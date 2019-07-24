دراسة: النظام النباتي يقلل من الإصابة بمرض السكري 2

أكد التقرير أن أكثر من 12 مليون شخص في بريطانيا معرضون لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، حيث إن الزيادة الكبيرة في معدلات السمنة هي السبب الرئيسي

تحرير:مي فؤاد ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

السكري

أشارت دراسة جديدة، حسب صحيفة edition، إلى أن التمسك بنظام غذائي نباتي قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، إلى جانب العديد من الفوائد الأخرى. وكشفت الدراسة، التي نُشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، عن العلاقة بين عادات الأكل النباتية ومرض السكري من النوع الثاني، خاصة عندما يتم تضمين الأطعمة الصحية النباتية، مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات، في النظام الغذائي اليومي، بدلا من الحبوب والنشويات والسكريات.

قال الدكتور كي صن، أستاذ مشارك في قسم التغذية بجامعة هارفارد تي إتش تشان: "وجدنا أن تناول الوجبات الغذائية النباتية يرتبط، في المتوسط، بنسبة 23% بتقليل خطر الإصابة بمرض السكري. اقرأ أيضًا: دراسة: بخاخة أنسولين للأنف تحسن وظائف المخ والذاكرة أضاف صن: "أظهرنا أيضا أن الأفراد الذين التزموا بالنظام