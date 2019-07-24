دراسة: النظام النباتي يقلل من الإصابة بمرض السكري 2

أكد التقرير أن أكثر من 12 مليون شخص في بريطانيا معرضون لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، حيث إن الزيادة الكبيرة في معدلات السمنة هي السبب الرئيسي
أشارت دراسة جديدة، حسب صحيفة edition، إلى أن التمسك بنظام غذائي نباتي قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، إلى جانب العديد من الفوائد الأخرى.
وكشفت الدراسة، التي نُشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، عن العلاقة بين عادات الأكل النباتية ومرض السكري من النوع الثاني، خاصة عندما يتم تضمين الأطعمة الصحية النباتية، مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات، في النظام الغذائي اليومي، بدلا من الحبوب والنشويات والسكريات.
قال الدكتور كي صن، أستاذ مشارك في قسم التغذية بجامعة هارفارد تي إتش تشان: "وجدنا أن تناول الوجبات الغذائية النباتية يرتبط، في المتوسط، بنسبة 23% بتقليل خطر الإصابة بمرض السكري.
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أضاف صن: "أظهرنا أيضا أن الأفراد الذين التزموا بالنظام
قال الدكتور كي صن، أستاذ مشارك في قسم التغذية بجامعة هارفارد تي إتش تشان: "وجدنا أن تناول الوجبات الغذائية النباتية يرتبط، في المتوسط، بنسبة 23% بتقليل خطر الإصابة بمرض السكري.
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أضاف صن: "أظهرنا أيضا أن الأفراد الذين التزموا بالنظام الغذائي النباتي من خلال تناول الفواكه الطازجة والخضراوات والحبوب الكاملة والمكسرات والبقول، وتقليل تناول المشروبات المحلاة بالسكر والكربوهيدرات المكررة، انخفض خطر الإصابة لديهم بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 30%".
اكتشف العلماء أن النظام النباتي يزيد نشاط خلايا بيتا التي تفرز الإنسولين، ويؤثر في زيادة مستوى هرمون إنكرتين المسؤول عن تخفيض الجلوكوز في الجسم.
وأكد الباحثون أن النتائج التي حصلوا عليها تتطابق مع نتائج دراسات أخرى تؤكد قدرة التغذية النباتية على تحسين مقاومة الإنسولين ووظيفة خلايا بيتا.
أكد العديد من الأطباء منذ فترة طويلة أن اتباع نظام غذائي صحي، إلى جانب ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والحفاظ على وزن صحي وعدم التدخين، من بين وسائل منع أو تأخير ظهور أعراض مرض السكري من النوع الثاني.
قال البروفيسور توم ساندرز، أستاذ التغذية بكلية كينجز كوليدج لندن (KCL)، إنه من المرجح أن يزيد تناول النظم الغذائية النباتية التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات الحرة والكربوهيدرات المكررة من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، خاصة عندما يرتبط ذلك بمستويات منخفضة من النشاط البدني.
يعاني أكثر من 30 مليون شخص في الولايات المتحدة، أو نحو شخص من كل عشرة، من مرض السكري وما يصل إلى 95% من الأشخاص حول العالم، من مرض السكري من النوع الثاني، وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
عالميا، يتزايد مرض السكري بشكل هائل، حيث ارتفع عدد المصابين بمرض السكري من 108 ملايين في عام 1980 إلى 422 مليونا في عام 2014، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
وتضمنت الورقة البحثية الجديدة مراجعة تسع دراسات سبق نشرها حول عادات الأكل النباتية ومرض السكري من النوع الثاني بين البالغين، حيث شملت هذه الدراسات تحليل بيانات نحو 3 آلاف حالة من مرض السكري من النوع الثاني.
بعد مراجعة البيانات في تلك الدراسات، وجد الباحثون أن الالتزام بالنظام الغذائي النباتي يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، وكان ذلك ثابتا في جميع الفئات العمرية، على الرغم من مؤشر كتلة جسم الشخص.
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يدل مؤشر كتلة الجسم من 25 إلى 29.9 على زيادة في الوزن، ويعد مؤشر كتلة الجسم، بدءًا من 30 فأكثر، دليلا على المعاناة من السمنة المفرطة.
والسمنة هي عامل الخطر الأكبر لمرضى السكري من النوع الثاني.
قالت ألكسندرا جونستون، زميلة في معهد رويت للتغذية والصحة في جامعة أبردين: "تدعم الورقة ما تم الإبلاغ عنه من قبل، وهو أن الوجبات الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف ترتبط بتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي".
وأضافت جونستون: "يحتاج البحث في المستقبل إلى التركيز على مكونات النظام الغذائي النباتي المرتبط بالآثار الصحية الوقائية".
ذكرت جونستون: "تناول النظام النباتي الذي يحتوي على منتجات حيوانية، لا يزال مفيدا، وضع في اعتبارك أن العديد من أنماط الأكل الصحي، مثل حمية البحر الأبيض المتوسط أو نظام DASH الغذائي، تعتمد أيضا على النباتات إلى حد كبير. بالنسبة للأشخاص الذين يتناولون هذه الوجبات بالفعل، أعتقد أنهم يسيرون على الطريق الصحيح".
فاز النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط بالميدالية الذهبية كأفضل نظام غذائي عام 2019 في التصنيف في وقت سابق من هذا العام، حسب مجلة "يو إس نيوز آند وورد ريبورت".
عندما يتعلق الأمر بالنظام الغذائي لمرضى السكري بشكل خاص، فما زالت حمية البحر الأبيض المتوسط تحتل المرتبة الأولى في التصنيف العالمي.
قالت إخصائية التغذية رهف البوشي، التي تدرس حمية البحر الأبيض المتوسط، والمتحدثة باسم أكاديمية التغذية وعلم التغذية: "إن الأطعمة الموجودة في نظام البحر الأبيض المتوسط غنية حقا بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن والألياف، وهي جميعها عناصر أساسية للحد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة".
أكد التقرير أن أكثر من 12 مليون شخص في بريطانيا معرضون لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، حيث إن الزيادة الكبيرة في معدلات السمنة هي المحرك الرئيسي وراء هذا العدد الكبير من الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني.
من المعروف جيدا مدى تأثير مرض السكري فى معظم أجهزة الجسم، بدءًا من مشكلات العين والقرنية، مرورًا بأمراض القلب والأوعية الدموية، ومشكلات الخصوبة والعقم.
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