديه هدف القضاء على الجملة الشهيرة "افتح الراوتر واقفله تاني"، التي يرد بها خدمة العملاء على شكاوى الإنترنت، لافتا إلى أن الراوتر الجديد VDSL والسرعات الجديدة سيمنعان هذه الظاهرة.

وذكر أنه كان صاحب قرار تغريم شركة فودافون مصر 10 ملايين جنيه، كعقوبة لانقطاع الشبكة بضع ساعات قبل عيد الفطر بيومين، قائلا: "مش معقول خدمة تتقطع عن 30 مليون عميل، وتمر بدون عقوبات، وحتى لو تم تعويض العملاء بمكالمات فهذا ليس مبرر".